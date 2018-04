My se komplet holíme, od nás muňky nemá, hájila se manželka z Výměny

"Náš vztah se po Výměně manželek utužil. Manžel si uvědomil, že oporou mu mohou být i děti, snaží se mi pomáhat," pochvaluje si Miluše půl roku od natáčení a na rodinu Štěpánky Hanouskové vzpomíná nerada. "Jsou falešní a řeší jenom zvířata. Lidi jdou pro ně stranou."

Také na statku u lipenského jezera to s odstupem vypadá na idylku. "Manžel občas říká, že by chtěl, abych byla milejší a jemnější, ale to by náš statek vypadal úplně jinak. Měla bych dlouhé nehty, chodila na kávičku, kdo by se postaral o zvířata?" říká dvaačtyřicetiletá Štěpánka, která je podle svých slov občas dost ostrá. "Musím si sjednat pořádek, jinak to nejde."

Právě řád a pořádek byl pro ni v druhé rodině kamenem úrazu. "Když se řekne Výměna, první co mě napadne, je totální nevýchova dětí. V rodině, kde jsem byla, se nečte, nemají standardní hygienické návyky, třeba si nečistí zuby před spaním a podobně," vzpomíná. Ani náhradní manžel jí nesedl. "Je hrozně hysterický, pořád brečel a já ubrečeného chlapa nesnáším!"

Jarda Mílu zachraňuje

Devětatřicetiletá Míla Rybářová je přizpůsobivější, a tak když z třípokojového panelákového bytu přijela na statek, kde dostala na starost 150 zvířat, měla dobrou vůli. Jenže bez Štěpánčiny vitality a s nalakovanými nehty působila spíš jako princezna na hrášku, kterou musí její náhradní manžel Jaroslav zachraňovat. Jednou jí byla zima, podruhé si musela zapálit, odpočinout nebo se bála koně.

"Zvířata, která by neutekla, by s takovou péčí brzy pochcípala," svěřil se Jarda po pár dnech kamerám. Ani s Miluščinou kuchyní nebyl zrovna nadšený, proč, to se dozvěděl divák na záběrech z libereckého bytu.

Štěpánka totiž našla v lednici jen konzervy a omítla z nich vařit. Rybářovi na maso (na rozdíl od cigaret) nemají. Pavel pracuje jako skladník a Miluška si přivydělává brigádami a jednou za čas daruje krevní plazmu. Na transfúzní stanici ji Štěpánka ochotně zastoupila a vydělala tak náhradní rodině na jídlo dvě stě korun. "Jsem ráda, že jsem tu byla, ale pro peníze bych to nedělala," prohlásila poté.

Miluše Rybářová (vlevo) a Štěpánka a Jaroslav Hanouskovi

Pavel řve a Štěpánku nesnáší

Na šumavské farmě se řeší hlavně zvířata. Vaření a uklízení jsou Jarda a Štěpánčin dospívající syn ochotni vydržet.

Zato v Liberci naráží milovnice zvířat na jeden problém za druhým. Všechno se tu točí kolem manžela Pavla, který chce mít po příchodu z práce hotový oběd, uvařenou rozpustnou kávu a napuštěnou vanu. Štěpánka má ale o fungování rodiny jiné představy.

Příště uvidíte Tentokrát se pořadu zúčastnila Lenka, maminka osmi dětí, která si vyzkouší život v pražském sterilním bytě s dvěma živelnými holčičkami. Naopak městská „úklidomilná“ Jana se bude muset poprat s nelehkým vesnickým životem a velmi početnou rodinu.

V první řadě si přeje, aby Pavel a jeho šestnáctiletá dcera v bytě nekouřili. Dvě mladší dcery si napřed Štěpánku oblíbily, ale v hádkách, které zejména Pavel prožívá až hystericky, se postupně přiklánějí na stranu svého otce.

Pavel se křikem a bezhlavým prosazováním svého snaží udržet si autoritu. Štěpánka se sice upřímně snaží zavést v nové rodině řád, ale nový manžel ji celou dobu "utírá".

I přesto se však podaří smír s nejstarší lesbickou dcerou Nikolou. Tu totiž dva měsíce před natáčením vyhodil z domova, protože se s její sexuální orientací nedovedl vyrovnat. Všichni mají ze setkání radost a zdá se, že se atmosféra v Libereci obrací k lepšímu. Než...

Máte tu vši a muňky, hlásila Štěpánka

Štěpánka našla nejmladší dceři ve vlasech vši. Jenže Pavel chce s řešením čekat až na svou Milušku. "Tak to já tady nebudu, protože mezitím to chytneme všichni," prohlásí praktická nová žena a po chvíli váhání rodinu dorazila sdělením, že u nich chytla muňky.

"Deka, pod kterou jsem spala, byla plná všeho možného, oblečení bylo špinavé - to vše infekci nahrávalo," vysvětluje Štěpánka pro iDNES.cz půl roku od Výměny. Miluška se naopak obhajuje: "My se všichni holíme, takže by se u nás neudržely, navíc pravidelně celý byt dezinfikuji."

Muňkami už málem Výměna skončila. Štěpánka ten večer odešla spát do hotelu a Pavel už s ní prakticky nepromluvil, ani když se na pár zbývajících dní nakonec ještě vrátila. Poslední den si dokonce u televizního štábu vyprosil vlastní auto, protože s ní nechtěl ani jet na společné setkání ve čtyřech v jednom voze.

Zeptali jsme se psycholožky: Hlavní problém je v Pavlovi

Jarda a Štěpánka jsou vyrovnaný pár, váží si hodnoty vztahu. Ten jim poskytuje stabilitu při řešení kritických situací, které v rámci výměny zákonitě nastávají. Oba s náhradními a zcela odlišnými partnery obdivuhodně dlouho zachovávají chladnou hlavu.

Míla s Pavlem jsou pár s mnoha zásadními problémy, kde se jeden nabaluje na druhý.

Základní problém je podle mého názoru Pavlova sebestřednost. Snaží se o dominantní pozici v rodině, ta je však spíš manévrem, který má skrýt jeho vlastní slabost. Chová se panovačně, vyžaduje maximální servis, určuje tón veškerému dění v rodině a není-li po jeho, přechází do agrese. Není přizpůsobivý a neví si se sebou rady (předpokládám, že vůbec nemusel mít lehké dětství). Sebedůvěru v rámci své "smečky" drží silou, vyvolává strach u druhých, kteří se mu nedokáží postavit. Jeho vzorec fungování se mu osvědčil, takže v něm pokračuje.

Emoce v sobě ale má, kromě direktivních příkazů a později vulgárních urážek ukázal i slzy. Samostatnou kapitolou je jeho odmítnutí lesbické dcery, která musela opustit domov na základě ultimáta otce: Buďto ona, nebo já.

Zdá se, že kontrast Výměny zapůsobil v liberecké rodině pozitivně. Příchod Štěpánky, nositelky řádu, totiž nemohl v kontaktu se slabým Pavlem dopadnout jinak, a tak návrat přizpůsobivé manželky, která není šťastná, ale v rámci klidu poskytuje servis, všechny stmelil. Nicméně tak krátká výměna může těžko vyřešit hluboké problémy, které rodina má.

PhDr. Jitka Douchová