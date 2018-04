S prsy jsem byla spokojená, ale implantáty PIP musely ven

"Říkám si, že bude pryč hrozba něčeho špatného, dostanu kvalitní materiál a bude, doufám, klid," říká pacientka. Čeká ji výměna silikonových implantátů PIP, které má v těle na místě prsou odstraněných v důsledku rakoviny.

Rakovina mi vzala prsa

Příběh pacientky začal před čtyřmi lety, kdy uslyšela z úst své onkoložky jasnou diagnózu. Rakovinný nádor se objevil v levém prsu a nejlepším řešením bylo odstranit ho celý.

"Ve státní nemocnici mi vzali nemocnou tkáň a doporučili odstranit žlázy preventivně i na druhé straně," vysvětluje žena, proč přišla současně o oba prsy. V případě genetické zátěže, kdy je vysoce pravděpodobné ohrožení rakovinou, je někdy takové řešení třeba.

"Moje maminka rakovinou onemocněla a já to prožívala s ní. Bohužel se u mě objevily vleklé psychické potíže, trpěla jsem strašným strachem z možného nálezu u sebe a nakonec to skutečně přišlo," svěřuje se pacientka. "Bylo mi pětatřicet, když jsem po všech možných vyšetřeních dostala rakovinu prsu potvrzenou černé na bílém. Tehdy se mi obrátil svět naruby, ale díky příkladu mé maminky, která se s touto zákeřnou chorobou statečně poprala, a také díky mým přátelům jsem se rozhodla bojovat.

Uklidňovalo mě, že lymfatické žlázy u mě zůstaly čisté, a tak bylo eliminováno riziko metastáz a nebyla nutná chemoterapie. Dostatečným řešením bylo odstranění obou prsů a jejich nahrazení silikony. Bylo pro mě přijatelnější přijít o obě prsa než žít ve strachu, že se nádor znovu objeví," popisuje svou cestu k rekonstrukční operaci pacientka.

Po operaci se mi změnil život

Rekonstrukční operace po ablaci prsou v důsledku onkologického onemocnění se v Čechách provádějí na různých pracovištích, včetně státního sektoru, ale jen v některých je plně hradí pojišťovna. Někdy je přitom možné během jedné operace chirurgicky odstranit problémovou prsní tkáň a současně vložit implantáty.

To byl i případ naší pacientky, která byla s péčí a výsledkem dle svých slov nadmíru spokojena. Přehodnotila své životní postoje, změnila profesi, žije aktivní a plnohodnotný život a poměrně hodně času věnuje cestování. Obava o život zmizela, v duši se objevil klid a v souvislosti s novými prsy necítila žádné komplexy ani obtíže celé tři roky...

Výměna implantátů PIP - pacientka po operaci nemá žádné nové jizvy. Výměna implantátů PIP - ID karta nového zdravotně nezávadného implantátu.

PIP musí pryč, rozhodla jsem se

"Už jsem myslela, že jsou pryč moje obavy z něčeho špatného, ale když jsem zaregistrovala zprávu o vadných implantátech, uvědomila jsem si nové riziko a objevil se znovu pocit nejistoty a strachu," popisuje svou reakci na zprávy z televize a tisku.

"Okamžitě při první zmínce v médiích jsem se rozhodla pro výměnu. Pro mě čas hraje velkou roli. Nechci čekat, až na mě přijde řada, hodně cestuji a nechci se nervovat, že se někde něco může stát," vysvětluje pacientka své důvody a dodává, že jí stoprocentně záleží na tom, co má v těle.

"Kdybych měla tu možnost předtím, tak si vyberu taky, ale nešlo to. Musela bych bývala už tenkrát do privatu. Ale nebyl důvod. Mám je tři roky v těle a nemám jediný problém. Naopak, mám krásná prsa, oblečená k nerozeznání od přírodních, ale o to víc mě teď štve, že nejsou pořádku."

Zájem o reoperace roste

Po nedávné aféře s vadnými PIP implantáty je podle Romana Kufy, vedoucího lékaře Perfect Clinic, zvýšený zájem o reaugmentace jak ze strany pacientek, které si nechaly zvětšit prsa z estetických důvodů, tak i u těch, které podstoupily rekonstrukční operace ze zdravotních příčin.

Právě zdravotní zákroky bylo možné podstoupit zdarma na pracovištích, jež měly smlouvu s pojišťovnou, která ovšem hradila certifikované implantáty pouze od dodavatele PIP. Výběr tak nebyl na pacientce ani na lékaři.

Většinou se tyto pacientky s žádostí o výměnu obracejí přímo na zařízení, kde jim operaci na základě rozhodnutí posledních dní opět hradí pojišťovna.

Najdou se ale i ženy, které volí soukromé kliniky bez ohledu na pojišťovnu, protože chtějí co nejrychlejší výměnu za co nejlepší implantáty dostupné na trhu. Pak ale musí počítat, podobně jako naše dnešní pacientka, s platbou v řádu desetitisíců.

"Na naší klinice pracujeme s kvalitní a dlouhodobě prověřenou značkou implantátů Natrelle, která není nejlevnější, ale má kromě evropské certifikace i povolení k užití na americkém kontinentě, což není u implantátů dovážených na český trh běžné. Francouzské implantáty PIP jsme v nabídce neměli," říká plastický chirurg.

"Dlužno ale říci, že ač levnější, nebyly na první pohled rozeznatelné od jiných," vysvětluje Kufa, proč nemuselo být na PIPech nic podezřelého. "Mají pouzdro z tuhého silikonu a uvnitř jsou plněné silikonovým gelem stejně jako kterákoliv top značka."

S výměnou není nutno spěchat

Podle doktora Kufy není ovšem nutné vyměňovat nepoškozené implantáty hned a propadat panice. Doporučuje pacientkám nechat si prsy vyšetřit, aby měly jistotu, že implantát je neporušený a v klidu zvážit, zda je nutné jej měnit. Něco jiného je ovšem prokazatelně prasklý implantát, což je důvod k okamžité výměně.

"Pokud by se gel dostal mimo pouzdro implantátu do organismu, tak ačkoliv není prokázána přímá souvislost s život ohrožujícím onemocněním, přece jen nemůžeme vyloučit vznik obtíží. Jedná se totiž o gel průmyslový, který nebyl schválen pro zdravotní účely," vysvětluje Kufa, v čem spatřuje nebezpečí.



"Kamarádi mě uklidňovali, ať počkám, že nejde o život, ale ta obava, že může nastat něco nepředvídaného, mě jednoznačně vyděsila," přiznává pacientka. "Proto jsem tady, vděčná za přednostní termín, a klidně si zaplatím zákrok i nové, kvalitní implantáty. Neřeším to, chci jistotu," uzavírá své pohnutky těsně před tím, než ji sestřička začne připravovat na operaci.

"Co se ceny týče, rozhodli jsme se zvýhodnit pacientky, které si zvolí neplánovanou operaci na našem pracovišti, lhostejno zda mají implantáty ze zdravotních či estetických důvodů. S PIP jsme u nás na klinice v nikdy nepracovali, ale samozřejmě jejich výměnu za jinou, u nás osvědčenou značku, provádíme," slibuje pomoc ženám Kufa.

Výměna implantátů PIP - nový bezpečný implantát (nalevo) a vyjmutý implantát s průmyslovým silikonem(napravo). Výměna implantátů PIP - vložení nového implantátu.

Implantáty poškozené nebyly

Jak vlastně reoperace probíhá? Během zákroku vyjme operatér původní implantáty a na jejich místo vloží nové, a to ve stejné, případně o něco větší velikosti. Pokud již zapracovala gravitace, může se mírného zvednutí prsu dosáhnout právě vložením většího implantátu. Řez se vede v původní jizvě, čili žádná nová nevzniká.

Co se týče implantátů PIP vyjmutých z těla této pacientky, neshledal na nich Roman Kufa nic závadného. "Pouzdro nebylo porušeno, silikonový gel byl uvnitř a neprosakoval pouzdrem. Na pohmat byl gel PIP tekutější než námi používaná značka, ale to není žádná zdravotní komplikace, jen tvar implantátu pak může být méně kompaktní. Žádné známky opotřebování jsem nespatřil," uzavírá bezproblémové hodnocení stavu implantátu chirurg.

Reoperace probíhá podobně jako augmentace, jen trvá kratší dobu a zásah do organismu je o něco menší. "Protože dutina pro implantát je již vytvořená, stačí půlhodinka na operačním sále a výměna je hotova," objasňuje lékař.

Díky menší náročnosti zákroku je také rekonvalescence rychlejší a méně bolestivá a pacientky se mohou dříve vrátit k běžnému životu. "Většinou stačí jeden den hospitalizace a pár dnů klidového režimu doma. Po týdnu už bývá vše v normálu," dodává plastický chirurg.