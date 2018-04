VIDEO: Prsa pod rentgenem aneb co vás čeká na mamografu

Každá žena od 45 let věku by měla chodit na preventivní screeningové mamografické vyšetření, a to jednou za dva roky. Pokud si v prsu nahmatá bulku, vyšetření by měla podstoupit co nejdříve. Každý měsíc by si své prsy měla pravidelně vyšetřovat každá žena (samovyšetření krok za krokem zde).

"Jednou za dva roky od 45 let hradí vyšetření zdravotní pojišťovna. Na mamograf však můžete přijít již ve čtyřiceti letech, ale vyšetření si zaplatíte sama. Kromě mimořádných akcí, kterou nyní nabízí například VZP," vysvětluje primářka Mamma centra Zelený pruh Alena Bílková (více o akci VZP zde).

Před tím, než se žena objedná na screeningovou mamografii, měla by mít žádanku od svého praktického lékaře nebo gynekologa, jedině tak je mamograf hrazen pojišťovnou.

"Na mamograf je nutné se předem objednat. Pokud jde žena na prevenci, objednací termíny jsou kolem čtyř týdnů. Pokud jde s problémem, nejčastěji při hmatné bulce v prsu, tak je objednána co nejdříve, často i ve stejný den nebo do druhého dne," vysvětluje lékařka.

Mamograf je i pro ženy s malými prsy

A jak vyšetření probíhá? Žena se v kabince svlékne od pasu nahoru. Pak ji radiologická asistentka polohuje na mamografu tak, aby vznikly postupně co nejpřehlednější snímky, které dokážou zobrazit prsy v celém rozsahu. Celý proces trvá asi tři minuty.

Detail šikmé mediolaterální projekce.

"Každý prs se snímkuje ve dvou projekcích, a to v kraniokaudální a v šikmé mediolaterální projekci, celkově tak vzniknou čtyři snímky. Během snímkování je prs stlačen průsvitnou plastovou deskou, která je součástí mamografu. Tkáň prsu se rovnoměrně stlačí tak, aby byl prs maximálně přehledný. Během vyšetření pacientce radiologická asistentka vše dopodrobna vysvětluje. Žena se rozhodně provedení mamografického vyšetření bát nemusí, bolest je minimální," říká primářka Alena Bílková.

Ani ženy s malými prsy nemusejí mít strach. Na mamograf chodí i muži. "Vyšetřit se dají i velmi malá prsa," ujistila nás lékařka.

Výsledky kontrolují dva lékaři

Mezi tím, co žena čeká na výsledek vyšetření, lékaři vyhodnocují mamografické snímky ve dvou nezávislých čteních. Podle tohoto hodnocení následují tři možné varianty. Když je na mamografu vše v pořádku, tak žena odchází v ten den s vytištěným negativním výsledkem vyšetření.

Na mamografu je možné vyšetřit i ženy, které mají implantáty. Lékařka ukazuje pozitivní nález při vyšetření mamografem.

"Když není vše úplně v pořádku, tak se ženě doplní ve stejný den ultrazvukové vyšetření. Pak se podle výsledků z mamografie a ultrazvuku buď vše uzavře jako negativní a ona odchází s negativním výsledkem, nebo pokud zjistí nějaký závažný problém z mamografie či ultrazvuku, tak se žena pozve k dalšímu vyšetření v co nejkratším termínu. Nejčastěji se objednává k biopsii," vysvětluje lékařka postup, který je běžný v Mamma centru Zelený pruh.

A dodává, že výsledek biopsie je ženě znám do 14 dnů od odběru vzorků. Pokud je výsledek biopsie v pořádku, žena chodí na kontroly v rámci screeningového vyšetření, a nebo podle doporučených kontrol. V případě patologického nálezu následuje léčba (chirurgická, onkologická).