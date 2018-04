Vyrobte si muže jako ze žurnálu

I když seznam značek, které u nás nabízejí módu pro muže, je poměrně výživný, u opravdu kvalitního a zároveň stylového oblečení jde spíše jen o ochutnávky. Ale pár lahůdek už naše metropole také skýtá.

Kde začít

Šatník stylově vyzrálého muže by měl být velkolepý co do kvality, ne tak co do kvantity. Měl by samozřejmě obsahovat tyto hlavní kategorie: oblečení pro volný čas, na sport a relax, dále komplety do zaměstnání a na výjimečné události společenský oblek.

Inspirace se hodí

Muži, kteří chtějí jít s módou, to u nás nemají moc jednoduché. Okolí je může považovat za povrchní, samolibé a některé za zženštilé. Módní přehlídky s pánskými kolekcemi se u nás nekonají. České časopisy s módními trendy pro pány, ty abyste pohledali. A tak lepší je vyhledat si nejčerstvější informace o trendech ze světa na www.men.style.com nebo o nových doplňcích na www.mensvogue.com. Výhodné je též stát se stálým klientem značkového butiku, odkud vás budou o nových trendech rádi pravidelně informovat.

Umění kombinovat

Dnes mnoho módních řetězců nabízí svým zákazníkům tzv. total look, což znamená, že je mohou obléknout od hlavy k patě. Je báječné mít vše dokonale sladěné a nemuset běhat po městě a hodiny dávat dohromady jeden komplet. Má to však i nevýhodu. Nebudete úplně originální. U levnějších značek, kde prodávají mnoho kusů od jedné velikosti, se může stát, že potkáte někoho podobně, ne-li stejně oblečeného. Využijte služby módního stylisty. Téměř zdarma je nabízí např. společnost Pietro Filipi (www.pietrofilipi.cz) nebo Multibrand shop v pražské pasáži Černá růže se značkami Pierre Cardin, Guy Laroche, Valentino aj. ( www.multibrandshop.cz). V popisu práce jejich stylisty je sestavit outfit pouze z oděvů, které společnosti přináleží. Lepší je tedy nestranný, nezaujatý specialista na módu, který se zákazníkem bude chodit po různých obchodech. Přizpůsobí kombinaci finančním možnostem, vybere nejkvalitnější možné zboží a přitom dokáže zkompletovat dražší - exklusivnější - se standardnějšími kousky.

Jaké jsou základní nadčasové pánské styly a které značky je u nás nabízejí v nejlepší kvalitě?

Klasika pro byznys

Formální styl staví do hlavní role oblek, tedy komplet, který je považován za nejelegantnější oblečení, které může muž přes den nosit. Při jeho nákupu se nevyplatí dělat kompromisy. Nadčasový oblek musí splňovat tři nejdůležitější kritéria: padnoucí střih, kvalitní materiál a slušivou barevnost.

Dobrý střih nepodléhá módě a trendům, je "přirozený“ k postavě majitele. S více či méně konfekční postavou doporučujeme zkoušet obleky u značek: René Lezard, Eduard Dressler, Windsdor, Joop, Lagerfeld ( vše www.wilvorst.cz), Pierre Cardin, Guy Laroche ( oboje www.multibrandshop.cz) , Hugo Boss, Pioneer, Ramsey (www.ramseylondon.cz), Marks & Spencer ( www.marks-and-spencer.cz), Zara, Next nebo Pietro Filipi. Nenajdete-li ten pravý, pak nezbývá než využít umění krejčího. Dobrý smoking nebo oblek na míru si můžete nechat ušít u OP Prostějov ( www.op-profashion.cz ), luxusní komplety z nejlepších materiálů pak u italské značky Ermenegildo Zegna (www.prospektamoda.cz ).

Exklusivní kvalita

Italská značka Ermenegildo Zegna, mající vysoké postavení na světovém trhu s luxusním pánským oblečením, otevřela nedávno luxusní butik v Praze. V exklusivní prodejní zóně v Pařížské ulici číslo 18 mohou nakupovat muži, kteří svou osobnost rádi vyjadřují dokonalými šaty a doplňky ve vytříbeném stylu. Najdou zde výběr módních linií doplněný o kolekce brýlí, parfémů, kravat, domácího oblečení a spodního prádla. Pro náročné muže jsou určeny též příruční tašky, peněženky a obuv. Linie Couture nabízí obleky na den i do společnosti, které jsou precizně řemeslně ušity z nejkvalitnějších materiálů. Kolekce Sartoria přináší kombinaci tradičního italského krejčovství s moderní elegancí. Výsledkem jsou vyštíhlené obleky ve světlých barvách. Pro pány, kteří pro volný čas upřednostňují uvolněnou eleganci, má Zegna linii Upper Casual. A tím výčet nekončí, na své si přijdou i sportovně založení muži nebo ti, v jejichž garderobě nesmí chybět vymoženosti nové doby. V kolekci Zegna Sport najdou skvosty – bundu Solar jacket, která dokáže na cestách dobíjet mobilní telefon, iPod nebo ruční počítač využitím sluneční energie. Geniální je též svrchník Elements, který se samostatně přizpůsobuje teplotě těla za jakéhokoliv počasí pomocí otevírání a uzavírání membránové struktury.

Elegantně ležérní třeba jako Alain Delon

Takzvaný městský styl je oblečení, které je určeno mužům, kteří nemusí do práce chodit každý den v obleku. Může být založený na kombinacích formálních oděvů, jako je oblek a košile, s ležérnějšími, jako je svetr nebo tričko. Jednou z inspirací se letos pro návrháře staly kultovní filmy z 50. let a nedbalá elegance hvězd jako Alain Delon nebo Robert Redford. Luxus, aristokratický šarm, jachta kotvící v Cannes.

Tento trend vyjadřuje přesvědčení, že v jednoduchosti je pravá mužnost a ležérnost je osobitou formou elegance, a najdete ho v různých podobách u mnoha značek střední a vyšší kategorie. Příkladem: Zara, Marc O´Polo, Bugatti, Mexx, McGregor, Nautica, Pietro Filipi.

Výstřední elegance ve stylu Davida Bowie

Džíny s metalickou úpravou, košile z perleťového plátna a stříbrné polobotky. Takovou kombinaci si mohou vyzkoušet muži tíhnoucí k nekonvenčnímu stylu v Galerii Royale ( www.royalefashion.cz ) v pražské Truhlářské ulici. V originálním interiéru vás překvapí každý kousek z kolekcí významných belgických návrhářů: Kris Van Assche (působící ve funkci uměleckého ředitele pro Dior Hommes), Les Hommes, Raf Simons a dalších.

Domácí pohoda

Pořádný chlap musí mít pořádné trenky, hlásají firmy (např. Styx). Mají střihy, které se nezařezávají, a velký výběr vzorů a materiálů. Nejpříjemnější jsou z bavlněného popelínu. A přes ně si gentleman dbalý stylu přehodí bavlněný či hedvábný župan (E.Zegna).

Sport

Na sportovní aktivity se hodí technologicky vylepšené kousky z těchto u nás dostupných značek: Nike, Adidas, Puma. Mají speciální kolekce do posiloven, na běh, fotbal a golf. Pro milovníky tradice jsou na golf a tenis vhodné klasické polokošile Lacoste.

Styl z USA

Amerického "týpka“ bude váš muž připomínat na příklad v džínách Levi´s, v košilích Tommy Hilfiger nebo v plátěných kalhotách od značky Gant. Uvolněnou módu v americkém stylu také nabízí severská značka Cottonfield v obchodech Jackpot (www.cottonfield.dk).Trička s velkoplošnými potisky nebo s pruhovanými vzory jsou mladistvého rázu a s klidem je mohou nosit též muži v nejlepších letech.