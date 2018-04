Jsem chlap, o domácnost se nestarám, zasekl se Pepa ve Výměně manželek

Helenu (31) přihlásil do televizní reality show její přítel Štěpán (30), s nímž žije v panelákovém bytě v Ústí nad Labem. Starají se o společná dvojčata (14 měsíců), Štěpánova syna Daniela (8) a Heleninu dceru Sabinu (8) z předchozích vztahů.

„Přihlásil nás Štěpán, abych si vyzkoušela, jak to funguje jinde,“ tvrdila Helena na začátku natáčení. „Abych já pak poznal, co mám doma za poklad,“ těšil se Štěpán a stěžoval si, že s partnerkou často narážejí na rozdílný pohled ve výchově starších dětí.

„Děti chodí pořád za mnou, protože tatínek vždycky řekne ne,“ svěřila se Helena a Štěpán oponoval: „Ty jim něco dovolíš, já ti řeknu jak to dopadne a mám pravdu. Vlastně se dá říct, že Helena podrývá mou autoritu.“

Je zřejmé, že v Ústí nad Labem velí Štěpán, ale když se s Helenou rozloučí, je to právě on, komu tečou slzy. „Deset dní se čtyřmi dětmi a ještě nevím, co mi sem dorazí. Možná se ukáže, že tu ženskou asi miluju,“ uvažoval a netušil, že za ním z Kosmonos míří Johana (26), která se už cestou svěřila se svou představou, že si jede na 10 dní hlavně odpočinout.

Očekávání Johany i Štěpána na sebe narazilo hned první večer. „Doma mám velkej klid, tady je to docela zápřah,“ konstatovala zničená mladá maminka. „To bude záhul, do krámu nejde, doma nefunguje,“ obával se Štěpán, který byl doma na neschopence, a tak mohl novou manželku sledovat na každém kroku. A nejen sledovat, ale také hledat nedostatky. „Nemá zájem o nic, přítelkyně už by to měla všechno dávno hotový. Asi bych jí z tý kuchyně vyhodil. Kdyby mi takhle vařila, tak už s ní dávno nejsem,“ nadával Štěpán, který se v roli kritika utvrzoval celých deset dní.

Johana fungovala podle svého tempa a Štěpánovy útoky zkraje odrážela mlčením. „Když se chlapovi něco nelíbí, tak držkuje, doma to mám taky, to jsou chlapi, už jiní nebudou,“ komentovala situaci na kameru. S postupem dní ale ubývaly síly a tekly nervy obou aktérů. Štěpán byl čím dál nespokojenější, vyvolával hádky, podrýval Johaninu autoritu a vlastně dělal to, co mu vadí na jeho Heleně.

Johana se naopak stoicky snažila vydržet. Jeden večer se ji Štěpán rozhodl vytrestat. „Tak já ti teď tady nechám čtyři děti a jdu na pivko,“ prohlásil výhružně, až se rozbrečela osmiletá Sabina, která hádku sledovala. Johana však byla spokojená. „Přišlo mi vhod, že odešel. Když jsem s dětmi sama, je to lepší, než když ho mám pořád za zadkem.“

Atmosféra v Ústí houstla i po pěti dnech pobytu, kdy měla přijít změna režimu. „Dělá táta lepší kuře? Tak mám vařit já?“ Bere si Štěpán děti jako rukojmí. „Naše maminka je ta hodňoučká a já jsem ten přísnej, ale teď tu máme novou maminku, ta je taky přísná. A prostě jeden z nás musí bejt hodnej, tak asi tatínek musí sklopit uši a víc se velkejm dětem věnovat,“ vysvětlil divákům Štěpán.

Ani v kuchyni si Johana podle Štěpána nevede dobře.

Aby mohl mít péči o děti pod kontrolou, zrušil si rehabilitace a celé dny trávil doma. „Tady si sedni, nebudeš nic dělat a jedině tak se ty dva zbývající dny dají přežít,“ přikázal Johaně, která už byla psychicky na dně.

„Štěpán mi dělá naschvály a já už to nezvládám. Ponižuje mě, jsem psychicky úplně na dně. Těším se domů na svůj klid a pohodlí. Je toho tady na mě moc,“ pláče a poté, co Helena telefonuje Štěpánovi, rozhodne se také zavolat do Kosmonos svému příteli Pepovi (30). „Tys chtěla trpět, tak si to vyžer!“ Dozvěděla se.

„Slibovala jsem si od Výměny, že se třeba u nás něco změní, protože se doma furt hádáme, že se pokusíme najít cestu zpátky, abychom fungovali jako dřív, kdy to nebylo doma tak napjatý, jak teď,“ tvrdila pak zoufalá Johana.

Štěpánovi naopak Výměna oči otevřela: „Helenky jsem si vážil už předtím, ale po téhle zkušenosti si jí vážím daleko víc. Jediný průšvih, co máme ve vztahu, jsou ty větší dětí, ale na tom budeme muset zapracovat, protože kvůli nim se Helenky rozhodně nevzdám.“

Helena: Nechtěla bych ho ani za milion

V druhé rodině v paneláku v Kosmonosech měla Helena deset dní pohodu. Domácnost i Elišku zvládala levou zadní, a tak měla čas řešit, co by měl Pepa dělat jinak a v čem chybuje jeho přítelkyně. „Tatínek bude asi tvárný, možná tady velí maminka,“ myslela si první večer. Když ale chtěla po pěti dnech, aby se tatínek doma víc zapojil do domácích prací, narazila.



„Jednou jsem prostě chlap, mám se starat o chlapský věci, jako o peníze a ne o domácnost,“ prohlásil rezolutně. Přiznal, že mají s manželkou v místní automobilce oba přibližně stejnou výplatu, ale dodal: „Jsem toho názoru, že většinu věcí má doma dělat ženská. Vyrůstal jsem v takové rodině.“

„Jestli se Johana nezmění, tak vycouvej,“ radí Pepovi jeho nová „manželka“ Helena.

Helena by chlapa jako je Pepa nebrala ani za milion. „Nožky hore, pohodlnej, hlavně hrát na netu hry. Nechápu, jak spolu můžou žít dvě netáhla. Vždyť oni ani jeden nemají mateřský pudy. Měli by se Elišce víc věnovat a ne ji zavřít do pokojíčku, ať si hraje. Připadá mi, že nežijou společně, ale jsou to tři samostatné jednotky a nejvíc trpí Eliška,“ vypozorovala vyměněná manželka během svého pobytu v nové rodině.

„Bydlel jsi někdy sám?“ Útočila na Pepu, a když přiznal, že ne, že od rodičů se přestěhoval k Johaně, vynesla verdikt: „Takže mamánek!“ A dodala, že víc neschopného a nešikovného chlapa neviděla. Nemohla mu přijít ani na jméno, když si z výplaty koupil nový telefon, a to v situaci, kdy má rodina tak hluboko do kapsy, že jim musela rohlíky kupovat za své.

Závěrečný útok na Johanu

Hromosvodem stresu a prožitých útrap se při závěrečném setkání stala Johana. „Holce se nevěnuješ, špatně mluví, starej se o ni, jsi matka úplně naprd,“ útočila na ni Helena a když se Pepa nadechl, že se jí zastane, okřikla i jeho. „Pepo, tebe se to netýká, tak se do toho nezapojuj.“

„Od začátku jsi mi v bytě překážela. Ty jsi ženská, na kterou se chlap nemůže spolehnout,“ přidal se ke své partnerce Štěpán. „Od čeho má tu rodinu, vole, to radši skoč támhle pod vlak, ty vole,“ nechal se unést na Johaninu adresu.

„Řekni tady Pepovi, co ti to dalo. Slib Pepovi, co uděláš za změnu. Jinak - Pepo - tohle nemá cenu. Vycouvej z toho!“ ujala se Helena role manželské poradkyně.

Johana se nedokázala pohotově bránit. Její partner mlčel, nechtěl si rozházet protistranu, a tak nakonec proti všem rezignovala. „Nejvíc je asi chyba ve mně, proto se ti chci omluvit a něco změnit, abychom zase k sobě našli cestu,“ řekla v slzách svému Pepovi a slíbili si, že se budou víc věnovat Elišce a víc fungovat společně jako rodina.

I v Ústí nad Labem došlo po Výměně manželek na předsevzetí. „Maminka musí trošku přitvrdit a ne dětem pořád polevovat a já nesmím být už ten tvrdej a zlej a už budeme jenom šťastní,“ shrnul Štěpán.