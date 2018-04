Kdo tu má větší koule? Eva s Pavlem se poměřovali ve Výměně manželek

Zedník Pavel a Veronika bydlí s dcerami Pavlínou (6) a Vanesou (4) v domku v Břasech u Rokycan. „Takhle by měla fungovat rodina, pomáhat si, řešit problémy v klidu. To by měla Veronika pochopit. A když Výměna nepomůže, tak holt půjdeme od sebe,“ prohlásil Pavel po deseti dnech soužití s vyměněnou manželkou Evou (35).

První dny po jejím příjezdu však vůbec idylické nebyly. Spíš se schylovalo k válce a závěrečné souznění by nikdo nepředpokládal. „Druhý den a už jiskříme,“ komentovala energická Eva první střety. Nelíbilo se jí, že by měla spát na zahradě v karavanu, což Pavel záhy označil za vtip. Zakryla mu kalendář s nahými ženami a Pavel si ho zase otočil zpátky. Napomínala ho, že by mohl jíst příborem namísto lžící...

Zdálo se, že se přetlačují o to, kdo z nich tu vlastně bude „ředitel“. „Až tady bude velet, tak ať si to otočí, ale do té doby, ať mi na to nesahá. Já tady mám větší koule,“ prohlásil Pavel, načež Eva kalendář sundala a schovala. „Před Vaneskou se s tebou nebudu hádat,“ usmívala se. „Já se nehádám, víš, jak vypadá hádání? To třeba projdeme zavřenejma dveřma. Oba,“ nedal se odbýt Pavel. „A ty půjdeš první,“ kontrovala Eva. „Ne, ty půjdeš přede mnou,“ měl Pavel poslední slovo.

Byl to on, kdo rodinu do pořadu přihlásil. „To aby si Verča uvědomila, co všechno pro ni dělám. Přitom všechno je jí málo,“ vysvětlil.

I Eva zpytovala v průběhu Výměny svoje pocity: „Známí říkají, že já jsem spíš chlap než ženská. Ráda se poměřuju s chlapama. Ale je fakt, že do Petra furt šiju a srážím ho. Jestli nemá můj Petr koule, tak je to kvůli mně. Přibrzdím a začnu víc naslouchat, co mi říká. Je to člověk, se kterým chci zestárnout, protože vím, že se o něj můžu opřít, že tu vždycky bude pro mě.“

Po pěti dnech se v Břasech emoce zklidnily. Eva si získala obě holky. „Jsou skvělé, hrají si spolu, rozumějí si. Nechápu, proč má Veronika problém starat se o obě zároveň,“ divila se. „Veronika má na starost domácnost, manžel opravuje barák a ve vedlejší vsi upravuje zakoupenou nemovitost pro ubytovnu. Co ona tu celé dny dělá?“ Ptala se, ale i ona šla do sebe: „Pořád přemýšlím, co dělám špatně... Vlezla jsem Petrovi do telefonu a našla tam esemesky ve stylu: ́Měla jsi hezký kalhotky, chci si z tebou povídat z pusy do pusy a dělat to, co oba máme rádi... ́ To mě na něj hrozně mrzelo. Nestačím mu, potřebuje ještě zájem nějaké jiné..,“ poodhalila pravdu o vztahu s Petrem, o němž na začátku prohlásila, že je až příliš žárlivý.

Veronika: Doma jsem jako na návštěvě.

Mladička maminka Veronika (21) se mezitím zabydlovala ve Strakonicích v panelákovém bytě 3+1 s Eviným partnerem Petrem (40), řidičem kamionu, a jejich syny Pepou (9) a Honzou (8). Rodina se do Výměny přihlásila na popud kamarádky a hlavně proto, aby zjistili, jestli si navzájem budou chybět.

„Veronika je zamlklá. Kdybychom takhle měli kolem sebe chodit s Evkou, tak to by nešlo, je taková nemastná, neslaná,“ stěžoval si Petr hned první večer.

Aby prolomil ledy, pozval ji do hospody na pivo s tím, že syny pohlídá sousedka. „Večer to byl příjemný. S Pavlem jsme ještě takhle spolu sami nikde nebyli. Bylo mi vlastně z toho i smutno. Petr si na Evu čas udělá...,“ posteskla si Veronika.

Petr připustil, že v jejich domácnosti velí Evka, a Veronika potvrdila, že u nich zas Pavel. „Připadám si tam jako na návštěvě. On se nikdy nezmění. Láska tam není z jeho strany taková, jaká by měla být,“ uvažovala a i ona na konci Výměny dozrála k sebereflexi. „Měla bych si všeho víc vážit, být s holkama, víc se jim věnovat. Výměna mi dala hodně. Člověk si může uvědomit chyby, které dělá, když vidí, že jinde fungují lépe. Snažit bych se měla jako první já,“ prohlásila netušíc, že k témuž závěru došel i Pavel popíchnutý Evou.

Také Petr si po 10 dnech mnoho věcí uvědomil. „Evka je atraktivní a člověk by si ji měl dobře hlídat a žárlení je zdravý. Vím, že tuhle ženskou miluju hrozně moc a že ji nechci ztratit, za těch deset dní si jí vážím ještě víc než předtím.“

Končíme, nazdar, slyšel Pavel

„Proč nezvládáš obě holky? Jsou úplně v pohodě,“ zaútočila na závěrečném setkání Eva na mladší maminku a Pavel si přisadil: „Za deset dní mi Eva ukázala, že to jde bez křiku a s jiným přístupem.“

Veronika zahnaná všemi do kouta začala útočit. „Tvoji kluci taky neznají nic než tablet,“ vmetla Evě a dodala, že „na to kašle“. „Říkám ti na rovinu, jdeme od sebe, končíme, nazdar,“ obrátila se na Pavla.

Nakonec je to on, kdo na terase restaurace pláče. „Chtěl jsem vztah zachránit, ale zjistil jsem, že mě fakt nemá ráda, když to řekla s takhle ledovým klidem. Nic no, život jde dál...“

Po příjezdu domů do Břas je ale zase všechno jinak. „V autě jsme měli bouřlivý rozhovor a Pavel mě přesvědčil, že náš vztah má smysl,“ vysvětlila do kamery a omluvila se za všechno, co dělala špatně. „Tím pádem je všechno tak, jak to má bejt...,“ zářil Pavel spokojeně.