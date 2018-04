Jsi špína a tvůj pokoj smrdí, křičela švagrová na vyměněnou manželku

Kristina s manželem Lukášem vychovávají tříletého syna Sebastiana a starají se o Kristininu sedmnáctiletou sestřenici Žanetu, kterou si v jejích 15 letech vzali do pěstounské péče.

Do Výměny manželek se přihlásili ze zvědavosti. „Máme se hodně rádi, ale je to už stereotyp,“ říká Lukáš (27). Kristině na Lukášovi vadí jeho agresivní povaha. „Sem tam si nevidí do pusy, neuvažuje, co bude, jak bude a to mi strašně vadí,“ přiznala Kristina na začátku pořadu. Steskem plakala už v autě při odjezdu do Návsí a Lukáš v tu samou dobu připustil, že už teď je mu smutno.

Z bezvadně uklizeného bytu se má Kristina na 10 dnů nastěhovat do venkovské chatky, která sice zvenku vypadá docela roztomile, ale uvnitř je to podle jejích slov katastrofa.

„Dám ruku do ohně za to, že daleko víc Romů na doma uklizeno víc, než je tady. Všeho se tady štítím,“ pochopila mezi dveřmi, že zdejší paní domu si na pořádek zrovna moc nepotrpí a televizní divák v napětí očekával, jak ji přijme její nový manžel Bohuš (36) poté, co prohlásil: „Ne že bych byl nějaký rasista, ale nějaká cigánka, to fakt nemusím.“

„Ty jsi Romka?“ zeptal se jí náhradní manžel hned při prvním setkání. „A tobě to vadí?“ Opáčila. „Abych řekl pravdu, nemám s cikány dobré zkušenosti, dělat nebudou v životě a člověk maká na ně.“

V dalších dnech Výměny byl však Bohuš s Kristinou maximálně spokojený. „Manželka je pořád venku s telefonem. Teď vidím, že Kristinka si se vším poradí, uklidí, uvaří, s dětmi si pohraje a je to v pohodě,“ pochvaloval si. A Kristina se opravdu snažila. Vyprala holkám (2,5 a 1 rok) zaprané oblečení, umyla kuchyň, v níž se štítila nejen vařit, ale hlavně jíst, vyhodila špinavý kryt na záchodové prkénko a v druhé půlce Výměny požádala Bohuše, aby vyklepal koberec v kuchyni.

„Už se těším domů. Bohuš je fajn, normální chlap, ale je s ním nuda. Není tady vůbec co dělat, ani kamarádky tu Lucka žádné nemá,“ stěžovala si. Jediným rozptýlením mezi vařením, úklidem a péčí o malé holky byl výlet skoro na celý den - s kočárem a starší Vendulkou za ruku do přes dva kilometry vzdálené vsi.

„Už chci domů. Už vás mám plné zuby. Doma si budu víc vážit svého chlapa, protože s ním je sranda. Bohuš není špatný člověk, ale žít bych s ním nemohla, je nudný,“ uvažovala Kristina a na rovinu mu řekla, že jeho žena je špindíra.“

„To není tvoje ostuda, ty chodíš do práce. Otázka je, jestli ona to vidí, nebo nevidí,“ ptala se. „Vidí, ale jí se nechce,“ konstatoval zklamaně Bohuš. Za 10 dnů s novou „manželkou“ si uvědomil, že se Lucka musí změnit. „Jsem zklamaný, smutný. Co mě drží nad vodou, jsou ty děcka. Řeknu jí, co se mi nelíbí a dám jí čas na změnu a co půjde, to půjde, co nepůjde tak finito, půjdeme pryč od sebe. Ale je mi jen líto, že nebudu s děckama,“ přiznal na kameru Bohuš, který si ještě kromě práce na stavbách přivydělával o volných víkendech jako taxikář.

Krátce před koncem Výměny manželek právě při jedné takové cestě za zákazníkem naboural a na závěrečné setkání obou párů poslal jen vzkaz z nemocnice: „Musí se toho u nás hodně změnit.“

VIDEO: Výměna manželek: Deset dní na chatě plné mastnoty a prachu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Není Rom jako Rom

Že je Lucka špindíra, se řešilo i ve Frýdku-Místku. Ona sama si před Výměnou přála, aby si manžel konečně uvědomil, co doma má, že je celé dny pryč a ona maká „jako šroubek“.

Za čtyři roky manželství si s Bohušem prošli několika krizemi a Lucka šla do Výměny s tím, že se podívá, jak to funguje v jiné rodině. „Doufám, že mi to otevře oči a buď spolu zůstaneme, anebo zjistíme, že bez sebe žít můžeme a půjdeme od sebe,“ svěřila se na začátku vysílání.

„Není Rom jako Rom a už na tom bydlení je vidět, že jsou slušní, problém v tom nevidím,“ řekla Lucka divákům hned první den ve Frýdku-Místku. Když si přečetla, že Kristinin Lukáš je někdy agresivní a výbušný, věřila si: „Nastoupí tady tvrdá ruka a myslím, že se mi podaří ho zkrotit, bez problémů.“

Jenže s přibývajícími dny nastaly boje o pořádek. Lukášovy představy o úklidu, ale i o vaření, byly o několik tříd náročnější než to, s čím se spokojila Lucka. „Je nabroušenej a dává mi najevo, že je tady pánem. Pěkně mě naštval, takhle se mnou zametat nebude,“ durdila se sebevědomá Lucka. „Nikdy jsem nebyla ničí fackovací panák, š***cí panenka a už vůbec ne něčí služka,“ vztekala se, když ji Lukáš, vyučený kuchař, školil z toho, jak má chutnat rajská omáčka nebo guláš.

Rozčilovalo ji i to, že vyhazují všechno jídlo, které se nesní. „Takže když z oběda zůstane jídlo, jde do záchodu. Do druhého dne se neschovává. Takže budu muset každý den vařit jiné jídlo?“ ptala se a Lukášovi vyhrožovala: „Ještě si to užívej pár dní, protože až budu po pěti dnech velet já, tak ty se posereš, kámo, to ti říkám na rovinu.“

Hádky kvůli úklidu se stupňovaly a přibyl i spor o výchovu rozmazleného syna, kterému Lukáš podle Lucky příliš ustupuje. „Sebík je rozmazlený. Proutek se má ohýbat, dokud je mladý. Tady to už moc nezachráníš,“ nechala se slyšet.

„Nemáš strach, že tvému chlapovi může někdo ukázat, že ty doma děláš všechno špatně?“ Útočil na Lucku Lukáš. „Že můžeš domů přijít a místo obejmutí a kytky můžeš dostat do ruky kufr? Nebojíš se?“

„Ne. To je jediná věc, které já se prostě nebojím,“ věřila si Lucka a jen na kameru dodala, že Výměna jí otevřela oči. „Musím si manžela víc vážit a víc mu dávat najevo lásku,“ připustila.

Před jejím odjezdem pozval Lukáš k nim domů hosty a uspořádali večírek na rozloučenou. Ale mezi Luckou a Kristininou sestrou se trhla dramatická hádka. „Poslouchej mě, špíno, a svůj pokoj si laskavě ukliď, než odjedeš, protože je tam smrad,“ křičela Tereza na Lucku ještě předtím, než s prásknutím dveří opustila byt.

Na závěrečné setkání obou párů se Lucka těšila. „Těším se na svého miláčka, doufám, že se i on těší stejně tak na mě,“ prohlásila upřímně, jenže Bohuš skončil po autonehodě ve třinecké nemocnici a na setkáním nedorazil. „To bude v pohodě, uvidíš, objal ji Lukáš ještě pře tím, než se i od Kristiny dozvěděla, že je špindíra.

„Všechno v kuchyni bylo špinavý, i prádlo. Tak teď ho máš čisté. Bohouš je normální obyčejný super chlap. Já být tebou, tak si ho vážím. On viděl ten rozdíl, když jsi tam ty a když jsem tam byla já. Říkal, že když se nezměníš, tak půjdete od sebe,“ řekla jí do očí.

„Změním doma úplně všechno, ale pod podmínkou, že ty praštíš s tím taxíkem a začneš se nám konečně věnovat,“ oznámila pak Lucka manželovi, když ho navštívila v nemocnici.

Lukáše čekalo ve Frýdku-Místku ještě jedno překvapení. „Jsem těhotná,“ oznámila mu Kristina.

„Já jsem si to přál, ale ty jestli všechno zvládneš,“ obával se Lukáš.

„Tak teď se ukázalo, že jsem to zvládla, tak to zvládnu.“ odpověděla.