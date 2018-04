Selhala jsi ve všech směrech, dozvěděla se Martina z Výměny manželek

„Jít natáčet byl můj nápad. Chtěla jsem, aby manžel zjistil, že ne každý by vydržel to, co já,“ říká sedmadvacetiletá Martina Vaníčková, která je doma na mateřské se čtyřletým Davídkem a dvouletým Matýskem. „Tomáš si myslí, že celé dny nic nedělám,“ stěžovala si a od výměny si slibovala, že se v nové rodině pravda ukáže.

Irena Hulánková U nás se od natáčení nic nezměnilo, všechno klape. S rodinou Martiny v kontaktu nejsme, jen jsme se na internetu dočetli, že jsou od sebe. Nechtěli jsme Martině ublížit, moc nás to mrzí, jen jsme chtěli, aby se její kluci měli líp. (Martině Vaníčkové jsme se nedovolali, má vypnutý telefon - pozn. redakce).

Jenže to by se nesměla dostat do rodiny zamilovaného páru se třemi dětmi, která drží při sobě a není vlastně připravena snášet cizí zvyklosti. Jestliže doma se Martině zdálo, že na ní všechno leží, tady se cítila jako páté kolo u vozu. Náhradní manžel osmadvacetiletý Petr Hulánek ji prakticky celé natáčení víceméně ignoroval a spolu s nejstarší vyženěnou šestnáctiletou dcerou Nikolou ji napomínali.

Petr bral natáčení zpočátku jako adrenalinovou hru. Chtěl zjistit, jestli poprvé po dvou letech dokážou být s manželkou od sebe. Už po pár dnech jen čekal na konec a své o devět let starší manželky Ireny se nemohl dočkat.

Martina v jejich úhledně zařízeném brněnském bytě 3+1 střídavě plakala a zatínala zuby. „Vyfasovala“ tři dcery, každá z nich má jiného otce a Martina nabyla dojmu, že Petr trochu zanedbává osmiletou Patricii a vidí se hlavně ve své vlastní 14 měsíční Sofii. Nikdo však její názory nechtěl poslouchat, a tak se už jen po svém snažila spíš nepřekážet, protože cokoliv udělala, nová rodina zkritizovala nebo v lepším případě ignorovala.

Pokud měla Martina pocit, že doma s Tomášem prožívá peklo, v Brně názor změnila. A to i přes manželovy fyzické útoky. „Budu mu líbat ruce a teď už i nohy, teď vidím, že všechno co mám mi vyhovuje, je dobrý,“ řekla po deseti dnech připravená se změnit. „Nebudu se hádat, lepší je věci řešit v klidu. Chtěla bych víc dělat věci společně s celou rodinou.“

Jenomže v Mlečicích nezaměstnaný Tomáš, jehož práce kupodivu nepřišla vůbec na přetřes, pod vlivem „nové manželky“ došel k opačnému přesvědčení. „Otevřelo mi to oči, už to takhle dál nechci. Tam už není láska, kdybych neměl děti, tak už jsem od ní pryč,“ rozsypal se před národem a dvakrát rozvedená, o 13 let starší a v komunikaci s muži evidentně protřelejší Irena ho podporovala. „Když teď už víš, co chceš, to dáš,“ dodávala mu odvahy.

„Mně Tomáš pomáhal celých deset dní,“ řekla Martině při závěrečném setkání a recept svěřila kamerám: jakmile ho začnete nutit, vylítne, ale když na něj jdete od lesa a dáte mu pocit autority, že on je ten táta, udělá všechno. Irena je přesvědčená, že je Martina špatná žena, matka i hospodyně. „Jako matka jsi selhala, cítím absenci matky, manželky, děti jsou nezvladatelné. Měla by ses léčit u odborníků,“ dozvěděla se přímá Martina odsudek bez ohledu nejen na to, že je o deset let mladší a méně zkušená, ale také že neměla v mládí žádné rodinné vzory, protože vyrůstala v dětském domově.

„To mi nedáš ani pusu?“ Zeptala se zklamaně Martina svého muže, když se po deseti dnech znovu potkali. „Myslíš, že si ji zasloužíš, když po mně pořád šlapeš?“ odpověděl Tomáš, který se rozhodl dát své ženě šanci. „Tři měsíce a uvidíme,“ navrhl, jenomže Martinu ultimátum spíš naštvalo. „Pořád je lepší šťastný rozvod než nešťastné manželství,“ uzavřela v závěru natáčení.