Vyprané prádlo obsahuje spoustu střevních bakterií, zjistili vědci

Vlhké vyždímané prádlo je pak těchto bakterií plné, zvláště po manipulaci s vypraným dětským spodním prádlem je dobré si umýt ruce.

Děti totiž nedokážou dbát na intimní hygienu dobře a jejich spodní prádlo může v plné pračce obsahovat až desetinu gramu výkalů, které jsou plné bakterií E. coli, ale také viru hepatitidy typu A, nonoviru, rotaviru či salmonely.

Čím důkladnější intimní hygienu člověk dodržuje a čím častěji si mění spodní prádlo, tím je bakterií samozřejmě méně. Praní ručníků, triček a dalšího prádla zase vede k šíření kožních bakterií typu Staphylococcus.

"Když perete pračku plnou jen spodního prádla, může být v prací lázni až 100 milionů bakterií E. coli a ty se mohou přenést do další dávky prádla," tvrdí profesor mikrobiologie Charles Gerba z University of Arizona.

Pomůže horká voda i žehlení

"Lidé věří, že jejich prací prostředek zahubí všechny bakterie a další mikroorganismy, ale to by museli použít do každého prádla chemické bělidlo či velmi horkou vodu. Ale většinou voda není dost horká, to by musela mít vždy mezi šedesáti a sedmdesáti stupni," tvrdí profesor Philip Tierno z New York University.

Ovšem riziko, že se člověk vážně nakazí po manipulaci s vypraným prádlem, je velmi nízké. Jen po praní prádla vyžadujícího studenou vodu doporučuje profesor Gerba, aby si člověk umyl ruce.

Jakmile prádlo uschne volně na vzduchu, většina bakterií se tím zahubí nebo se stane neaktivními. Spolehlivě je pak zabije žehlení.