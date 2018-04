Je to děv.., zuřil před národem manžel z Výměny

V době vysílání je u nich v bytě 2 + kk ve Frýdku-Místku ale zase dobře. "Teď je to určitě lepší než před Výměnou. Milujeme se," říká dvaadvacetiletá Michaela Pawlitová, která po natáčení zjistila, že její manžel také není takové neviňátko.

"Zradil mě s kamarádkou a ublížil mi dvakrát tolik. Výměna nám ale otevřela oči a navzájem jsme si odpustili. Teď je nám hezky a jsme šťastní," libuje si.

Nevěra zastínila všechno ostatní

David se o Míšině nevěře dozvěděl od kamarádů právě v době Výměny a svou situaci řešil s novou ženou, šestačtyřicetiletou Renátou. Nevěra tak zastínila všechny ostatní potíže jako Davidovu nezaměstnanost i přístup ke dvěma malým synům.

Až těsně před odvysíláním dílu řádumilovná generálka Renáta připustila, že výchova jejich dětí je úplně jiná, než jak je zvyklá vychovávat ona. "Celá Výměna se bohužel točila kolem té nevěry. David byl pořád nervózní, podrážděný a řešil to," vypráví Renáta Hažmuková a pokračuje: "Jestli vzal Michaelu zpět, tak podle toho, co říkal, udělal velkou chybu. Myslím si, že ona se nezmění."

Nikola se díky Míše překonala a řídila

Spontánní Míša působila v třígeneračním rodinném domě ve vsi Jezdovice nedaleko Jihlavy jako čerstvý vítr. Domácí práce v rodině s manželem a dospělou dcerou zvládala se samozřejmou lehkostí, v jejím pojetí a při jejím mládí je v životě důležitá především zábava. Nejvíc si užila večer v Renátině pronajaté hospodě, kde s gustem čepovala piva.

"Michalka je nejlepší ženská," vzkazovala v náladě přes kamery Davidovi, netušíc, že ten jí právě balí kufry.

V druhé polovině Výměny, kdy velí manželky, si Míša přála jít s manželem Jiřím a dcerou Nikolou do bazénu. Jenže Nikola nechtěla. A nebyl to jen bazén, co čeho se bála. Ukázalo se, že je úzkostlivá a nevěří si ani jako řidička.

Do bazénu šel s náhradní manželkou nakonec jen opilý Jiří, který se od společného večera v hospodě stále udržoval v náladě, což mu vydrželo až do závěrečného setkání obou párů.

A protože Jiří Míše nesplnil její přání projet se v traktoru, zařídila si vyjížďku sama. Projížděla vsí sem a tam a umírněná Nikola její nadšení obdivovala a Míša ji hecovala a povzbuzovala.

Díky tomu Nikola sebrala odvahu, a aby ostatní překvapila, odjela jednoho rána autem do školy úplně sama. "Bude se mi po ní stýskat," přiznala pak při loučení. Ani Míše se z Jezdovic nechtělo. "Nestýská se mi, ani se domů netěším," tvrdila.

Při závěrečném setkání David podle očekávání zuřil, vyčetl Míše nevěru a vyžádal si od štábu novou smlouvu. "Nevěřím totiž, že by mi polovinu peněz dala," odůvodnil svůj krok.

"Dost mě naštval tou scénou, kdy chtěl rozdělit smlouvu, ale po dvou týdnech se všechno srovnalo," říká dnes Míša.

Zeptali jsme se psycholožky: Měli by vědět, co je spojuje

David je na temperamentní i vůdčí Míšu pomalý, slabý, jako muž málo imponující, není pro ni mužská autorita. Krize v podobě postupného vyhasínání vztahu (a hledání nových impulzů jinde) musela zákonitě přijít.

Jejich vztah je nevyrovnaný a nezlepší se, pokud na něm nezačnou oba pracovat a uvědomí si nejen to, co je rozděluje, ale hlavně spojuje. Chtějí-li spolu zůstat nejen jako rodina, ale i jako pár, měli by bez vyčítavých konfrontací mluvit o současnosti, o tom, co pro sebe potřebují do budoucnosti.

Renata určuje doma pravidla a řád, je důsledná. Vše dělá s láskou k dceři i manželovi, ale oni ztrácejí svou osobnost. Nikola je v 18 letech slečna bez vlastní sebedůvěry, úzkostná, do ničeho se nepouští, přitom v ní touha po sebeprosazení někde vzadu je. Matce se ale přímo postavit nedokáže, její vzdor je pasivně předveden na cákancích na zdi jejího pokojíčku, ale to je příliš málo pro možnost jejího aktivnějšího života.

Probouzí ji až Míšina spontánnost a bude důležité, aby si své touhy a potřeby uměla obhájit a prosadit.

Slabý Jiří je kapitola sama pro sebe a je těžké na dálku posoudit, zda problémy s alkoholem jsou jeho potřebou úniku, nebo jsou tam geneticky dané sklony k závislosti.