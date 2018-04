Výšek ani osahávání se nebojím, tvrdí kominice Martina

Ani s bříškem se výšek nebojíte?

Nebála jsem se nikdy. Mám za sebou i tandemový seskok z letadla, láká mě i bungee jumping, vodní lyže, kiting ale je fakt, že čím jsem starší, tím víc mě napadá, co by se mohlo stát.

Vizitka - Martina Wimmerová se narodila v Praze před 23 lety

- Vystudovala obchodní akademii

- V osmnácti letech odešla z domova do Praskoles u Berouna

- Při zaměstnání barmanky se dálkově vyučila kominicí a je jednou z deseti žen v Česku, které se kominickému řemeslu věnují

- Založila kominickou firmu Wimík

- V červenci se jí má narodit miminko

- Sbírá figurky kominíčků a také zebry, prý proto, že jsou černobílé jako kominíci

Co říkali rodiče, když jste šla s maturitou a dvěma cizími jazyky vymetat komíny?

Byli rádi, že jsem se postavila na vlastní nohy. Vedle angličtiny jsem se učila i ruštinu, kterou kupodivu teď docela využiji, protože v nedaleké Libomyšli bydlí hodně Rusů. A ekonomické základy se hodily, když jsem si zakládala kominickou firmu.

Běžně se do učení na kominíka hlásí ženy?

Já byla tehdy jediná a nechtěli mě vzít, že prý je to škola jen pro chlapy.

Sahají si na vás lidé na ulici pro štěstí?

Často se chytají za knoflíky, ale také mě otlapkávají. Ženy jdou automaticky přes prso, muži v takové chvíli víc váhají a sáhnou si na rameno. Jednou jsem jela do práce na motorce a paní skočila do vozovky, jen aby si mohla sáhnout.

A už jste někomu přinesla štěstí?

Jeden zákazník z Hořovic vyhrál volvo dva týdny po tom, co jsem u něj vymetala komín! Každou chvíli po mně lidé chtějí čísla na Sportku. Tak jim nějaká nadiktuji. Ale s výhrou se mi ještě nikdo neozval. A já našla štěstí, když jsem potkala svého přítele. Je o 14 let starší, což je dobře.

Proč?

Protože moji vrstevníci mě neberou. Nic nemají, nevědí si se sebou rady. Co s nimi? Já už mám kus samostatného života odžito, protože jsem se na vlastní nohy postavila už v 18 letech. Chci toho totiž v životě hodně stihnout.

Jak lidé reagují, když si objednávají kominíka a telefon zvedne žena?

Ptají se, jestli kominíka dělá manžel, váhají, myslí si, že jsem jeho sekretářka. Když mě už ale znají, myslím, že jsou rádi, chlapa už by nechtěli. Snad je to i tím, že s nimi promluvím, když je čas, dám si i kafe.

ceny povinná kontrola:

důchodce 500 Kč

firma 1 500 Kč čištění:

180 - 250 Kč

Co bude s firmou, když půjdete na mateřskou?

Tak jednak na mateřskou nepůjdu, protože to si nemůžu dovolit. A pak řemeslo učím svého přítele. On pracuje ve fabrice, která vyrábí skla do aut, ale chtěla bych, aby se moje firma stala časem naší, rodinnou.

Co je na kominickém řemesle nejdůležitější?

Určitě akrobacie. Někdy je obtížné už jen dostat se na střechu a pak se tam pohybujete kolikrát po starých taškách, některé se hýbou, jsou uvolněné, jiné kloužou...

Kolik komínů vyčistíte za den?

Asi tak deset, rekord mám čtyřiadvacet. Mám na starost okolí v okruhu asi padesáti kilometrů, takže práce je dost.

Nemáte strach chodit sama k cizím lidem do baráků?

Bála jsem se, hlavně když o mně byl někde článek nebo po vystoupení v televizním pořadu Hádej, kdo jsem. Ale nikdy se mi nic nestalo, maximálně přišlo pár mailů s pozváním kafe.

Čekáte s přítelem miminko. Bude kominická svatba?

Až po porodu, ideálně v srpnu, jestli mě do té doby přítel požádá o ruku.