Je mi z tebe na blití, urážel vyměněnou manželkou drobkový král

Václav s Katkou žijí v Ústí nad Labem v pronajatém domku a vychovávají pětiletého syna Míšu, tříletou Terezku a dvouletou Aničku. Do Výměny rodinu přihlásila Katka, která se cítí nedoceněná. „Neváží si mě, tvrdí, že jsem bordelářka, neumí říct vlídné slovo,“ svěřila se Katka.

„Kolikrát za celý den neuklidí nebo neuvaří. Mám pocit, že by se chod domácnosti dal zařídit líp,“ myslel si Václav zkraje, než zjistil, že nová partnerka se ho nebojí a nebude skákat tak, jak on píská.

„Je na ní vidět, že toho má plný kecky a to jsem se ještě nekoukl po baráku. Stačí, když se podívám na podlahu. Vidím, že se nevytíralo, neluxovalo, ale ani nezametalo,“ konstatoval první den po návratu z práce a dodal, že má pocit, že Monika věnuje moc času relaxu, kafíčku a cigárku.

Atmosféra v Ústí nad Labem houstla každým dnem. Vašek seřval Moniku, že neuklízí, že neumí uvařit dušenou mrkev, že je s dětmi pořád jen venku na dvorku, že se s nejstarším Míšou neučí to, co jí manželka předepsala do manuálu.

„Zažila jsem to v předchozím vztahu, zatnu zuby a prostě ho nechám, když si myslí, že růžové je modré, tak mu řeknu, že má pravdu,“ prohlásila a poslední dny se už Vaškovi jen vyhýbala. Ale i to bylo zle. „Já jsem ti prvních pět dní pomáhal, přijela sis sem jen na rekreaci, kvůli nové kuchyni,“ narážel na to, že Monika se do Výměny přihlásila kvůli penězům, aby si domu mohla pořídit vysněnou kuchyň.



„Všude je bordel, jsou to jen čuňata líný,“ zuřil Václav. „Na co si hraješ? Jsi divná. Už jenom jak sedíš a jak se tváříš, je mi z tebe na blití. Mně tady budeš vykládat, že se neumím starat o svoje děti. Vypadni si to tady odchrápat. Běž si lehnout a nelez mi na oči,“ křičel na Moniku a pro kamery dodal, že zjistil, že jejich domácnost funguje skvěle. „Díky mojí manželce, vždycky jsem věděl, že je dobrá máma a manželka, akorát jsem si to uvědomil ještě víc,“ přiznal.

Katka: Pracuju, ať Vašek vidí, že dělám

Václavova žena Kateřina si mohla v nové rodině ve Skalici u České Lípy odpočinout. Místo tří malých dětí se starala o tři už odrostlé a rozumné kluky - Moničina syna Tomáše (16), a dva syny Roberta (43) Dominika (13) a Roberta (17). Jenomže její náhradní rodina žije ve Skalici v už léta rozestavěném domě a Katce to nedalo a od prvního dne uklízela a pomáhala kde se dalo.

„Manžel nemá tendenci někoho pochválit, to mě u něj mrzí. Dělám to tady proto, aby mi pak nevyčetl, že jsem tu byla na dovolené,“ odhalila divákům, jak moc má ze svého muže respekt, a to i na dálku. „Vašek si myslí, že se doma válím, tak aby viděl, že něco dělám.“

„Nemyslím si, že se ženská se třemi dětmi doma válí,“ podotkl Robert, který měl naopak pocit, že Katka si neumí užívat klid. „Na to, že je jí pětadvacet, tak furt něco dělá. Asi je tak naučená. Jede od rána do večera,“ popsal situaci a zavzpomínal, jak se ve věku jejího manžela také honil za prací a penězi. „Až teď jsem si uvědomil, že to bylo špatně.“

Katka mu přitakávala. „Je to tak, chtěla bych, aby byl co nejvíc doma, ale zase abychom měli peníze a ono to kolikrát nejde skloubit. Jedeme furt dokola, někdy si připadám, že je mi čtyřicet. Jsem ze všeho unavená. Většinou jsou naše hádky a moje nálady zbytečné. Prostě k sobě patříme,“ zavřela úvahu.

Ve Skalici panovala pohoda i po výměně rolí. Katka jen žádala kluky, aby trávili méně času na počítači a víc chodili ven a Roberta o drobné opravy v domácnosti. Naopak Robert ji poprosil o pomoc při výběru snubního prstýnku. Rozhodl se totiž, že Moniku požádá o ruku.



„Jsem na Monču pyšnej, za dva a půl roku, co jsme spolu, jsme se ještě nikdy nepohádali,“ pochvaloval si. Zato Katka šla s pravdou ven: „To my máme doma furt veselo, hlavně když přijde nas... z práce. Hned mezi dveřmi bych mu jí dala.“

Václav: Jste salámisti

Napjatá atmosféra panovala i při závěrečném setkání obou párů. „Po změně režimu byl konec,“ vyprávěla Monika ostatním. „Zkoušela jsem vzít Terezce dudlíka, ale s Vaškem nebyla diskuze, ať jsem udělala cokoliv, všechno bylo špatně. Už jsem nevěděla, co mám dělat, a vlastně jsem to tam ty poslední dny už jen přežívala.“

„Jste salámisti, sbalte se, žijte si svůj život,“ rozčiloval se Václav na druhý pár a obrátil se ke své ženě: „Chtěl bych říct, mámo, já se ti omlouvám, že mi vadily banální věci.“

„Tak jsme docílili toho, co jsme chtěli,“ radovala se Monika s Robertem, zatímco Vašek se čím dál víc vytáčel: „Mně ta výměna něco přinesla, nejenom novou kuchyň a ostudu, přinesla mi to, že jsem si uvědomil, že mám doma úplně skvělou manželku.“

„A o to šlo, ne?“ uzavřela vše Monika těsně před tím, než před ni její partner Robert poklekl se zásnubním prstýnkem a požádal ji o ruku.