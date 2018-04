Avizovaná svatba nakonec nebyla, pár z Výměny manželek už spolu nežije

V rámci Výměny manželek se na deset dní prohodily obě Veroniky. Ta mladší z nich, 27letá tmavovláska, si chtěla ověřit, co se vztahem s Květou udělá 10 dní odloučení.

Starší blonďatá Veronika, která pracuje v reklamní agentuře, očekávala, že ji nová zkušenost nasměruje. „Na 99,9 procenta si myslím, že s Tondou půjdeme od sebe, v srdci ho pořád mám, ale dál to nejde, ten člověk se nezmění. Přitom on má pocit, že změnit se musím já, ale já nevím v čem...Nemá mě rád, vůbec,“ plakala Veronika.

Se skladníkem Tondou je deset let a procházejí těžkou krizí. „Každý máme jiné představy o životě,“ prozradila na začátku natáčení a popsala dusnou domácí atmosféru: „Jediná naše komunikace je, že si píšeme přes sociální síť, děláme si naschvály. Přijde domů, u dveří mu začne pípat telefon, sedne na gauč a mě si ani nevšimne.“

„Vy jste tatínek?“ zeptala se v rokycanském bytě 2+1 lesbičky Květy s odbarveným čírem a ta jí odpověděla: „Ne, já jsem maminka.“

„Neodsuzuju to, je to každého věc. Jeden čas jsem taky takhle přemýšlela, než mít doma blba, tak si raději vezmu domů ženskou, která mi pomůže s dětmi,“ zauvažovala před kamerou.

Empatická Květa rychle vycítila, že Veronika není v psychické pohodě. „Vím, že na tom není psychicky dobře, a jestli to z ní cítí i ty děti... Nevím, asi na tom něco bude,“ přemýšlela nahlas, proč děti novou maminku odmítají poslouchat.

Po pár dnech se z obou žen staly docela důvěrné kamarádky. Květě se sice po své Veronice stýskalo, ale snažila se nové manželce ve všem vyhovět. Dokonce vymalovala kuchyň a na její přání se nalíčila a oblékla do plesových šatů. „Ukázala jsem vám, jak vypadám jako ženská, ale tohleto já nejsem.“

Její nová partnerka byla jako vyměněná. „Cítím se tu strašně silná. Už nechci žít něčí život, ale ten svůj,“ uvědomila si. „Nejlepší by bylo, kdy šel Tonda zpátky na Slovensko a já zůstala s dětmi sama,“ řekla. Květě se svěřila i s tím, že jí Tonda zahýbá.

„Nejhorší je, když to dělá se sousedkama. Zkoušel to i na mojí ségru. Je dobrej táta, ale dělá mi neskutečný sviňárny. Je to člověk, který nemá srdce, je to sobec... Přitom navenek se před cizími chová jako andílek.“

Květa ale byla až do posledního dne Výměny přesvědčená, že Veronika Tondu stále miluje.

Dojemný happy end

„Žiju se ženou,“ oznámila hned zkraje tmavovlasá Veronika Tondovi v přechodném domově ve Zbůchu. „To je škoda,“ zareagoval bezprostředně a dodal, že si přál, aby jeho přítelkyně dostala v náhradní rodině zabrat. „Většinu prací doma dělám já a chtěl jsem, aby jela někam, kde mužskej neudělá doma nic. Neumí se postarat o děti a jen se vyvalí na kavalec,“ vykládal zklamaně.

V manuálu, co všechno však novou maminku doma čeká, se Veronika dočetla pravý opak.

Pro sedmadvacetiletou Veroniku se až domov s Květou stal klidným přístavem. Ve 12 letech jí zemřela maminka, dostala se do dětského domova, kde zlobila. Ve 14 ji přeložili do výchovného ústavu. „Měla jsem tam holku dva roky. Ale v dospělosti je Květa moje první žena,“ přiznala a popsala i období, kdy brala drogy, dělala společnici, otěhotněla...

„S každým bývalým partnerem jsme se po půl roce mlátili, ale s Květou jsem rok a půl a pořád dobrý, u nás to fakt klape,“ libovala si.

Události po natáčení Tonda ani Veronika ze Zbůchu nezvedali po natáčení telefon, ale štábu televize Nova se podařilo zjistit, že avizovaná svatba se nakonec vůbec nekonala. Podle Veroniky se Tonda snažil jen pár týdnů, ale pak se vše vrátilo do starých kolejí. Dnes už ti dva spolu nežijí. Tonda se údajně přestěhoval zpátky domů na Slovensko, tak, jak si Veronika v pořadu přála.

Deset dní soužití s Tondou si Veronika docela pochvalovala. Dokonce ho v průběhu týdne žádala, aby jí v domácnosti tolik nepomáhal. Při závěrečném setkání obou párů ho chválila. „Tonda je dobrý táta, snažil se.“

Jedné, s čím nejmladší ze čtveřice bojovala, byl tříletý Tadeáš, který si ještě nedokázal říct, že potřebuje na nočník. „Musíš se těm dětem víc věnovat a neřešit tolik sebe a Tondu,“ poradila při závěrečné výměně názorů své o pět let starší jmenovkyni.

„Myslím, že Tonda ji má pořád rád,“ dospěla vyměněná lesbička k závěru. „Moc to najevo nedávám, ale stýská se mi,“ potvrzoval její dojmy Tonda.

Jenomže zatímco u Květy si Tondova Veronika uvědomila, že dál už takhle žít nechce, Tonda došel ve Zbůchu k opačnému závěru a na setkání ve čtyřech koupil zásnubní prstýnek. Před kamerou požádal svou partnerku o ruku a díl Výměny manželek skončil dojemným happy endem.