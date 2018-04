Tondu Výměna nezměnila. „Jsme rozvedeni,“ říká jeho bývalá žena

Problém třicetileté Lady z Úval u Prahy byl přesně opačný: její manžel je podle ní moc pasivní. „Chybí mi akce a vzrušení,“ připustila na začátku natáčení maminka 2,5letého Filípka, která byla v době natáčení na mateřské a čekala druhé dítě. „Přihlásila jsem se, aby se Martin projevil.“

Filip je rozmazlený

Lada rok a půl po natáčení Manžel si uvědomil, co jsme řešili, Filípka teď vzali do školky. Jsme s manželem spokojení, máme desetiměsíční dceru. S rodinou Petry v kontaktu nejsme.

Přizpůsobivost a pasivita devětatřicetiletého kuchaře Martina ale Petře z Kolína, která pracuje v cestovní agentuře, až tak nevadila. Hlavní problém představoval malý Filip. Petře se zdál rozmazlený a jeho táta při výchově nedůsledný.

„Chci co nejvíc podpořit jeho rozvoj, zjistit, co v něm je. Fotbal nemám ráda, ale domlouvali jsme se na tenise,“ přemýšlí nad ani ne tříletým synem jeho máma Lada. Filip také musí chodit na kroužek Montessori a na hudební výchovu. „Maminka z něj chce mít génia a virtuóze,“ tvrdí Martin. Ani to se praktické Petře moc nezdálo, a tak při změně velení chtěla po Martinovi, aby šel na jednu hodinu se synem a viděl, že za takové aktivity rodiče platí zbytečně.

Nebudeš chodit na pivo!

Petra rok a půl po natáčení Už jsme půl roku rozvedeni. Po Výměně to mezi námi tak týden jakž takž klapalo, ale pak se všechno vrátilo do starých kolejí, manželovi těch deset dní oči bohužel neotevřelo. Prodali jsme byt a bydlíme každý zvlášť, děti zůstaly u mě.

V Kolíně je během deseti dnů mezi Ladou a sedmatřicetiletým truhlářem Tondou stále větší dusno. Dva poměrně dominantní dospělí na sebe narážejí. Tonda křičí a vzdoruje na kameru, Lada ho důsledně tlačí, kam potřebuje, ale on se nedá, takže hádky jsou na denním pořádku.

Došlo i na ostrá slova. „Tonda je psychopat, má afektivní chování,“ opakuje Lada několikrát, zatímco její výbušný náhradní manžel si stranou dokonce nečekaně poplakal. „Moc si Petry vážím, miluju jí... Budu svou ženu nosit na rukou,“ uvědomil si a sliboval „hory doly“.

Na tradiční velení hosta po pěti dnech pobytu v Kolíně vlastně ani nedošlo. Tonda splnil jediné přání, proměnil design obložení kuchyňské linky. Ostatní přání bojkotoval.

Příští týden uvidíte: Martina 26 let, 2 děti, Irena 37 let, 3 děti Jak si poradí Martina v rodině, která je citově závislá na své mamince, podaří se Ireně uklidnit napětí v narušené rodině se dvěma malými dětmi? Vysílá televize Nova 6. 5. ve 20:20.

„Na společný výlet, který si Lada přála, nejsou peníze,“ argumentoval. Při podnikání totiž přišel o peníze, neplatil daně a rodina kvůli dluhům padla do exekuce. Zakázal i přeorganizovat kredenc v kuchyni.

Výměna na obou stranách spěla ke šťastnému konci - všichni čtyři si na chvíli uvědomili že mají své partnery rádi a že stačí jen málo, aby spolu žili dál šťastně až do smrti.

Po roce a půl však dává Petra Ladě za pravdu. „Měla pravdu, když říkala, že Tonda má jen plnou hubu keců, ale skutek utek.“