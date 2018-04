Julek ve Výměně manželek: Jsi krásná, ale drž hubu!

Bezmála čtyřicetiletá Jarka žije s o dva roky mladším manželem Julkem a třemi syny v bytovce v Pňovicích u Příbrami. Do Výměny manželek rodinu přihlásila kvůli manželskému stereotypu a věčným hádkám, které je po 11 letech společného soužití sužují.

„Manžel je pecivál. Zábavnej, vtipnej, ale línej. Poslední rok máme krizi a uvažovali jsme, že bychom šli od sebe,“ připustila na začátku natáčení Jarka, která se přála, aby manžel zjistil, že ji potřebuje.

„Nemyslím, že něco dělám špatně. Jsem rád, že odjela, a doufám, že pochopí, že nejsem ten nejhorší,“ nabídl Julius svůj pohled na vztah a během reality show obrázek doplnil: „Neznám klid, jsme s Jarkou hádaví, možná se tam zklidní, pochopí, že vidíme věci jinýma očima, někdy si myslím, že ona ty hádky potřebuje k životu. Já jí vždycky říkám: „Jari, ty jsi tak krásná, ale drž hubu!“

Namísto Jarky se k němu na 10 dní nastěhovala „náhradní žena“, pětadvacetiletá Eliška z Děčína, maminka dvouleté Leontýnky a nevlastního desetiletého Davida. Ta se do pořadu přihlásila ze stejného důvodu - chtěla vypadnout z manželského stereotypu a zkusit si něco nového. „Na všechno jsem sama, Honza mi s ničím doma nepomáhá,“ posteskla si před odjezdem, aby pak už při čtení instrukcí v novém domově zjistila, že tady jsou karty rozdány dost podobně.

I Julius si první den výměnu pochvaloval. „Milá, sympatická. Je přesně můj typ, od hlavy až k patě,“ liboval si. „Když tady máma není, hraje divadlo,“ komentoval tátovo chování nejstarší syn Martin (16).

S přibývajícími dny se však stále jasněji ukazovalo, že Julek je malicherný pedant, který „prudí“ kvůli nesmyslům, což si mladá Eliška nenechala líbit, na rozdíl od jeho ženy Jarky. „Musel mi ukázat, jak se správně škrábe mrkev a vysvětlil, na jak velké kousky musí být maso v polévce,“ nevěřícně kroutila hlavou Eliška.

„Ještě tři dny a už bychom se štěkali,“ připustil Julius. „Eliška je dominantní. Zjistil jsem, že mi Jarka chybí, a to jsem potřeboval vědět. Zjistil jsem, že ty naše hádky nejsou normální, že jestli to tak půjde dál, tak nemá náš vztah smysl. Tak nějak jsem připravený na nejhorší,“ řekl do kamery těsně před koncem Výměny.

Také Eliška si v Pňovicích leccos uvědomila. „Jsem na kluka moc přísná, vůbec si to nezaslouží, když nebudu mít problém s Davidem, nebudeme se hádat ani s Honzou,“ došlo jí. „Honza mi moc chybí a mám strach, aby to on cítil stejně. Chci si ho po osmi letech konečně vzít,“ potvrdila plán, o němž oba mluvili před desetidenním odloučením.

„Jedinej problém, co mám s Honzou, je jeho pití. Když má v sobě 10 piv, to jsem Elinka a dává mi lásku najevo, ale jinak to neznám. Ví, že bych chtěla obejmout a pohladit, ale to mám u něj málokdy,“ posteskla si. U Julka naopak ocenila, že se občas věnuje svým synům. „Taky bych si přála, aby Honza trávil s Davidem víc času.“

Honza: Jsi líná, ušlápnutá puťka

V Děčíně Jarka hned první den zjistila, že nevlastní máma nastavila desetiletému Davidovi nesmyslně přísný řád. „Je naprosto samostatnej, jsem v šoku. Hodně pomáhá. Trošku důvěry neuškodí, kdyby mu dali víc příležitostí, projevil by se,“ prohlásila.

I v Děčíně se prvních pět dní zdálo, že rodina bude šlapat jako hodinky. „Jak to, že s jiným chlapem to jde, řekne, že dobře vařím, dobře peču, že se dobře starám o děti, proč to nejde doma?“ ptala se sama sebe Jarka. „Takhle už to doma dál nechci, došla mi trpělivost. Dospějeme k rozvodu, dobrej konec si momentálně nepřipouštím, nejsem si jistá, že bych Julkovi chyběla.“

Když však její nový partner Honza skončil už druhý večer po sobě v hospodě, pomalu měnila názor: „Asi můžu bejt ráda, že manžel chodí jenom na ty ryby. Mám dost svých starostí a nechci se ještě rozčilovat s tímhle chlapem,“ zuřila.

Po pěti dnech, kdy měla nastavit nová pravidla, požádala Honzu, aby s Davidem mluvil méně rozkazovacím způsobem. „Buď na Davida vlídnější, není to robot, ale dítě. Poprosit a poděkovat je základní slušnost,“ nabádala ho, ale Honza se bránil: „David mě taky neprosí, abych chodil do práce, to je moje povinnost, aby vynesl koš ho prosít nebudu, to je zase jeho povinnost.“

Jarka si přála, aby Honza do konce Výměny nepil pivo. Vycítila i to, že mezi Honzou a Davidem není vztah tak vřelý, jako by mezi synem a otcem měl být a přála si, aby spolu sami dva strávili alespoň dvě hodiny. „I já bych si přál najít s ním společný zájem, co by nás oba bavilo,“ přitakal Honza, kterému šla však Jarka čím dál víc na nervy.

„Jsi líná a ušlápnutá puťka,“ vmetl Jarce do tváře. „Nechal jsem ti volnou ruku a furt se mě na něco ptáš, asi musíš doma svého manžela poslouchat na slovo. „Zjistil jsem, že máme skvěle fungující rodinu. Svou ženu moc miluju a svatba je aktuální. Jsem za tu lekci rád,“ nechal se slyšet

Při závěrečném setkání si nakonec oba páry ujasnily, že k sobě patří. „Výměna mi otočila život naruby a udělám maximum pro to, aby byla moje rodina šťastná,“ prohlásila Jarka.