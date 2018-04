Vyrážka je označení, které laici dávají různým onemocněním kůže. Může přitom jít o potíže, které se také různě léčí. Žádný jednoduchý recept, jak problémy léčit, tedy není.

V každé rodině sázejí při vyrážkách různého původu na jiné osvědčené preparáty. Někdo nedá dopustit na tee tree oil, jiný na kalciovou nebo borovou mast. Na začátku s nimi obvykle opravdu nic nezkazíte. Zapomeňte však na radu z jedné americké komedie, kde rodina řeckých imigrantů většinu ekzémů řešila okenou na čištění oken.

Pokud se vyrážka prudce zhoršuje nebo se přidávají jiné problémy, jděte raději hned k lékaři. Především se poraďte s praktikem, ten rozhodne, zda máte jít k odbornému lékaři. U dětí raději neváhejte, u nich jsou častější infekční nemoci nebo hrozí, že se projevila alergie.

Co všechno může kůži trápit? Vezmeme-li to podle abecedy, tak první je akné. Souvisí s hormonální hladinou v těle, která ovlivňuje i to, jak se kůže mastí. V pubertě je to častý problém. Vznikají malé záněty ve vývodech mazových žláz. Není to nebezpečné, protože nejde o infekci. Pokud však nedodržujete hygienu, boláky si rozškrábete nebo vymačkáváte, může se zbytečně rozšiřovat. Jedinou obranou je používání vhodné dezinfekční kosmetiky. Ve výjimečných případech je třeba předepsat léky. U žen může potíže výrazně snížit hormonální antikoncepce, vybírejte si z těch preparátů, které jsou pro to přímo určené.

Písmenem A začíná i další obvyklý problém s kůží – atopický ekzém. Děti trápí tím, že se škrábou, rodiče pak starostmi, jak potomkům pomoci. Léčba vždy patří do rukou lékaře, který vám poradí, jak kůži ošetřovat. Určitě neřešte problémy sami, mohli byste něco zanedbat. Jde obvykle o počátek alergie, ale uklidnit by vás mohlo, že mnoha dětem se do tří let ztratí.

Pupínky se na kůži objeví i po slunění nebo konzumaci ovoce. V zimě nejčastěji po citrusech, jahodách nebo kiwi. Lidově se tomu říká kopřivka a častěji s ní mají problémy děti. Po slunění se však často vyskytuje i u dospělých, náchylnější jsou k ní ženy. Vždy platí – odstraňte příčinu, to znamená, už se dál neopalujte a samozřejmě také nejezte ovoce, u kterého máte podezření, že potíže způsobilo. Pomůže kalciová mast, tekutý pudr či fenistil, které kůži zklidní.

Se znaménkem k lékaři

Půjdeme-li v abecedě dál, dostaneme se k nádorům kůže. Ty laik nepozná, ale může výrazně ovlivnit, zda ho ohrozí na životě. Jde totiž o čas. Většina lidí chodí s podezřením na kožní nádor k lékaři pozdě. Pokud se tedy vaše mateřské znaménko jen trochu změnilo, jděte hned k lékaři. Můžete si zachránit život.

Mnohem méně nebezpečná, ale postihující mnohem více lidí je perorální dermatitida. Říká se jí také nemoc letušek, protože u nich byla poprvé popsána. Zřejmě proto, že používaly hodně kosmetiky. Ta je jednou z nejčastějších příčin vzniku vyrážky, respektive zánětu kůže, který vzniká především v okolí úst. První pomoc? Kupte si v lékárně borovou vodu nebo Jarischův roztok a udělejte si obklady. Nepoužívejte kosmetické přípravky. Jestliže potřebujete promastit vysušenou kůži, kupte si vazelínu nebo podobný nedráždivý přípravek. Obličej si myjte vodou bez chloru nebo alespoň v převařené vodě. Nepoužívejte zubní pasty s fluorem. Pokud ani to nepomůže, jděte k lékaři.

To není nemoc pijáků V dospělosti trápí některé ženy i muže také rosacea neboli růžovka. Většina lidí si myslí, že jde o nemoc, která postihuje pijáky. Projevuje se totiž zčervenáním v obličeji, nejčastěji na nose. Někdy mají postižení pupínky, v krajním případě zbytnělou kůži na nose. Trápí asi deset procent populace, míra potíží se výrazně liší. Nemocní s růžovkou jsou často společensky diskriminováni, přitom jejich problémy není snadné řešit. Někdy je třeba předepsat léky, nejvíc však pomůže plastická chirurgie, respektive laser.

Na konci abecedy je pak nemoc kůže s názvem vitiligo. Projevuje se bílými skvrnami, jež souvisí s výpadky pigmentu. Léčba patří do rukou lékaře, který zjistí, zda nejde o důsledek nějakého jiného onemocnění. V lékárně jsou také volně prodejné preparáty, které upravují přirozené poměry v kůži a brzdí proces zániku pigmentových buněk.