S mým mužem se manipulovat dá, chválila si Petra ve Výměně manželek

Petra (39) je osmnáct let v domácnosti, nezaměstnaná. Stará se o dva syny (8 a 4), z nichž jen toho mladšího má se svým současným manželem Františkem (31). Rodina žije ve Velešíně a František jezdí za prací do Rakouska.

„Když jsem byla těhotná, František mě z ničeho nic opustil. A navíc vybral všechny peníze z účtu,“ postěžovala si náhradnímu manželovi, za nímž na 10 dní přijela do Opavy.

„Byl mladej a blbej, já těhotná, vybílil mi účet a odjel. Já jsem po třech měsících marného esemeskování skončila v azylovém domě.“ Manželé se rozvedli, ale po nějaké době k sobě opět našli cestu a dokonce se znovu vzali.

Je jiná doba...

V novém domově se Petra soustředila na hledání špíny, kterou by hodila na Romanovu ženu Míšu. „Jestli našla nějaký drobnosti v nepořádku, to jsou prkotiny,“ komentoval její útoky dělník Roman, což Petru vedlo k úvaze, že by v jeho domácnosti být nechtěla. „S mým manželem se ještě nějak manipulovat dá, přece jenom je o pár let mladší.“

Když nemohla Petra dirigovat Romana, soustředila se na jeho třináctiletého syna Dominika. Když přišel o dvacet minut později, než slíbil, udělala z toho rodinnou aféru. „Buď zítra přijdeš o půl hodiny dřív, anebo nikam nejdeš.“

Roman s její strategií souhlasil. „Tak je to správně, jsem rád, že je náhradní mamka přísná. Tak to má být,“ pochvaloval si. Po pěti dnech a změně velení v domácnosti Petra přitvrdila a zakázala Dominikovi i jeho o tři roky mladší sestře Natálii do konce Výměny počítači i mobilní telefon. „Když jsme byli malí, furt jsme lítali venku, gumu jsem skákala..,“ argumentovala Petra.

„Je jiná doba. Zakázala nám mobil, aby se tu nenudila sama,“ stěžoval si Dominik kamerám a chybějící sociální kontakt jej přivedl až k slzám..

„Závislost je hrozná, až přijedu domů, taky to omezím u svých dětí,“ předsevzala si Petra, která zároveň přišla na to, že by svého muže nevyměnila. „Jen si s ním popovídám, aby nebyl na nevlastního syna tak přísnej. On si na mě ale nemůže stěžovat. Má všechno, nač si vzpomene.“

Ve chvíli zamyšlení se divákům svěřila se svou minulostí. „Mám ještě 18letou Natálii a 16letého Majkla. Odstěhovali se ode mne, když bylo dceři 12 let, protože jsem měla přítele, který byl feťák. Přítel kluka věčně bil a holce, když se sprchovala, byl schopnej pustit studenou vodu, tak utekli a přivedla je městská policie, že se mnou bydlet nechtějí a že půjdou k tátovi. Já byla blbá, že jsem dala přednost příteli před dětmi. Dneska kluk brečí, že by se ke mně oba dva nejraději vrátili zpátky, protože tam to taky nemají růžový,“ vyprávěla a dodala, že teď už si život trošku srovnala. „Nedovedu si představit, že by tu se mnou byli. Nikdo není dokonalej.“

František s Míšou pookřál

Jestli žila Petra po deset dní v přesvědčení, že jejímu Františkovi s ní nemůže nic chybět, krutě se mýlila. S akční Míšou (34) se měl František jako v sedmém nebi.



„Výměna mi dala hodně, co se týče financí i rodiny. Buď se trochu Péťa změní, anebo bude konec. Bude mi smutno po tom klidu, co tu byl s Míšou. Budu si muset došlápnout, abychom žili tak, jak to bylo teď s Míšou,“ dušoval se František po deseti dnech. Míša byla s jejich dětmi každý den venku. O víkendu si společně vyrazili na výlet na kolech a František evidentně pookřál. Předsevzal si, že se bude snažit na děti neřvat, všechno řešit v klidu a vymýšlet pro ně různé akce.

Míša u něj už tak spokojená nebyla. František byl pořád v práci a ona s dětmi pořád sama. „To mi nevyhovovalo, na výchovu mají snad být oba dva,“ komentovala situaci a nechápala, že rodina nevychází s penězi. Proč má tedy Petra v koupelně několik parfémů? divila se.

„Na druhou stranu je Franta tvárnej, když ho poprosíš, tak se snaží na maximum vyhovět,“ popsala náhradního manžela Míša a dodala, že si uvědomila, že dokáže zvládnout dvě malé děti i domácnost. „Franta jen neumí bouchnout do stolu, je moc měkkej, všechno si nechá líbit.“

Má z tebe strach

„Bereš Františka jako dítě,“ vyčetla Míša při závěrečném setkání Petře a rovnou jí řekla, že Franta z ní má strach.

Roman s Míšou si uvědomili, že i po šestnácti letech mají hezký vztah a že by si na sebe měli udělat víc času. “Mám super život, můj manžel je doma, je tolerantní, uvědomila jsem si, že doma řešíme úplné blbosti. Zamilovanost po letech vypršela, ale máme se rádi, důležité je, abychom se na sebe doma nemračili, ale usmívali se,“ shrnula své pocity.

Petra s Františkem si předsevzali, že nebudou křičet na děti a budou chodit ven. „A večer, až dáme děti spát, si to taky užijem,“ zavelela Petra.