Jsi pedofil, slyšel Marian ve Výměně manželek. Jeho žena natáčení vzdala

„Možná mám malýho rozmazlenějšího, ale když chce pochovat, tak ho pochovám a nebudu ho strkat do postýlky a nechávat brečet,“ vysvětlila Soňa, matka tří dětí, z nichž nejmladšímu Kájovi je 21 měsíců.

Jenže Iva si na přísné výchově zakládá. „Bojím se, aby mi tvoje manželka dceru nerozmazlila,“ přiznala Karlovi (31), s nímž se v Chomutově měla deset dní starat o tři děti a třípokojovou domácnost. Stejná pravidla přísnější výchovy by ráda zavedla i při péči o jejich nejmladšího syna.

„Nebudu ho chovat, když brečí, a nebudu ho uspávat plácáním po zadku,“ trvala na svém. „Já svou výchovu nezměním,“ řekla při závěrečném setkání obou párů, které se konalo už po šesti dnech Výměny, protože Iva už v Chomutově dál být nechtěla a natáčení předčasně ukončila.

Iva: Chybí mi, vzdávám to

„Nedávám to, chybí mi ti, které miluju. Myslela jsem si, že to zvládnu, ale nezvládla jsem to,“ rozhodla se mladá maminka předčasně ukončit natáčení. Ulevilo se i jejímu náhradnímu manželovi, který se místo Ivy musel o celou domácnost postarat a uvolnit se kvůli tomu z práce.

„Flákala to tady, všechno nechala ležet, kde jí to upadlo, přijde mi, že mám třetí dceru, která přijela na prázdniny. Jsem rád, že vypadne, nic tu nedělala, už chci zpátky svoji ženu. Asi jsem si jí tolik nevážil. Je jediná na světě, už nikdy ji nikam nepustím a budu ji nosit na rukou,“ dušoval se dojatej Karel.

Televizními diváky opět cloumaly emoce. Mladičká Iva prožila problematické dětství. Maminka se o ni moc nestarala, táta pil a ona se ho bála. „Napřed mě rozmazloval, a když mi bylo devět, začal mě mlátit, protože zjistil, že jsem rozmazlená,“ vzpomínala Iva. „Tak jsem začala fetovat, protože jsem měla stres kvůli tátovi. Bála jsem se ho, prošla jsem různými ústavy, až díky manželovi jsem se odtud dostala. Za to jsem mu hodně vděčná,“ líčila.

Za Mariana se provdala teprve před půl rokem, do té doby žila i s dcerou v Ústavu pro matky s dětmi a čekala na zplnoletnění. Do Výměny manželek je přihlásil Marian, který by byl rád, kdyby si Iva uvědomila, že není její poskok.

„Občas se hádáme, manželka nechce dělat všechny věci, co by měla. Když přijdu večer utahaný z práce, ona sedí u počítače a není třeba ani umyté nádobí a ještě řekne: „Miláčku, umej nádobí.“ Popsal modelovou situaci Marian, zatímco Iva si stěžovala: „Nesmím být na počítači víc jak dvě hodiny, pak je zle. No a já třísknu dveřmi a jdu pryč.“

Soňa: Tady žijou bordeláři

Soňa od Výměny očekávala, že si její manžel získá respekt u starších dcer z jejího předchozího vztahu: „Doufám, že se budou chovat slušněji a uvědomí si, co pro ně děláme. A manžel, aby nebyl tak vzteklý a uvědomil si, co pro ně celý den dělám, když je v práci.“

Ve dvoupokojovém bytě v Semilech řešila Soňa špínu. „Tady žijou bordeláři,“ prohlásila hned, jak do bytu vstoupila. Malou Dominiku zvládla s přehledem, ale nelíbilo se jí, že se jí rodiče málo věnují.

„Hodíme se k sobě, oba dva jsme měli těžké dětství, mě taky táta mlátil,“ svěřil se Marian náhradní manželce a ve zpovědi pokračoval: „Byl časy, kdy jsem si místo zmrzliny dával pivo, křičel jsem v opilosti po Semilech, někoho jsem i zmlátil. V opilosti jsem zmlátil i její rodiče na svatbě. Od té doby nepiju. Moje žena je velká motivace, je pro mě důležitější něž nějakej alkohol.“

Se svou minulostí vyrukovala i Soňa. „Já jsem taky dostala od bejvalýho. Deset let jsem to tolerovala. Kolikrát mě mlátil na ulici před lidmi, házel po mně i půllitry, když byl ožralej. Kopal do mě doma, malá na to koukala, měla jsem několikrát vyhozený koleno, jednou i rameno. Vím, jak vypadá domácí násilí,“ vzpomínala.

„Proč voláš, víš, že se to nesmí? Ty to vážně nedáš? Jsem zklamanej, ale nutit tě nemůžu,“ odpověděl Marian své ženě na zoufalý telefonát, kdy mu Iva oznámila, že chce natáčení skončit.

Závěrečné setkání obou párů proběhlo v napjaté atmosféře. Soňa se do mladé maminky obula kvůli bezcitné výchově dcery Dominiky a Karel Marianovi vmetl do tváře, že je pedofil.