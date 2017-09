Nevěru jsem mu odpustila, ale nezapomenu, řekla Kristýna ve Výměně

Tereza (23) si je láskou k Pavlovi (37) jista, ale chybí jí sebevědomí a také dost signálů, že i ona je milovaná. Dohromady se v panelákovém bytě v České Lípě starají o pět dětí, šetří každou korunu a kvůli práci i dětem na sebe skoro nemají čas.

Kristýna: Jsou spolu, protože to je jednodušší

Na deset dní do rodiny přijela Kristýna (23) z Milovic, maminka osmnáctiměsíčního Filipa. „Ze začátku jsem myslela, že uteču, byla jsem zděšená, ale nakonec jsme to zvládli dobře,“ popsala svoje první překvapení Kristýna a doplnila, že pět dětí by mít nechtěla. „Viděla jsem, že to s dětmi nedáváte, každý potřebuje něco jiného.“

Z pobytu v náhradní rodině si odnesla předsevzetí, že bude víc přemýšlet, jak ten čas doma stráví. „Víc bych ráda byla ve třech a věnovala se smysluplně prckovi.“

Do Výměny se přihlásila proto, aby její manžel Lukáš (27) pochopil, že se doma neválí a aby si její práce víc vážil. „Furt dokola uklízím, peru, vařím a starám se o malýho, těším se, že manžel přijede o víkendu domů a pomůže mi se postarat o malýho, ale kolikrát to tak není,“ stěžovala si na začátku. Jenže v České Lípě musela zvládnout dětí pět a práce daleko víc.

„Fífa se má dobře, máme se rádi,“ uvažovala během výměny „Tady se ani nemají rádi, žijou spolu jen proto, že to bylo pro oba jednoduší. Bylo to náročných deset dní, poučných a skvělých díky dětem. Doma si teď hodně dlouho nebudu na nic stěžovat. Mám se velice dobře.“

S vyjadřováním citů má zřejmě největší problém Pavel. „Tereza mě má hodně ráda, je to vidět, když jsme spolu, ale já na to vyjadřování lásky moc nejsem. Něco ve mně pozabíjela manželka, co se týče citů a srdce, od tý doby je vyznávání lásky složitější,“ svěřil se Pavel Kristýně a vyprávěl, jak komplikovaně hledal vztah k dvouleté Helence.

„Její máma občas tvrdila, že je moje, občas, že není, tak jsem se snažil k ní moc nepřilnout. Jenže přišel zápal plic a chvíli jsem s ní byl v nemocnici a zamiloval jsem si ji a ona mě. To samé se může stát, že přijde s Terezou. City se zas naučím přijímat a dávat.“

Rodinu z České Lípy tvoří Tereza (23), Pavel (37) synové Kuba (18 měsíců), Vojta (5), Tonda (6) a dcery Anička (3) a Helenka (2).

Pavlova bývalá manželka se zamilovala do někoho, kdo nežije zrovna běžným způsobem a je pro ni zřejmě důležitější než děti. Dceru Helenku si Pavel vyzvedl z porodnice, její máma ji od té doby neviděla. „Terezu miluju, ale pro mě je nejdůležitější zajistit chod rodiny, finance, aby se děti měly dobře. Tím, že přijdu dřív z práce a budu se tu probírat k nějaké zamilovanosti, tím rodinu nezajistím,“ uvažoval, ale nakonec přiznal, že mu deset dní přece jen otevřelo oči.

„Když poslouchám Kristýnku, jak mluví o Lukášovi, myslím, že Tereza o mně takhle nemluví a já o ní taky ne. Důležitější je zabezpečit děti, ale na vztahu budeme muset taky zapracovat,“ nechal se slyšet.

Tereza: Zapracuji na sebevědomí

Tereza si od pěti dětí v Milovicích v rodině s jedním dítětem na deset dní docela odpočinula. Na přetřes přišlo hlavně její nízké sebevědomí. „On ví, že mě má jistou, že kam si mě postaví, tam mě má. Snažím se zaplašit myšlenku, že půjdeme od sebe. Zajímalo by mě, jestli Pavel aspoň jednou řekl, co ke mně doopravdy cítí. A jestli řekne, že mě má rád, tak si to v televizi vystřihnu a budu si to pouštět každej den, abych to slyšela.“

Když se pak potkala s Kristýniným otcem, vyměnili si několik pozoruhodných vět:

„Jsem ošklivá a nemám sebevědomí,“ vzdychá Tereza.

„A já jsem hezkej?“ ptá se pupkáč s vykotlanými zuby a šátkem kolem polodlouhých šedých vlasů.

„Jsi svůj a máš sebevědomí,“ usmívala se Tereza.

„Vždyť to je to nejjednodušší,“ odtušil Kristýnin táta.

„Právě to nejtěžší!“ podotkla Tereza a před odjezdem domů si předsevzala, že si prosadí čas pro sebe a bude pracovat na sebevědomí.

Kristýna a Lukáš

Na přetřes přišla také Lukášova nevěra. „Nechal jsem se zblbnout mladou vyzáblou holkou, trvalo to asi dva měsíce. Jednoho rána jsem se probudil a uvědomil si, o co všechno bych tím přišel. Bylo hrozně těžké a dlouho trvalo, než jsem si získal zpátky Kristýninu důvěru,“ zavzpomínal aniž tušil, že o nevěře mluvila i Kristýna v České Lípě.

„Já jsem mu to asi odpustila, co udělal, ale nezapomenu na to, mám to v hlavě. Pořád. Ublížilo mi to i proto, že mi to udělal v době, kdy jsem byla těhotná.“

„Došlo mi, že bych si měl Terezku víc hýčkat,“ připustil Pavel na setkání obou párů a dodal, že si nemyslí, že by pět dětí nezvládali.

„Je to náročné a děti si prožily svoje a teď se mají dobře,“ uzavřela Výměnu manželek Tereza.