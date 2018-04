Tomáš z Výměny manželek nepracuje. Lenka moc řve, viní z krize ženu

Devětadvacetiletá Lenka Miková žije s o rok mladším Tomášem tři roky. Mají spolu dvouletého Aleška a roční Amálii. Bydlí v Otrokovicích, v pronajatém bytě 1 + 1, Lenka je na mateřské.

Do Výměny se Tomáš, který je tři měsíce bez práce, přihlásil, protože se potřeboval zbavit manželky.

"Chod rodiny spočívá na mně, včetně výchovy dvou dětí," napsala přitom Lenka své nástupkyni do manuálu.

Druhá rodina žije v Praze, v prostorném mezonetovém bytě 4 + kk, na sídlišti v Letňanech. Pětatřicetiletý David Klepák podniká a Nikola pracuje v jeho firmě. Mají dvě děti, osmiletou Kristýnu a čtyřletou Viktorku. Do natáčení se přihlásili kvůli dobrodružství. "Čekám, že to bude sranda, zážitek. S manželem jsme se k tomu tak vyhecovali," vysvětluje Nikola.

S ručníkem místo kalhot

V Otrokovicích se aktivní a sportovní maminka nudí, a protože má čas, řeší finanční situaci Mikových. Vidí, že nemají co na sebe, že Tomáš má všehovšudy jen jedny kalhoty. A když mu chce vyprat, musí k sousedce, protože pračka je rozbitá. Tomáš pak musí chodit po bytě s ručníkem kolem těla.

Nikola zjišťuje, že rodina nakupuje levné, ale nezdravé potraviny a za vinu vše klade Lence. "Nechtěla bych s tebou žít ve tvé domácnosti ani náhodou," řekne Lence na závěr do očí, jako kdyby měl být Tomáš jen součást inventáře, který za nic nezodpovídá.

Je evidentní, že Mikovi trpí nedostatkem peněz, k čemuž přispívají i dluhy obou manželů, Tomáš z neshod ale viní Lenku. "Přál bych si, aby tolik neřvala," tvrdí.

David: Měl jsem tři děti

V Praze si Lenka aktivní život pochvaluje. Oba víkendy stráví s Davidem a dětmi na horách a učí se lyžovat. Holky, zvlášť ta mladší, ji neposlouchají, a tak je má prakticky celou dobu na krku jejich táta.

"Připadal jsem si celou dobu, jako kdybych měl doma tři děti," prohlásil na kamery.

"S Kristýnkou to šlo, s Viktorkou to bylo horší. Sekla se a nenechala se ode mě obléct, učesat nic," vyprávěla pak Lenka Nikole.

S odstupem po natáčení

"Ze začátku to bylo v klidu, ale potom se to zase vše vrátilo – seděl jen u počítače a chodil po návštěvách. Po dvou měsících jsem mu řekla, že jestli chce, ať se sbalí a jde. On se sbalil a odešel," říká Lenka Miková o Tomášovi. Momentálně spolu manželé nežijí, ale Lenka přiznala, že spolu občas spí.

Příště uvidíte V příštím díle uvidíte, jestli vydrží maminka Petra z ostravského paneláku na vsi, kde se vše točí kolem pořádku. A jak se přizpůsobí Martina z pedantské domácnosti poněkud volnomyšlenkářskému životu ve městě.

"Já jsem bohužel tak blbá, že ho miluju, ale ve spoustě věcí mu nevěřím." Tomáš prý podal žádost o rozvod, Lence zatím žádost nepřišla. Alimenty Tomáš nezaplatil už 4 měsíce. V hloubi duše ale stále Lenka udržuje naději, že se manžel změní a budou spolu.

Pro Kepákovy se po Výměně manželek téměř nic nezměnilo. Jediné, o čem více Nikola přemýšlí, je cena zdravého jídla, která je vysoká a pro některé domácnosti nemyslitelná. Nikola s Mikovými v kontaktu není, ale má informace z jejich blízkého okolí. O rodině říká: "Zklamal mě Tomáš, všechny nás při Výměně oblbnul. Choval se jako vzorný otec rodiny a všechny problémy házel na Lenku. Teď mám informace, že se na ně vykašlal a nedává jim téměř žádné peníze."

V čem vidíte největší problém Mikových? celkem hlasů: 2461