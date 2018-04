Jsem hysterická nevěrnice, bičovala se vyměněná manželka

Poštovní doručovatelka Jana žije s o šest let starším dopravním dispečerem Romanem a syny Štěpánem a Tomášem na pražském sídlišti v bytě 4+1.

Jana rodinu do Výměny přihlásila, aby si uvědomili, co mají doma. „Maminka říká, že mě pálí dobré bydlo,“ popsala situaci a vysvětlila, co se u nich doma v poslední době odehrálo. „Měli jsme krizi, nevěru z mé strany, manžel mi odpustil a dělá všechno pro to, aby se vše vrátilo do normálu, ale já mám blok. Zatím to nějak nejde.“

Sama o sobě tvrdí, že je hysterka. „Spíš mu přeju, aby sem přišla klidná paní, protože já jsem posledních pár let hysterka,“ shrnula před odjezdem. Roman by naopak chtěl, aby jeho choť poznala chlapa, který bouchne do stolu a řekne: takhle to bude a hotovo. „Odpustil jsem jí, nehádám se, raději všechno řeším v klidu, ale neustále je všechno špatně,“ posteskl si.

Do Prahy za ním z vesnice nedaleko Brna přijela 33letá Kristina a Romanovi se vlastně splnilo to, co si přál. Jeho nová žena nepatřila ke komplikovaným „řešičkám“. Byla v novém domově spokojená. S klukama nebyly problémy a nový manžel se jí zdál jako pohodář, žádné neshody, natož hádky se nekonaly. Roman byl v takové pohodě, že si dovolil uvažovat i o rozchodu s vlastní ženou. „Nechtěl jsem si to připustit, ale než si navzájem otravovat život, tak je lepší se rozejít.“

Spokojená Kristýna si deset dní v Praze užila. Po pěti dnech si jen přála, aby si Roman zkusil žehlit. „To není moje práce,“ durdil se, ale Kristina mu vysvětlila, že u nich doma dělají všechny práce všichni. Na její přání ještě Roman nachystal k obědu bramborový salát a usmažil řízky. Nejspokojenější všichni byli na výletě na farmě u koní.

„Já bych strašně rád žil na farmě, ale Jana na to není,“ posteskl si Roman, který za těch deset dní s novou ženou našel ztracené sebevědomí. „Jana by si měla uvědomit, co ke mně cítí, co by chtěla. I já jsem měl na té situaci svůj podíl, nevnímal jsem signály, že se něco děje.“

Koza je ucpaná

Jana mezitím nahradila Kristinu v její rodině se třemi dětmi v domku v Želeticích u Kyjova. Kromě desetiměsíční Natálky, 11leté Terezy a 8letého Šimona se tam měla starat i o domácí zvířata a manžela Michala.

Hned po příjezdu ji překvapilo, že rodina v celém domku obývá jenom jednu místnost. Záhy si všimla, že Michal, nevlastní otec dvou starších Kristininých dětí z prvního manželství, si nerozumí s Terezkou a dočetla se v manuálu od Kristiny, že je na děti zbytečně přísný, což je často hlavní příčinou jejich hádek. „Děti zlobí, nechtějí se učit a tatínek nevydrží tolik, co já,“ tvrdila Kristina do kamery a přiznala, že jejich vztah zachraňuje Natálka, jediné společné dítě.

Novou maminku Janu oproti očekávání venkov bavil. Kozu sice dojila poprvé, ale teoreticky věděla jak na to. „Koza je ucpaná,“ konstatovali s nadsázkou společně s Michalem, který kozu, stejně jako ona, nikdy nedojil. Společně se jim to nakonec povedlo.

I když Janě starost o zvířata nevadila, zjistila po pár dnech, že mají přednost i před dětmi. Když se Terezka s bratrem chystali na víkend ke svému biologickému otci, zjistilo se, že dívka nemá dost oblečení. „Smutný, v první řadě jsou tu zvířátka, kromě Natálky nemají děti žádný režim, Terezka nemá co na sebe,“ dojala ji ta situace až k slzám.

Po Výměně Jana si při Výměně odpočinula, ale ve vztahu s Romanem ji pak pomohlo až loňské léto, které strávili prakticky bez dětí. „Měli jsme čas jeden na druhého, což nás zase sblížilo,“ říká Jana. V životě Kristiny se moc nezměnilo. „Postavili jsme dětem jeden pokoj, manžel na ně byl chvíli hodnější, ale pak se zas vrátilo všechno do starých kolejí,“ svěřila se po roce od natáčení.

„Přála bych si, abyste jedno odpoledne strávili s Terezkou sami, došli si nakoupit a do cukrárny,“ řekla Michalovi po pěti dnech. Ten na kameru přiznal: „Já žiju hlavně pro Natálku, ta je pro mě na prvním místě, pak zbytek rodiny.“

Jana se také pokusila v nové rodině zavést pořádek, hlavně režim v jídle, aby se snídalo, obědvalo a večeřelo ve stanovený čas. „Když přijdou děti ze školy, ukáží mi, co si mají připravit na druhý den, pak si splní povinnosti spojené s jejich drobnými zvířátky a teprve pak mají volno,“ vyhlásila.

Posledním jejím přáním byl výlet do zámku Lednice. Michal si novou ženu pochvaloval, zejména když se s ním zúčastnila místní soutěže o nejlepší guláš. „Škoda, že naše máma nechce do společnosti, snad mi to příští rok splní a taky se zúčastní.“

Při závěrečném setkání všech už Jana věděla, že se svou rodinou chce zůstat a pokusí se pro urovnání vztahu udělat maximum. „Doufám, že ten klid, který jsem tady nasála, ve mně dlouho zůstane,“ řekla. „Uvědomila jsem si, že chci být s vámi a zapracuju na tom. Teď je na mně, abych se polepšila. Věřím, že to dokážeme,“ slíbila Romanovi.

I Michalovi došlo, že byl na děti zbytečně moc přísný. „Ohledně dětí jsem to hodně přeháněl a chce se v tom změnit,“ plánoval.