Výměna manželek: Tatínek je blázen, v devíti stupních se nedá spát

O sedm let starší Jitka (42) z řadového domku v Brně, kde žije s manželem ve společné domácnosti teprve půl roku, i když spolu mají dvouletou dceru, si od Výměny manželek na začátku slibovala, že její Jiří (44) přijde na to, že ji i s dcerou Eliškou potřebuje. Přeje si, aby se k ní Jiří lépe choval. „Měl by dostat nějakou ráznou ženskou, která by ho srovnala, já jsem měkkouš,“ připouští.

Jitka dostala ve Velké Bíteši na starost Blančinu roční Soničku a její šestnáctiletou Nikolu z prvního manželství, která z účasti ve Výměně manželek vůbec nebyla nadšená. „Ze začátku byla vzpurná, nepřístupná. Teď už věřím, že mě bere. Přirostla mi k srdci,“ popsal Vladimír potíže v soužití s Blančinou nejstarší dcerou. Ta má z předchozího vztahu ještě další dvanáctiletou dceru, ale ta zůstala žít s tatínkem, což Blanka těžce nese. „Bolí to a až se bude chtít vrátit, přijmu ji,“ svěřila se kamerám.

Jitka se o obě holky celých deset dní vzorně starala. S Nikolou vyrazila na nákup, ke kadeřnici a zařídila profesionální focení. „Chtěla by zkusit modeling, měli byste ji podpořit,“ nabádala v závěru pořadu Blanku.

Jitce prospělo, že její „nový manžel“ měl dovolenou a tedy čas si s ní popovídat a probrat její vztah s Jiřím. „Chvíli po svatbě to vypadalo, že půjdeme od sebe, že se vrátí kvůli děckám ke své bývalé ženě. Teď když přijde utahanej z práce, tak je zlej. Neměl by třeba říkat, že se malá neměla narodit, že toho lituje. Dřív mi víc dával najevo, že mě má rád, ale po tom, co utekl k bývalé ženě, se náš vztah celkově ochladil,“ svěřila se s pláčem. „Někdy mám pocit, že ty pecky dostávám za jeho bývalé manželky, za to, co mu udělaly.“

„Jsou spolu šest let, ale bydlí spolu teprve půl roku. To nechápu: když mám někoho rád, tak s ním chci strávit každou volnou chvilku,“ uvažoval nahlas Vladimír. „Blanka je máma, milenka, kamarád, opora, je pro mě vším, nepotřebuju moc k tomu, abych byl šťastnej, mně stačí, když ji mám na blízku,“ rozněžnil se.

Když pak v druhé polovině Výměny vyrazili na bowling, nechal se Vladimír vyhecovat. „Když prohraješ, požádáš Blanku o ruku.“ Prohrál a televizní diváci na závěr slzeli dojetím.

Blanka: Je tu zima jak v ruském filmu

V Brně se schylovalo k problémům od samého začátku. „První dojem není dobrej, tatínek všechno ví, všechno zná, od všeho má klíče. To není dobrý...,“ tvrdila Blanka už po prvním setkání.

Velký problém měla hned druhý den. „Asi jsem rozmazlená paneláková slečna, ale byla mi v noci zima, i když jsem na sobě měla pyžamo, dvoje ponožky, župan a dvě deky. Je tu zima jak v ruským filmu,“ vysvětlila televizním divákům.

Teploměr v pokoji jejího náhradní manžela ukázal 9 stupňů. „Já jsem spokojenej v kraťasech a v tričku. Malá Eliška je zvyklá spát u otevřeného okna,“ argumentoval Jiří. „Tatínek je blázen,“ pronesla Blanka směrem k malé Elišce a hlasitěji dodala: „a v zimě spíš venku v iglú,“ reagovala ironicky a dodala, že jestli se Jitka kvůli němu té zimě přizpůsobila, tak to nechápe. „Takhle to fakt nefunguje...“

Blanka si prosadila, že si ve své ložnici, kam vzala i malou Elišku, přitopí. Čtvrtý den ráno bylo v pokoji alespoň už snesitelných 17 stupňů. „Jirka je zvláštní. Vstává před pátou ráno, v půl sedmé až osmé večer přijde domů, pohraje si s malou, posedí se ženou do 11 hodin... To není partnerský život, ale život dvou spolubydlících,“ nechala se slyšet a vysvětlila: „To můj chlap je mi přítelem, kamarádem, milencem, mužem, bratrem a vrbou. Mám v něm všechno. Díky partnerovi zvládám situaci, že prostřední dcera žije se svým otcem, což mě hodně bolí.“

V druhé polovině Výměny si Jiří léčí akutní průjem, ale další dny se zdá, že jde do sebe. Zlom nastal po potápěčském kurzu, který pro Blanku domluvil jako překvapení. Konečně také splní přání své manželky a nahodí omítku na stěně domku a společně s Blankou a dcerou podniknou výlet k Macoše. Spokojený Jiří dokonce uvařil oběd.

„A mohl bych vařit častěji, když člověk chce, dokáže všechno,“ usmíval se, ale přiznal, že si v domku, který patří Jitce, připadá jako na návštěvě. „Do budoucnosti bych si představoval, že bychom si vybudovali svoje od začátku.“

Výměna nám prospěla, shodly se páry

Zkušenost z Výměny manželek si nakonec všichni pochvalují. „Měl bych se zamyslet sám nad sebou. Nejsem jen já, ale i Jitka a malá jsou můj domov, to nejlepší, co mám. Přitom já přijdu domů naštvanej, řvu po ní, vyčítám jí nějaké věci, co se stalo v práci. Jitku miluju a v životě bych ji nechtěl ztratit,“ zpytuje svoje pocity.

Také Blanka se podle svých slov utvrdila v tom, že má skvělou rodinu a udělá první poslední, aby to tak zůstalo. „Je ve všem jak dítě, občas mě štve a dovede dělat naschvály, ale nevyměnila bych ho,“ popsala Blanka svého o dva roky mladšího partnera Vladimíra. Dojatá a šťastná pak při závěrečném setkání obou párů přijala Vladimírovu žádost o ruku.