Lenka měla v kredenci myši. Vztah jí po Výměně nevydržel, rozvádí se

Babičce totiž dům patří. Lenka je s dcerou Natálkou na mateřské a babička rodinu drží finančně, a proto se řídí heslem: Kdo drží kasu, ten rozhoduje.

Lenka Marková je přímá, rázná povaha. Standa je pravý opak, a tak po pěti letech manželství přišla krize. "Ano, jsem horká hlava, dělám spoustu věcí bez něj, ale musí se taky ozvat," tvrdí ona, zatímco on se raději klidí z cesty, když vidí, že je Lenka nervózní. "Jdu radši něco kutit do dílny," říká, ale přitom se mu nelíbí, že jeho žena rozhoduje bez něj. "Vždycky mi to oznámí a je hotovo."

V hrncích tu bydlí myši

Když se místo čtyřiadvacetileté kuchařky v roli manželky v obci Paběnice poblíž Kutné Hory ocitla o 14 let starší Jana Plesníková, záhy pochopila, "která bije".

"Když jsem utírala prach, tak jsem našla hovínka od myší. Je to mazec, kolik těch myšinců tady je. Bude to asi i v hrncích. Vypadá to, že se tady vůbec neuklízí. Nakoupili jsme pastičky a budeme chytat. Je tu chaos a bordel. Špína, a to doslova," říká Jana a rozhodla se vyklidit celý špajz a za pomoci Stanislava ho celý vyčistit. Nový manžel poslechl, neprotestoval a ochotně pomáhal, stejně jako když se rozhodla Natálce přestavět pokojíček.

Ale stěhování se nelíbilo paní domácí, babičce žijící v prvním patře. A tak vyvolala hádku. "Vadí mi to! Je to můj nábytek. Vadí mi, že to děláte vy," křičela babička na adresu Jany, zatímco Standa se "mezi mlýnskými kameny" jen bezradně držel za hlavu. "Standa je hodný kluk, jen potřebuje, aby ho někdo popostrčil. Je takový ňouma," řekla Jana na kameru.

Lenka: Bez manžela neumím žít

Jana v Paběnicích hlavně uklízí, Lenka na Valašsku ve vesnici Choryně v nájemním bytě 2+kk leze postupně na nervy manželovi Jiřímu, dvacetileté dceři Renatě a pod její pádnou rukou brečí i mladší Simonka a Adélka.

"To nemá s kuřetem na paprice nic společného. Ty kůže bych tam třeba vůbec nedávala," kritizuje její kuchařské umění nejstarší dcera, která ostatně rodinu do Výměny přihlásila, protože má pocit, že se během posledního roku vztah rodičů hodně změnil. "Je to taková Itálie. Zároveň bych chtěla, aby máma pochopila, že se o sestry starám hlavně já a máma nemá vůbec čas. Když jsme byli mladší, tak to bylo jinak. Našli si na nás čas," drží Renata pláč na krajíčku.

Ani moravský manžel Jiří nebyl s Lenkou spokojený. "Odejde, nechá rozsvíceno. Kuře na paprice jíme už třetí den. Nevím, jestli to tak mají doma, ale tady to tak rozhodně nebude. Sám jsem si musel dát věci do pračky. Adélce a Simonce dala k večeři zkažené maso. To přece musela cítit, jen to rozbalila," stěžuje si kamerám.

Přijde i chvíle, kdy Lenka zpytuje svědomí a uvědomí si, že je třeba s manželem víc mluvit. "Jestli se to nezlepší, tak vím, že to jednou skončí rozvodem. Bojím se závěrečného setkání, protože tam může padnout slovo rozvod a já nevím, co bych bez manžela dělala. Neumím bez něj žít," pláče.

Jana pochopí, oč její nejstarší dceři šlo až při závěrečném setkání, když jí Lenka otevřela oči: "Renata se pořád stará o holky. Holky potřebují taky tebe. Renča je vlastně vychovává. To mi u vás vadilo. "Musíme spolu víc mluvit a domluvit se, kdo se o co postará," navrhla Jana vstřícně, když se vrátila domů.

I mladá maminka z Paběnic slíbila, že bude víc uklízet a nebude tolik křičet, jak si přeje Standa. "Před Výměnou manželek jsem se cítil hodně dole a Jana mi podala žebřík, abych mohl šplhat nahoru," poděkoval Standa Janě před ostatními. Na řadu přišla také "generálka" babička, která rodině spoustu věcí platí. "Takže raději budeme snášet potupu," vzdala to Lenka.

S odstupem od natáčení

Příště uvidíte... ...dva úplně odlišné světy. Na jedné straně bude početná rodina, která na venkově našla zalíbení v chovu koz, a na druhé rodina žijící stereotypem typického českého panelového sídliště.

U Plesníků na Moravě se situace změnila jen na dva měsíce. "Více jsme se s manželem věnovali dětem, zapojovali jsme se, jezdili na výlety, ale po dvou měsících to odeznělo. Můj vztah s dcerou se upravil, snažím se dětem věnovat, když mi to práce umožní. Vždycky se nějak domluvíme. Nicméně žádná zásadní a trvalá změna nenastala. S rodinou Markových jsme stále v kontaktu. Píšeme si, loni jsme tam byli s manželem na víkend. Lenka má ale nového přítele a Standa žije jinde."

"Výměna manželek mě hodně změnila," tvrdí s odstupem Lenka Marková od Kutné Hory. "Zlepšila jsem úklid, snažím se platit si všechny poplatky sama. Babička mě založí jen občas."

Zpočátku se zdálo, že jim to se Standou bude klapat. "Nehádali jsme se, ale jen chvíli. Měl ale potíže ohledně alkoholu, tak jsem mu řekla, ať odejde," vzpomíná Lenka s odstupem. "Odstěhoval se k rodičům, ale po nějaké době se vrátil. Před dvěma měsíci řekl, že chce odejít, a tak jsem se rozhodla podat žádost o rozvod. Jsme v rozvodovém řízení, máme za sebou soud o holku, která nakonec bude v mé péči. Teď bydlí Standa v karavanu přes ulici. Holku má jednou za čtrnáct dnů," líčí Lenka.