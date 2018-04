Výměna manželek Moniku rozhoupala k opuštění sklepního bytu i partnera

Rodina z Tábora se skládá ze Sylvie (22), Jakuba (26) a jejich dcery Isabelly (2). Na druhé straně je pak Monika (27), Láďa (47), Tomáš (8) a malý Michálek (7 měsíců), kteří žijí v Praze. Monika obývá se svou rodinou sklepní byt na pražském Smíchově, hned vedle hlavní silnice a tramvajové trati. Zatímco Monika je na mateřské dovolené, její přítel Láďa, který podle svých slov dluží šest milionů finančnímu úřadu, je bez práce. Rodina proto otáčí každou korunu a jejich život není zrovna idylický.

Nepříjemný život ve sklepě

Partner se nestará o domácnost ani o děti, peníze si zřejmě opatřuje načerno, aby nemusel splácet svůj dluh, ale přesto se o ně s rodinou nedělí. Monika proto z finanční podpory na mateřské obstarává dvě děti i psa. Do toho všeho musí Monika občas snášet agresivní chování svého přítele. Již od začátku je jasné, že ani jeden z partnerů si druhého příliš neváží a zůstávají spolu spíše ze zvyku než kvůli vřelým citům. Monika dokonce před kamerou přizná, že když se s Láďou seznámila, zachránilo to ji a syna před bezdomovectvím, ale nyní si není jistá, jestli má cenu dál zůstávat.

Sklepní byt, který s Láďou obývá se podobá spíše squattu než plnohodnotnému bydlení. V některých místnostech chybí dveře, tekoucí voda je pouze v koupelně, kde se v těsné blízkosti toalety myje nádobí a všichni se tísní ve dvou malých místnostech s výhledem do zdi. Láďa se nevěnuje zvelebování bytu, přestože tráví celý den doma, a má problém i s výměnou žárovky nebo namontováním dveří.

Sylvie oproti tomu žije se svým manželem v hezky zařízeném rodinném domku na předměstí Tábora. Pracuje jako fotografka a Jakub jako kameraman. Tráví v podstatě veškerý volný čas společně a spolu i pracují jako dokumentaristé svateb. Seznámili se spolu velmi mladí, jeden pro druhého byli první láskou a dodnes se cítí zamilovaně. Sylva si od účasti v pořadu slibuje, že partner více ocení její práci v domácnosti a pro rodinu.

Změna režimu? Ani náhodou

Příjezd do pražského sklepního bytu je pro ni šokem. Nejen kvůli nehezkému prostředí, ale zejména kvůli svéráznému chování Ládi, který nešetří kritickými poznámkami a rýpavými komentáři na její adresu. Jejich vyhrocené vztahy den ode dne eskalují a vedou od výtek k večeři a péči o děti přes zběsilou jízdu v autě s dětmi až po urážky a nadávky na adresu Sylvy. Ta neuspěje ani se změnou režimu, kterou Láďa naprosto bojkotuje a namísto něj Sylvě zakáže dotýkat se mladšího chlapečka. Ta proto vytvoří prozatímní spojenectví alespoň se starším synem Tomášem, který si ji oblíbí a nakonec i přespává u ní v pokoji.

Monika se mezitím v Táboře cítí jako na dovolené, protože Jakub se s chutí a rád stará o malou Isabellku i psa a je nekonfliktní a pohodový. Monika si proto postupně stále více uvědomuje, že její vztah není v pořádku a již asi ani nemá žádnou perspektivu, protože Láďa odmítá jakoukoliv změnu i plány do budoucna. Ten se kamerám dokonce svěří, že on sám na sobě nemá co měnit, ale že změnu očekává právě od Moniky. Jakub mezitím Moniku popichuje k tomu, aby sebrala odvahu a odešla z nefunkčního vztahu, ve kterém se necítí dobře. Po deseti dnech odloučení se totiž Monice stýská jen po dětech, zatímco shledání s Láďou se spíš bojí.

To nakonec opravdu probíhá chladně a Monika to obrečí, protože jí Láďa nedá ani pusu a nemá pro ni hezkého slova. Sylva se pak při společném rozhovoru Moniky ptá, proč vlastně s Láďou je, a také ji vyzývá k tomu, že jí samotné bude lépe než s nepříjemným nemilujícím partnerem. Do sklepního bytu nakonec Monika jede jiným vozem než Láďa s rozhodnutím, že nefunkční vztah je u konce. Jakub se Sylvou dodrží svůj slib a opravdu Monice a jejím dětem pomohou tím, že jim zprostředkují pronájem bytu v Táboře a společně s kamarády jí seženou jeho kompletní vybavení. Monika dojatá k slzám tak začne se svými dvěma syny nový život v novém městě, kde už však díky Sylvě s Jakubem má přátele.