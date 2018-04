Dekorativní kosmetiku si můžete vyrobit doma. A vytónovat k odstínu pleti

Základní surovinou pro sypký pudr je bílý absorpční prášek. Podobně jako při výrobě suchého šamponu můžete sáhnout po arrowroot, což je škrobová moučka z maranty třtinové. „Je skvělá, protože pohlcuje maz z obličeje, ale zároveň neucpává póry a nevysušuje. Tento bílý prášek se dá používá samotný i jako neutrální matující make-up. My ale chceme, aby byl nějak zabarvený. Takže použijeme ještě kakao, červený oxid a jemně namletou kurkumu,“ říká Petra Seidlová, která pod hlavičkou Liška Mazaná učí, jak si vyrobit domácí kosmetiku.

Dodává, že pokud máte mastnější pleť, můžete použít ještě kukuřičný škrob, bílý nebo zelený jíl. Ingredience, které ve velké míře pohlcují vlhkost. Domácí kosmetika má tu výhodu, že si můžete regulovat nejen složení, ale také množství. Záleží tedy čistě na každém, kolik si toho potřebuje či chce vyrobit.

„Dám tři vrchovaté lžičky maranty, kterou budu postupně dobarvovat. Základní tón pudru je žlutý, proto přidám kurkumu. Dále tu mám i kakao. Toho použiji pouze málo, protože je zima a já nejsem moc opálená,“ popisuje přípravu pudru Petra. Ingredience dávkuje opatrně a poté je pečlivě v misce míchá.

Tónování je zábava

„Směs musíte pořádně třít, aby se barvy skutečně rozmělnily, zvlášť červený oxid má tendenci zůstávat v malých hrudkách. Ty by při líčení mohly udělat šmouhu přes celý obličej, a to určitě nikdo nechce,“ upozorňuje lektorka. Pokud je směs dostatečně promísená, je čas na nejzábavnější část celého výrobního procesu. Pomocí kosmetického štětce se hledá vhodný odstín pudru.



Kurkuma najde své využití i mimo kuchyně. V bio kvalitě se hodí do mnoha kosmetických výrobků. Pigmenty jsou přírodní barviva, které se používají k barvení kosmetiky.

„Nanášíte pudr buď přímo na obličej nebo na zápěstí a ladíte barvu podle pokožky. Můžete přidávat více žluté, červené nebo hnědé. Nebo naopak, když to přepísknete, dáte více bílého základu,“ vysvětluje Petra, která pozvolna přidává jednotlivé ingredience, dokud nedosáhne požadovaného odstínu. „Mám ho hezký, průhledný a matující, jsem s tím docela spokojená,“ ukazuje výsledek.



Hotový pudr přendavá do předem připravené nádobky. Může být už použitá, nebo nová zavařovačka, nebo přímo obal se sypátkem na sypké pudry. Část směsi si ale odložila stranou, protože si vyrobí ještě tvářenku. „Na tvářenku můžeme použít blýskavou, růžovou nebo jinak barevnou slídu, která tomu dodá šmrnc,“ říká Petra.

Suroviny na výrobu domácí kosmetiky by měly být v prvotřídní kvalitě a přírodního původu.

Postup při výrobě tvářenky je opět velmi jednoduchý. Do pudrového základu se přidávají barevné prášky. „Já chci, aby moje tvářenka byla sice červená, ale s podtónem hnědé, protože nechci mít úplně růžové tvářičky. Takže si budu dávat kakao a červený oxid. Jestli vás však baví blýskavé barvy a růžová, tak určitě doporučuji pigmenty,“ radí lektorka.



Kvalita hezky voní

Začínejte raději s málem, přidávat můžete vždycky. A stejně jako u pudru musíte směs pořádně rozmělnit, aby tam nezůstávaly žádné barevné kousky. Barvu zkoušejte na zápěstí, dokud s ní nebudete úplně spokojená.



Maranta třtinová nebo kukuřičný škrob jsou základními surovinami pro výrobu sypké kosmetiky, například pudru, tvářenky, nebo třeba suchého šamponu.

Suroviny, které Petra při výrobě domácí kosmetiky používá, jsou čistě přírodní, dost často mají i přívlastek bio. Argumentuje tím, že člověk by měl vědět, kde rostly věci, které používá. „Nejlepší je přijít nakupovat ingredience někam, kde si je můžete očichat. Jednoduché pravidlo totiž praví, že co ti nevoní, to nepoužívej. Nebude to pro tebe dobré,“ radí lektorka a upozorňuje, že některé suroviny mají velmi silný, specifický odér. Jedná se například o bambucké máslo nebo určité druhy aromatických olejů. Podle ní je nejvíce kvalita znát u esenciálních olejů. Jsou totiž značky, jejichž produkty mají až moc pronikavé vůně.

Kakao v bio kvalitě nejen krásně voní, ale především příznivě působí na pokožku.

Navíc u kamenného prodeje snadněji vyzkoušíte, jestli jsou suroviny rafinované či nikoliv. „Jsou různé stupně rafinace i nerafinace. Rafinace zajišťuje jiné vlastnosti látky, prodlužuje třeba trvanlivost, mění bod tání, ubírá barvu i vůni,“ vypočítává Petra. V obchodě se zkrátka snáze pozná kvalita i čerstvost surovin. Ne všichni ale mají tu možnost nakupovat suroviny v kamenných prodejnách. „Pokud nakupujete přes e-shop, určitě kontrolujte certifikaci,“ uzavírá Petra.