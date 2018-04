Tohle je Bohouš, milenec mojí ženy, šokoval Petr vyměněnou manželku

„Když bylo dceři 18 let, přestěhovali jsme se z Prahy na Vysočinu. Dcera se pak vdala, po Honzíkovi se jí narodila holčička a začali s manželem brát drogy,“ vysvětlila Lenka divákům nelehkou situaci hned na začátku.

Více než rok po Výměně: Iveta: Všechno jsme si s manželem vyříkali, jsme spolu dál, děti nám sociálka nevzala, pracuji jako barmanka. Nemyslím si, že byla Výměna dobrý nápad. Bezprostředně po natáčení jsem byla nadšená, ale když teď vidím, co z toho je, už bych do toho v životě nešla. Lenka: U nás se nic nezměnilo, ani jsme s tím do Výměny nešli. Já si to užila, měla jsem 10 dní dovolenou. V kontaktu s nimi nejsme, myslím, že Iveta o to nestojí.

„Nebyli schopni se o děti postarat, takže zbývaly jen dvě možnosti: děcák, nebo my,“ vylíčila a její muž, který je v důchodu a maluje obrazy a vyrábí keramiku dodal: „Myslel jsem si, že po šedesátce bude klid a budu se věnovat sobě, ale teď máme děti a všechno děláme jen a jen proto, aby byly spokojené.“

Přihlásit se do Výměny manželek byl Lenky nápad. „Byla jsem zvědavá, jestli je ten můj chlap dobrej, nebo jestli jinde existuje lepší,“ smála se a dodala, že si alespoň jeden od druhého odpočinou, protože od té doby, co nechodí do práce a je s dětmi, jsou prakticky pořád spolu.

Rodinný dům na Vysočině vyměnila 52letá Lenka za byt ve Špindlerově Mlýně. Brzy zjistila, v čem má zdejší rodina problémy. „Adrianka je úžasně samostatná a dokáže se postarat i o malého bráchu. Možná to bude tím, že jí nic jiného nezbývá, že musí. Jejich matka Iveta bude asi něco trošku podobného jako moje dcera. Obě jsou to matky nematky,“ udělala si obrázek.

V dalších dnech vyšlo najevo, že Ivetin manžel Petr (45), který je o 19 let starší než jeho mladá žena, téměř nebývá kvůli práci doma. „Jestli ty kšefty všechny musí brát, anebo je to na druhé straně útěk z domova?“ ptala se Lenka sebe sama, přesvědčená, že kdyby se Iveta chovala trošičku jinak, on by pro rodinu dýchal. I na Petrovi však později našla „mouchy“. „Už je to hodinu a půl, měl být doma, když to řekl,“ vyčetla mu a nervy jí tekly i z tempa, jímž konečně opravoval koupelnu.

Největší šok však Lenka zažila v místní hospodě, kde, jak se ukázalo, Iveta tráví i celé večery a noci. Seděl tam totiž Bohouš, kterého Lence její nový manžel představil jako milence své ženy. „Tak to je moc!“ rozdýchávala informaci. Petr národu odvyprávěl, že Lenka se před časem zamilovala a utekla s chudým Bohoušem. „Vrátila se s holou prd... a ještě s dluhama. Tohle já pořád nosím v sobě a dlouho budu,“ uvedl, zatímco Bohouš se veřejně přiznal, že Ivetu strašně moc miluje a plánuje s ní společnou budoucnost. „Tak si ji nech, já se o děti postarám,“ rozčílil se Petr.

Jenomže i Petr pořád Ivetu miluje, jak se ukázalo, a to i bez ohledu na to, že se v průběhu natáčení provalilo, že ještě než odjela, byla v bytě sociálka a sedmiletá Adrianka a tříletý Dominik byli doma sami. „Mám ji rád, miluju tu ženskou,“ tvrdil dál Petr divákům a v konfrontaci s manželkou se kvůli „parohům“ neubránil neustálým výčitkám.

„Kdyby všechno fungovalo tak, jak mělo, tak bych neodešla,“ slyšel národ i Ivetinu verzi. „Kdyby nebyl arogantní, kdyby si mě vážil, netřískal mě, tak bych neodešla,“ prohlásila s tím, že v Bohoušovi našla chlapa, který ji má rád, dokázal jí říct vlídné slovo a pořád ji neurážel.

Ladislav: Iveta je žena dvou tváří

Jestli měla Iveta doma s Petrem problémy, na Vysočině si Ladislava (66) získala. „Přinesla vítr a průvan do rodiny tím, že začala pracovat s dětmi a to je velmi silný moment, který jsem vnímal zpočátku jako narušení, ale pak mě rychle přesvědčila, že jde o vylepšení pozice dětí tím, že je začala vychovávat maminkovsky a ne dědečkovsky,“ chválil si větší Ivetinu důslednost a pochválil i to, že zatrhla dětem večeřet ve vaně.

Jediné, co by snad Ivetě vytkl, byl alkohol. „Máš s ním asi trošičku problém,“ řekl jí v hospodě, kam si spolu zašli na pivo, ale Iveta nechtěla jít v domluvený čas domů a chtěla v pití pokračovat.

„Když jsem spokojená, tak pít nepotřebuju,“ vysvětlila Iveta, která si za těch deset dní postupně uvědomila, jak moc je pro ni úplná rodina i se všemi problémy důležitá. Jako sprcha pak zapůsobila Lenčina dcera, když si před víkendem přijela pro své děti. Když je v neděli vracela, vyčetla Ivetě, že měl na sobě Honzík špatné kalhoty. „To je to poslední, co bych na jejím místě řešila,“ podotkla Iveta.

Ladislav se o Ivetiných chybách dozvěděl až při závěrečném setkání všech čtyř. „Je to žena dvou tváří, připadám si, jako bych měl kudlu mezi lopatkama. Je to jako podraz, jak se jevila a jaká zřejmě tedy je,“ zděsil se. „Musíš teď říct, bude to tak a tak,“ radil Petrovi. „A pokud nebude fungovat, vyhnal bych ji.“

„Hodlám se změnit,“ slíbila nakonec Iveta. „Ale změnit se musíš i ty,“ řekla Petrovi, který odpověděl: „Pokusím se, když si najdeš práci. Všechno neutáhnu sám. Doufám, že se změníš, že si to s Bohoušem vyřešíš a že naše zlatíčka nám nikdo nevezme,“ padlo bezprostředně po Výměně.