Vyměněná manželka se cítila v pěstounské rodině s pěti dětmi jako doma

Nataša dorazí do domu nedaleko Máchova jezera plná obav, jestli ji vyměněná rodina jako Romku přijme. Třicetiletý Leoš ji uvítá s kyticí a slovy, že již podle Natašiných bot v předsíni pozná, že jde o slušnou ženu a proto ze soužití obavy nemá. Když ale ráno odchází do práce a děti ještě spí a Nataša kouří na balkoně, začíná mít obavy. Tou dobou totiž jeho energická manželka již měla rozděláno spoustu práce.

Nataša nad manuálem ani nemůže uvěřit, kolik toho dokáže podnikavá maminka dvouleté dcery Terezky a čtyřletého Martínka zastat. Kromě péče o děti a domácnost, ve které nenajdete jediné smítko, zvládá každý den cvičit, chodí na brigády a stará se i o zahradu.



Na Natašu tak čeká natírání plotu a sekání zahrady, což jí v parném létě není zrovna příjemné. „Já se doma o takové věci vůbec nestarám, od toho mám chlapa, ať maká,“ svěřuje se Nataša Leošovi. Podle instrukcí Lucie má také roznášet reklamní letáky po vesnici, což ale zkomplikuje fakt, že neumí jezdit na kole. Leoš se jí to chvíli snaží naučit, ale v pětapadesáti již není snadné se učit něco nového. Zatímco Nataša roznáší letáky s dětmi pěšky, Leoš jí přivaří ke kolu pomocná kolečka. Když se ale Nataša na jeho výtvoru projíždí, neodpustí si určitou škodolibost a úsměšky, které vnímavé ženě neuniknou.



Puntičkářský manžel

Leoš se nezdá s vyměněnou manželkou příliš spokojený, na jeho vkus je příliš pomalá a byt se mu nezdá dostatečně uklizený. Po Natašině brigádě na místním bowlingu jí pak po třetím pivu řekne, že se málo věnuje dětem i domácnosti. Nataše je už tou dobou jasné, že si u něj moc sympatií nezískala. „Je mu to nepříjemný, radši by tady měl nějakou mladou kočku, se kterou by se mohl pochlubit,“ domyslí si potom, co se poprvé v životě pokouší hrát bowling. Od svého vyměněného manžela necítí žádnou podporu ani zájem a čím dál víc se jí stýská po manželovi a dětech.

Když navrhuje společnou večeři a popovídání, není Leoš zrovna nadšený. „To je maličkost, akorát nejsem takovej povídací typ, kterej by řešil svý problémy s cizím člověkem.“ Nakonec svůj požadavek Nataša raději zruší, protože má pocit, že by to nebyl zrovna příjemný zážitek.



VIDEO: Ukázka z pořadu Výměna manželek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lucie se mezitím seznámila s početnou rodinou Nataši a Ládi, manželé jsou spolu již pětadvacet let a spolu žádné děti nemají, ovšem v pěstounské péči vychovávají pět dětí. První miminko nim přišlo nejdřív na týden, ale zůstalo 15 let. Následovaly čtyři děti Láďovy dcery z předchozího vztahu, která péči o své potomky nezvládala a na Natašu s Láďou se proto obrátily sociální pracovnice. Nataša tak sdílí pronajatý domeček ještě s patnáctiletou Nikolou a třináctiletou Lenkou, hyperaktivním Milanem a Robertem a dvouletým Adriánkem.



Pět dětí a málo práce

Temperamentní Lucie se v rodině zpočátku až nudí, protože je zvyklá začít s úklidem a vařením ještě dřív, než se všichni probudí. V této domácnosti ale všechno beztak stihne za chvíli, protože jí vydatně pomáhají obě dívky. Zabaví se proto třeba i zkracováním živého plotu, do čehož pak zapojí i zbytek rodiny. Další den pak nažene Láďu k vymalování kuchyně, což mu naplánovala už Nataša, a sama se pustí do smontování zahradního grilu.

Hned si padne do noty s Lenkou a Nikolou, které vezme na dámský výlet do Českého Krumlova. Pěstouni drží holky zkrátka a nedovolují jim chodit nikam bez doprovodu, dívky jsou proto za příležitost podívat se po městě vděčné. Problémy má Lucie naopak s Milanem, který je drzý a odmlouvá. Příliš se jí taky nelíbí Adriánkova závislost na Lence a to, že se neustále nosí na rukách, namísto aby sám běhal.

Když Lucie při změně pravidel navrhuje, aby si Nikola s Lenkou vyšly samy do města s návratem v půl sedmé, Láďa se zarazí a nepovolí to. „On má asi i špatné zkušenosti s výchovou svých dcer, kde se mu to asi malinko nepovedlo a skončilo to tak, jak to skončilo. Jejich děti jsou tady v péči dědy a babičky a on se tomu chce strašně vyvarovat. Nechce tu chybu udělat podruhý,“ odtuší Lucie. Jejím řešením by bylo nasazení antikoncepce starší dívce Nikole a snažila by se o tom s dívkami víc mluvit, než je chránit zákazem vycházek.

Láďa vezme Lenku na společnou večeři do českokrumlovské restaurace, kde hraje živá romská kapela. Oba dva se skvěle pobaví a zatančí si. „Večer byl parádní. Tančila pěkně, vůbec se nestyděla. Asi to má v krvi - prostě typická Romka,“ sděluje pak svůj dojem z Lenčina tance usměvavý Láďa kamerám.



Konec fúrie

Když dojde na Lenčin program, vytáhne rodinu na výlet na raftech a následné přespání v týpí. I přes počáteční protesty nakonec všechny pro svůj plán nadchne a celá rodina si společné dobrodružství na vodě užije. Klukům se tam zalíbí dokonce tak moc, že prosí Láďu, aby mohli jet v létě na vodácký tábor.

Závěrečný rozhovor obou párů proběhl ve velmi přátelském duchu, Lucie si svou novou rodinu nemohla vynachválit. Nataše s Láďou ale navrhla, aby pro děti vymysleli víc aktivní zábavy, oba dva s tím hned souhlasili. Nataše v Lenčině rodině pro samou práci a aktivity naopak chyběl pocit lásky a sounáležitosti. Lenka proto uvažuje nad změnou priorit od precizně uklizené domácnosti k pocitu pohody. „Nebudu taková domácí fúrie,“ uzavřela společné povídání Lenka, i když její manžel nešťastně kroutil očima.