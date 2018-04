Začnou žít, až máma umře, zjistila o druhé rodině vyměněná manželka

Šárka během Výměny zjistila, že mezi snachou Monikou a babičkou vázne komunikace a manžel a syn Jiří si mezi "mlýnskými kameny" neví rady. I když je nezaměstnaný a měl by čas s bydlením něco udělat, nepohne s ničím, protože ženské se nedohodnou. "Babička nedovolí," říká a buď vtipkuje, anebo utíká k mytí nádobí a luxování.

Pětatřicetiletá rázná Šárka Mikesková z Veselí nad Moravou, která o sobě tvrdí, že je na svých pět dětí až moc přísná, se ve Věšťanech na severu Čech v nové rodině s pětiletou Kristýnkou vesměs nudila.

"Kdybych bydlela takhle, tak do Výměny nejdu, styděla bych se," děsí se při prohlídce půdy domku plné starého haraburdí.

Po pár dnech nečinnosti už ale nevydržela. Domluvila se s babičkou, objednala kontejner a všichni společně půdu uklidili. "Monika to může vzít jako první krok," vzkázala jí přes kamery.

Půl roku po natáčení je však skeptická: "S vyměněnou manželkou v kontaktu nejsme. Myslím, že to u nich funguje pořád stejně a že se tam nepodaří nic změnit," říká.

Kromě vaření neměla Šárka u Mauleových do čeho píchnout, a tak se snažila usměrnit výchovu malé Kristýnky, která zdaleka není tak samostatná, jako Šárčina nemladší, teprve tříletá Natálka. "Je roztěkaná, nesoustředěná," vysvětluje Jiřímu. "Proč si nemůže čistit zuby sama?" diví se.

Vodečka, vínečko, slivovička, parádní opička...

Na Moravu do velkého rodinného domu s pěti dětmi a čtyřmi psy naopak ze severních Čech míří šestadvacetiletá Monika a nestačí zírat. "Rodina šlape, všichni vědí, co mají dělat, děti ve věku 3 - 17 let se obstarají samy, skoro o nich nevím," pochvaluje si. Také Petr se hlavně s pomocí slivovice snaží, aby se u nich Monice líbilo. Dokonce ji jeden večer vezme na oslavu kamarádových narozenin.

"Vodečka, vínečko, slivovička," usmívá se druhý den při vzpomínce na to, jak Moniku domů nesli a stihla pozvracet televizní štáb. "Hlavně že vstala," libuje si Petr, který si na deset dní vzal dovolenou a využil ji k pracím na baráku.

Šárka polevila, ale teď je z ní zase "generálka"

"Nedokážu si představit život s Monikou. Myslím si, že za půl roku by byl náš dům neobyvatelný. Tam by to prostě upadalo, upadalo až by to všechno spadlo," řekl však Monice Petr natěšený na manželku Šárku, když se společně setkali ve čtyřech.

Monice se naopak na Moravě zalíbilo a svěřila se kamerám, že jí Výměna otevřela nové obzory. "Já bych se klidně vyměnila a zůstala žít na Moravě, ale i s celou svou rodinou, kterou bych už za nic neopustila."

"Díky Výměně se toho u nás hodně změnilo. Když jsem se vrátila, dost jsem vyměkla a přestala být takový pedant," říká Šárka s odstupem. "Jenže postupem času celá rodina polevila. Děti přestaly uklízet, polevily ve škole. Tak jsem se později vrátila do pozice rázné matky a myslím, že jinak už to ani nepůjde," vysvětluje.

I Šárčin manžel Petr se od té doby změnil. "Snaží se teď být s dětmi co nejvíce. Uvědomil si, že mu děti chybí čím dál víc," připouští sympatická blondýna.

Zeptali jsme se psycholožky: Výměna bez osobních střetů

Šárku vnímám jako schopnou manažerku rodiny, která však obírá členy rodiny o vlastní zodpovědnost, takže její prodlužující se nepřítomnost v rodině vede k postupnému polevování v nastavených pravidlech. Dětem přísnost neschází, zato manžel je zvyklý na pevné kontury.

Šárčiny manažerské schopnosti se zúročily i v rodině, která je opakem té její, kde nevládne nikdo, byť je naznačeno, že velitelkou zpovzdálí je tchyně. U Mauleových proti sobě stojí dvě ženy a Monika se o své místo na slunci nijak nedere. Nejspíš i proto, že nemá oporu v partnerovi. Ten se zdá příliš slabý a postrádá maskulinní charisma, vše řeší snahou o humor a splachovací bezkonfliktností.

Je cenné, že se střet životních stylů tentokrát obešel bez střetů osobních. Šárka si díky Výměně mohla uvědomit, že může zodpovědnost častěji delegovat na druhé. Jak ale novu zkušenost zúročí Monika s Jiřím? Ujme se někdo velení? Naváží komunikaci s babičkou?

PhDr. Jitka Douchová