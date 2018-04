Kristýna po Výměně od Marka odešla. Jsme šťastní, tvrdí dnes on

Do akční ústecké rodiny přijal osmatřicetiletý Martin Vojáček o 14 let mladší Kristýnu Čechovou tak trochu jako čtvrté dítě. Vychovává totiž se svou ženou Petrou tři syny, z nichž nejstaršímu Tomášovi je 18 a je tedy jen o šest let mladší než nová manželka.

"Je to ještě kuřátko, které dospívá, ale už má bohužel dvě děti," myslí si o Kristýně Martin a podle toho to u nich tak po dobu Výměny vypadá. Martin stojí věčně Kristýně za zády a radí, ptá se a stará se.

Když se má na chalupě postarat o zvířata, Martin ji kontroluje.

"Se zvířaty nemám problém, ale Martin mi pořád stojí za zadkem a kontroluje mě. Mám pocit, že se ke mně občas chová jako k dítěti," myslí si Kristýna. "Ale na druhou stranu je to fajn, myslí to dobře," uvědomuje si.

Užívá si s novu rodinou víkendů na chalupě, sama vezme obě mladší děti na výlet. Je spokojená do chvíle, než začne řešit samu sebe.

"Říkala jsem si, že dvakrát do stejné řeky nevstoupím a vstoupila jsem už asi stokrát. Mám pocit, že jediné, co mě doma drží, jsou děti. Už se asi nechci vrátit domů. Co jsem si ale navařila, to musím sníst."

"Myslím si, že Marka miluješ, ale nejsi s ním šťastná. Uvědomuješ si, že to může být takhle dokonce života? Nezapomeň na to, že jednou může přijít s jinou. Mám pocit, že je váš vztah takový trochu slepovaný," rozebral Kristýnu Martin.

Když si okatá a štíhlá blondýnka zakrývala uši, aby neslyšela, jak Martin říká, že je hezká a chlapů by mohla mít, kolik chce, bylo už divákům jasné, že hlavním problémem mladé a hezké maminky je nízké sebevědomí.

Petra se na vsi brání nudě

Petra Vojáčková mezitím z Marka šílí. "Všechno mu je nějak jedno," stěžuje si a s přibývajícími dny se stupňuje expresivita výrazů. "Je to ko..t," prohlásí pak stručně nakonec.

Petře se v Martinicích nelíbí. Je tam nuda, byt je zanedbaný, nedodělaný a špinavý, v lednici není z čeho vařit, a protože rodina nemá auto, musí jet i s dětmi na nákup autobusem.

Jenže Petra není z těch, co by založili ruce do klína. Snaží se uvařit i z kuřecího separátu, který v lednici kromě chleba našla, vyrazí na nákup za minimum peněz, donutí Marka, aby položil koberec, spravil strop v předsíni a v dětském pokoji přesunul poličku na hračky. Dokonce přiměje novou rodinu k výletu do zoo.

Na setkání mezi osmi očima se Petra už těší. Kristýna je naopak rozhodnutá od Marka definitivně odejít a začít se svými syny nový život.

Kristýna: Nezlob se, potřebuju žít

"Marku, když se s tebou bavím, tak se otáčíš, odcházíš pryč. Nikdy nechceš nic řešit, proto zvedám hlas," otevřela Kristýna debatu a Marek se nestačil divit.

"Nemáme žádné aktivity, protože jsme se odstěhovali do díry, kam si chtěla jít ty," bránil se Marek.

Martin se Kristýny zastal: "Je to perfektní ženská. Marku, važ si jí, protože to, co máš doma, se ti třeba už nenaskytne."

"Asi spíš to, co jsem měl doma, protože už to chápu. Asi teda půjdeme od sebe, to je velice pěkné," reagoval Marek.

"Marku, nezlob se na mě, ale já potřebuju žít," uzavřela Výměnu manželek Kristýna a požádala štáb, aby ji odvezl za dětmi k rodičům, zatímco Marek jel sám domů.

S odstupem od natáčení

Petra na Výměnu manželek vzpomíná nerada, s Markem se navzájem přetrpěli.

"Nejtěžší pro mě byl ten byt. Nějak jsem se pak vzpamatovala a nejdůležitější pro mě byly ty děti. Celý jejich byt byl takový ponurý, chladný. Připadala jsem si jak v jeskyni."

Marek je podle ní jednoduchej a spíš chlapec než chlap. "Od natáčení jsme se viděli dvakrát a není to naše krevní skupina. Kristýna podle mě nechce nic měnit a budou spolu pořád. A myslím si, že se nemilují. Myslím, že Marek je majetnickej a ona se ho bojí. Proto jsou spolu. A je pravda, že Marek Kristýnu vláčel za vlasy po té bytovce. Sáhnout na ženskou je ubohost," říká Petra a nabízí jednoduchý recept na spokojené manželství: komunikace, kompromisy, sex. "To všechno k tomu patří. Můj manžel je velkej chlap, vedle kterého se nebojím, nemám k němu jedinou výtku," libuje si.

Čechovi se k aktuální rodinné situaci vyjádřili jen stručně. "Vrátili jsme se k sobě. Jsme šťastní," konstatoval Marek.

Jak by Kristýně bylo líp?