Vyndali mi klíště. Co teď?

Tato nemoc se v prvním stadiu sice hlásí stejně jako nachlazení (ale bez rýmy a kašle), rukou nad ní ale nemávejte. Jděte k praktickému lékaři a popište mu, jak se cítíte. Nezapomeňte dodat, že jste na sobě nedávno objevili klíště, a on by vám měl odebrat krev. Ze sérologického vyšetření potom odborníci dokážou zjistit, jestli ve vaší krvi virus encefalitidy koluje.

"Výsledky vyšetření na protilátky proti viru klíšťové encefalitidy bývají spolehlivé, ale v krvi se objevují většinou až po čtrnácti dnech od nákazy," říká MUDr. Jiří Januška, vedoucí Národní referenční laboratoře pro arboviry v Ostravě.

Informaci o tom, jak sérologické vyšetření dopadlo, byste měli obdržet nejpozději za tři dny. V optimálním případě je tedy nemoc možné rozpoznat zhruba za tři týdny od kousnutí klíštětem. Jak však podotýká předseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák, případů, kdy nemocný přijde k lékaři hned v prvním stadiu, po prvních chřipkových příznacích, není tolik. Encefalitida se totiž zpočátku nemusí projevit vůbec nijak.

"I kdyby lékař nákazu potvrdil brzy po přisátí klíštěte, pacienta je třeba odeslat na řádné vyšetření a na pozorování do nemocnice," upozorňuje. Nechat nemocného odejít domů by podle něj byl veliký risk.

Včasné léčení = minimum následků

Proč? Po první fázi, kdy se nemocný cítí, jako by ho přepadla viróza, nastává asi čtyř- až desetidenní fáze klidu, během níž se zdravotní stav zlepší. Pak však virus klíšťové encefalitidy udeří plnou silou.

Typické jsou pro toto stadium horečky a postižení centrální nervové soustavy, které se projevuje nejčastěji meningitidou nebo právě encefalitidou. Tyto dvě nemoci mohou probíhat i společně. Nemocného obtěžují silnou bolestí hlavy, zvracením, světloplachostí, třesavkou, závratí a vysokou horečkou.

Jestliže příznaky nemoci nezačnou lékaři v nemocnici léčit včas, může mít nemocný následky. Patří mezi ně například obrna horních končetin, která se objevuje do týdne po ústupu horeček, nebo takzvaný postencefalitický syndrom.

"Mívá ho asi 10 procent nemocných a projevuje se poruchami koncentrace, paměti, nespavostí, úzkostností nebo snížením pracovního výkonu," píše MUDr. Hana Roháčová z infekční kliniky pražské Fakultní nemocnice Bulovka v odborném článku Onemocnění přenášená klíšťaty.

Klíšťová encefalitida, na kterou umírá asi jeden až tři lidé ze sta, má kromě všech nepříjemností také jednu výhodu: "Kdo jednou prodělal přirozenou nákazu klíšťovou encefalitidou, podruhé již neonemocní," říká Jiří Januška. Jinými slovy, protilátky, které v krvi po nákaze (nikoliv však po očkování) zůstanou, si s dalšími viry encefalitidy poradí.

Borelióza se neodhaluje snadno

Zatímco protilátky viru klíšťové encefalitidy je z krve možné rozpoznat poměrně brzy, u lymské boreliózy to tak jednoduché není. Z krve se nemoc jasně diagnostikuje většinou až šest týdnů po nákaze.

Mezitím se lékař řídí jinými příznaky. Asi za 14 dní se totiž nemocnému okolo místa kousnutí vytvoří červená skvrna o průměru větším než 5 centimetrů. Skvrna se může zvětšovat a od středu blednout, přidat se mohou i příznaky podobné nachlazení – únava, bolest hlavy nebo zvýšená teplota. Jasný příznak v podobě skvrny už by lékaři měl stačit k tomu, aby nasadil antibiotika. Právě jimi se totiž borelióza léčí. Délka léčby se řídí stadiem, v němž se pacient nachází. Přijde-li se na nemoc včas, čeká pacienta čtrnáctidenní terapie.

U lidí se silnější imunitou může borelióza po první fázi odeznít. Na to však není radno spoléhat, jestliže máte podezření, jděte vždy k lékaři. Pokud totiž onemocnění přejde do druhé fáze – stává se to zhruba po dvou až dvanácti měsících po nákaze – může se u vás objevit vyrážka, pálení kůže a bolest kloubů. Bakterie může napadnout i srdce a nervy. Tyto potíže se projevují dušností, kašlem, nepravidelným tlukotem srdce, trnutím šíje či bolestí hlavy.

Třetí stadium nemoci se projevuje až po několika měsících nebo letech, kdy zdánlivě zdravého člověka přepadne zánět mozkomíšních blan nebo záněty kloubů.

Své o tom vědí lidé, kteří se s boreliózou neléčili včas nebo jim v těle i přes léčbu bakterie borelie zůstala. Větší či menší potíže, jako je únava nebo bolest hlavy, je s přestávkami často provázejí celý život. Má je asi 5 procent nemocných. I proto je důležité, aby pacienta po léčbě následující dva roky prohlédl vždy jednou za několik měsíců praktický lékař.