Osmany (52) žije s přítelem Guyem (51) už 24 let. Bydlí spolu v bývalé hvězdárně v Nižboru v údolí Berounky v pohádkovém domě.

„Absolutně nemám problém na veřejnosti Osmanymu posluhovat, protože on je ta hvězda, která může být jen jedna, ale doma není potřeba hvězda!“ postěžoval si Guy na začátku natáčení. Oba dva byli zvědaví, jak si Osmany, zvyklý na servis od přítele, poradí deset dní v jiné rodině.

„Věřím, že bych se dokázal postarat o dítě, ale pokud jsou nevychované, to nemám rád,“ uvažoval v době, kdy ještě netušil, že následující dny stráví v rodině se sedmi dětmi, z nichž nejmladšímu bude deset měsíců.

Nová máma je prostě pán

Elegantní návrhář „přistál“ se svými designovými kufříky v Chotusicích, v malém domku v rekonstrukci. Obavy z toho, jak výměnu zvládne, přicházely postupně: „Říkal jsem, že dítě mi nevadí, ale jestli je to malý dítě a nikdo mi s ním nepomůže, tak budu mít peklo... Nechali mi tady prádlo, nevyprané a já neumím prát! Mám vstávat v šest hodin, když doma se budím v devět? To nezvládnu!“ děsil se předem.

Divily se i děti, když avizovaná máma nedorazila. „Proč tu není ta nová máma?“ ptaly se. Ale je tady, to je nová máma, ale je to prostě pán!“ odpověděl Laffitův náhradní manžel skladník David (37).

Dlužno říct, že Osmany se opravdu snažil, i přesto, že byl v jednom kole a pořádně se nevyspal. Navíc mu David párkrát vyčetl, že přece jen nestíhá všechno tak, jak by si představoval. „Papa je nervozní, nevím, jestli z dětí, nebo ze mě,“ připustil návrhář na kamery a dodal, že neví, proč si udělali tolik dětí. „Správná rodina je podle mě se dvěma dětmi. Páreček.“

Emoce vyvolala sklenka vína, kterou si Osmany po pár dnech dopřál. „Nejsem tu, abych vychovával děti, dělám maximum, co můžu, abych se postaral, ale nemám rád, když na mě někdo řve. Jestli ti vadilo, že jsem si dal sklenku vína, tak jsi to měl říct,“ vyčetl Davidovi, který na něj zvýšil hlas kvůli tomu, že při hlídání mimina nestačil dávat pozor na další dvě dcery.

„Mně nevadí, když si dáš sklenku vína, ale musíš fungovat,“ připomněl mu David, ale Osmany nesouhlasil. „Nemůžu dělat všechno, já funguju, mám malýho,“ obhajoval se a jen divákům svěřil, že se mu zdá, že všechno doma dělá Davidova žena Lucka.

Po pěti dnech při změně režimu je zákaz křiku to první, co zmínil. „Stačí mít trpělivost a být důsledný, není nutné řvát,“ školil Davida a přál si zapojit do domácích prací i děti. Poslední, co si přál, bylo odpočinout si. „Dneska vypadnu. Co tu jsem, tak jsem nespal. Potřebuju se jeden den vyspat a zítra zas přijedu,“ sdělil zaskočenému náhradnímu manželovi.

„Budu tu sám. Bude to chaos, ale pokud je celebrita a potřebuje si od nás odpočinout, ať jede, ale nepřijde mi to fér,“ nechal se slyšet, ale roztál, když mu Osmany za sebe přivedl náhradu.

„Říkal jsem si, že není férový, abych tě tu nechal samotného, tak jsem ti najal na pomoc profesionální chůvu,“ obměkčil ho a na odchodu byl sám naměkko. „Jeden den jdu pryč a už se mi chce plakat. Strašně jsem si zamiloval toho malého, už ho beru jako svoje mimino,“ přiznal, a když pak další den poprvé v životě dokáže pokakaného Filípka přebalit, je se sebou spokojený.

„Překonal jsem další metu, už jsem připravený na svoje mimino,“ usmíval se.

Když David viděl, že Osmanyho výchovné metody na děti platí, byl rád. „Kdyby jim pomáhání vydrželo i po Výměně manželek, tak budu strašně spokojenej. Deset dní bylo pro mě vyčerpávajících, ale došlo mi, že musíme všichni manželce pomáhat, protože na jednoho je to opravdu zápřah. Nedokážu si představit být bez ní,“ pochopil svou situaci.

Své pochopil i návrhář. „Uvědomil jsem si, že pro Gye dělám hodně málo. Už chápu, proč mi někdy říká: Osmany, já nejsem tvůj otrok. Teď to chápu a až se vrátím, bude to jinak. Uvědomil jsem si, koho mám vedle sebe a jak hodně si ho musím vážit.“

Sedm dětí a poprvé u moře

V sídle návrháře a jeho manžela se Lucie (37) cítila od začátku jako na zámku. Do Výměny ji přihlásila její těhotná 18letá dcera, aby všichni ocenili, co Lucie doma zvládá.

„Doufám, že tu nebudu dělat průvodkyni,“ bála se na začátku a připadala si v novém domově jako na dovolené. A to ji ještě další překvapení čekala.

Hned druhý den jí Guy naservíroval snídani na stříbrném servisu a pak instruoval, jak bude krmit zvířata. „Pustíš slepice, pak koně na pastvu, tygrovi dáš nažrat a pak máš volno, děláš, co chceš,“ vyjmenovával užaslé Lucce, která si podle manuálu myslela, že tygr bude nejspíš plyšový.

Máma od sedmi dětí, která za svůj život znala jen práci a povinnosti, si užívala každou minutu. V bazénu s drinkem v ruce se pak svěřila, že svou mámu nezná, protože ji hned po porodu opustila.

„Staral se o mě táta s dědou, ale s tátou jsme taky vztahy zpřetrhali, protože nás se sestrami sexuálně zneužíval. Nesly jsme to hodně špatně, a tak jsem se sebrala a z domova utekla. Co jsem zažila, to bych nikomu nepřála,“ vyprávěla a pokračovala, že vyrůstala mezi mnoha sourozenci. „Své děti miluju, proto jich mám hodně, i když manžel chtěl jenom tři.“

Jediné, co by na svém životě změnila, kdyby mohla začít jinak, je to, že by se snažila dodělat školu, kterou nedokončila, protože se jí první dítě narodilo, když jí bylo 17 let.

„Byla jsem v osmém měsíci a otce dítěte zavřeli. Na všechno jsem zůstala sama. Pak jsem našla jiného přítele, hodně mi pomohl, ale pak si našel mladší a bezdětnou, takže jsem zase zůstala sama,“ vylíčila svůj příběh den předtím, než přišel její náhradní manžel s nabídkou, že poletí na tři dny na Kanárské ostrovy a nebude ji to stát ani korunu.

Jenomže plán málem nevyšel, protože Lucie nikdy letadlem neletěla a bojí se. Nakonec souhlasila. „Poletím s tebou, ale jestli umřu, postaráš se o moje děti,“ podmínila si.

„Cítím se, jako kdybych vyhrála v loterii. V životě jsem nikde nebyla. Nemůžu říct, že si takovou dovolenou zasloužím zrovna já. V životě jsem nic nedokázala, jen porodila sedm dětí. Jsou lidi, kteří by si to zasloužili víc,“ přemýšlela nahlas a dodala, že o moři s manželem vždycky jen básnili. „Snili jsme, že se k němu podíváme, až děti trošku vyrostou. A teď mi cizí člověk, který mě nezná, dopřeje moře. Je mi do breku,“ dojímala se.

I Guy se rozpovídal o svém partnerovi: „Občas dost nadává, ale má dobré srdce. A když teď žijeme v luxusu, není to vůbec samozřejmost. Pracoval i na směny, v továrně na pneumatiky, ale vždycky jsme měli v životě i legraci,“ řekl lámanou češtinou a zatímco Osmany si v náhradní rodině oblíbil malého Filípka, Guy v Nižboru prohlásil, že děti nejsou jeho prioritou. „Osmany je moje dítě,“ přiznal.

Po návratu z Fuerteventury připravil Guy pro Lucku další překvapení: proměnu u kadeřníka, vizážisty a stylisty. „Už si myslím, že mi může být každý u pr...,“ smála se krásně nalíčená, oblečená a s novou barvou vlasů. „Je to můj život. Žiju si ho, jak chci, a každý ať si říká, co chce. Dluhy sice máme a splácíme, jak to jde. Hlavní je, že nechci, aby děti vyrůstaly tak, jako jsem vyrůstala já. To nedovolím, i kdybych se měla rozkrájet.“

VIDEO: Výměna manželek: Takových deset dní matka sedmi dětí nečekala! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Osmany: Děti jsou uzavřená kapitola

„Máte velkou rodinu, ale nikdo kromě Lucie nic nedělá,“ začal Osmany Laffita diskuzi při závěrečném setkání obou párů. „Ty jsi to zavinila, protože všechno děláš sama,“ obvinil Lucku, která uznala, že děti rozmazluje.

„Je třeba, aby nám děti pomáhaly, ne abychom jenom my byli jejich otroci,“ uvědomil si i David to, že oba musí být ve výchově důslednější.

„Od rána do večera se zpočátku jen řvalo. Holky (5 a 6 let) jsou osobnosti a chtějí, abyste si jich všímali, že jsou tam, jenže vy ten čas nemáte. Ale musíte mít,“ popsal situaci Laffita a jeho manžel Guy ho doplnil: „Každý máme k dispozici jen 24 hodin denně a jde o to, jak dobře si čas zorganizujeme.“

Lucka si předsevzala, že se bude také trošku věnovat sama sobě. „Aby i mamina vypadala k světu a děti víc zaúkoluju.“

Měla to být legrace

Návrhář Osmany Laffita v den vysílání reality show pak prozradil magazínu OnaDnes.cz, že šel do Výměny z hecu.

„Měla to být legrace, myslel jsem, že televize si ze záběrů udělá drama sama, ale opravdu jsem prožíval momenty, kdy jsem si myslel, že všechno sbalím a vypadnu. Určitě si budu víc vážit toho, co mám, jak skvělého mám partnera a toho, co všechno pro mě dělá.“

A děti? „Dřív jsem je chtěl, ale manžel je nechce, takže je to už pro nás uzavřená kapitola,“ říká návrhář, který si na večer ke sledování „jeho“ Výměny manželek pozval domů přátele na velký mejdan.