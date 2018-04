Po téhle Výměně půjdu do ..., řval Jiří 10 dní, ale nakonec plakal

Také prodavačka Ingrid (35) je v domku v moravské vísce Spálov hlavou rodiny. Její manžel Jiří (47) je totiž řidič a doma bývá jen o víkendech, a tak starost o pět dětí ve věku 17 až 4 roky leží na ní.

Špína, prošlé potraviny a samostatné děti

„Ta si to dovedla zařídit,“ musela ocenit Nina překvapená z toho, jak jsou děti „vycepované“, samostatné a šikovné. Samy si obstarají snídaně i svačiny do školy, samy se hrnou do úklidu a překvapené Nině se vším pomáhají. A že je ve starém baráčku u silnice pořád co uklízet.

Nina (36) ze Zbůchu u Plzně, která se do Výměny těšila a slibovala si od ní dobrodružství, je ze špíny od prvního okamžiku zděšená. „Jestli tu bude pavouk, tak tady spát nebudu. Doufám, že mají vysavač,“ svěřila se s prvními pocity a z nepořádku obvinila Ingrid.

„Přesně to, co jsem nechtěla: abych tu musela chodit týden s hadrem. Je mi líto mého manžela, co já jsem to vymyslela za kravinu!“ Stěžovala si hned na začátku pořadu. Když v kuchyni objevila spoustu prošlých potravin, okamžitě všechny vyhodila. „Snědl prošlý jogurt,“ vysvětlila pak ostatním noční nevolnost jednoho z desetiletých dvojčat.

Nina také brzy zjistila, že sotva přijde táta domů, hned na děti úplně zbytečně křičí, místo toho, aby s nimi mluvil v klidu. V polovině pobytu už neustálé napětí mezi ním a dětmi nevydržela: „Už zase, ty vole, přijde a nadává, hned je musí seřvat, jako kdyby to nemohl říct normálně. Nebaví mě to s ním, unavuje mě to,“ stěžovala si na kameru a Jirku požádala: „Když budeš mít jakýkoliv problém s dětma, přijď nejdřív za mnou a já se to v klidu pokusím vyřešit.“

Bohužel děti musely po hádce dospělých o peníze slyšet i to, že od nich táta odejde. „Po téhle Výměně půjdu do prdele a díky vám.“

Ingrid: Tady je maminka za služku

Zatímco na Moravě řešili špínu, nedostatek peněz a manžela Jiřího, který jen křičel, Ingrid měla na druhé straně republiky za úkol zapojit děti do domácích prací.

„Nachystám dětem svačiny a pití, dám jim to do tašky,“ přečetla si Ingrid v manuálu a okamžitě pochopila: „Takže maminka je tady za služku, koukám,“ prohlásila a stejně nevěřícně kroutila hlavou i nad upozorněním, že osmiletý syn nesní k snídani nic jiného než kakao a dva mléčné řezy. „Co to jako je,“ divila se Ingrid, která si dala za úkol „zapojit děti“.

Třináctileté Sabině se sice nechtělo, ale postupně pomáhala při vaření i při úklidu. „Vysává, uklízí, jde jí to. Jenom chtít,“ chválila ji Ingrid. Horší to bylo s osmiletým Dušánkem, který se odmítal hnout od počítače.

„Ten jeho počítač mě štve, ale když kluk přijde domů, nedokáže si najít jinou zábavu sám od sebe, když má počítač k dispozici,“ komentoval situaci jeho táta, podnikatel Dušan (39), který vlastní stavební firmu. „Je to i moje pohodlnost, že chci mít klid, tak ho na ten počítač pošlu,“ uznal sebekriticky.

Předsevzetí na konec

Zdálo se, že každý si z Výměny do dalšího života odnesl nějaké ponaučení. „Doma tolik nevykládáme, tady se hodně mluví, to bych chtěla napravit a zapracovat na tom,“ tvrdila Ingrid těsně před odjezdem domů, ale jakmile se ocitla v jednom autě s manželem, žádala ho, aby mlčel.

„Drž už hubu,“ uzemnila ho nakonec a Jiří se s pořadem loučil v slzách. „Její nenávist vůči mně je tak veliká, že to snad dál ani nemá cenu,“ štkal Jiří a těsně před koncem Výměny zpytoval do kamery: „Nebudu po dětech tolik křičet a manželce budu dávat najevo, že ji miluju, protože to nedělám. Mám rád ji i děti.“

I Nina se ujistila, jak má skvělého partnera, po kterém se jí stýská, i děti, které se pokusí nově do chodu domácnosti víc zapojit. „Tak konečně zase pohromadě a tak už to zůstane,“ tetelila se radostí, že už je zase zpátky doma.

