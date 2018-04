Botox vypne vrásky, ale můžete se na něm stát závislí

Kvůli botoxu umírají zvířata Botox je název registrovaného přípravku, nikoli samotného jedu. K jeho rozšíření přispěla velmi levná výrobní cena přípravku, injekce totiž obsahují pouze mikrostopy tohoto jedu. Podle výročních zpráv byl v roce 2005 konkrétně BOTOX®, hned po Viagře, druhým celosvětově nejprodávanějším farmaceutickým výrobkem. Kvůli svým smrtelně jedovatým účinkům musí být botox silně naředěný, což představuje vysoké požadavky na testy. Organizace na ochranu zvířat Svoboda zvířat uvádí, že se stále používá zastaralý test toxicity LD50, kdy se hledá taková dávka jedu, po níž polovina testovaných myší zemře. Jed se vstříkne do dutiny břišní myší a zvířata trpí postupným ochrnutím, které po 3-4 dnech končí udušením. Podle Barbory Večlové, koordinátorky kampaně za nahrazení pokusů na zvířatech, by měl každý, kdo uvažuje o aplikaci botoxu, zvážit, zda je krása dostatečným důvodem pro působení utrpení zvířatům."Tlakem na výrobce této látky se snažíme o vývoj a používání metod bez použití zvířat. V současnosti jsou k dispozici především metody, při nichž jsou stále zvířata využívána, pouze je snížena jejich bolest nebo počet," říká Barbora Večlová. Boj se společnostmi je obtížný, neboť botoxové výrobky jsou klasifikované jako léčiva a netýká se jich tedy Směrnice EU o kosmetice, která testování kosmetiky na zvířatech zakazuje. Koordinátorka Večlová by osobně botox k estetickým účelům nepoužila. Alespoň dokud se bude testovat na zvířatech. "Případná krása nemůže vykompenzovat zbytečné utrpení. Navíc botulotoxin je jed, a proto jeho aplikace skýtá mnoho rizik. Místo krásného vzhledu může způsobit vážné zdravotní problémy. Kromě toho si myslím, že stárnutí je přirozený proces a skutečná krása člověka je někde jinde než v mladistvém vzhledu," dodává.