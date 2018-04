Jsem alfa samec a kalhoty tu nosím já, křičel Jirka na novou manželku

Lucie totiž žije na kraji Ostravy s o 20 let starším manželem Michalem, který je v plném invalidním důchodu. Rodinu se dvěma malými dětmi živí ona a o chod domácnosti i o děti se stará výhradně Michal.

„Byl to můj nápad přihlásit se do Výměny, taťka s tím jenom souhlasil,“ tvrdila Lucie před odjezdem do Příbrami a přála si, aby Michalovi hodně chyběla.

Michal přitakal: „Řekl jsem, že bych to zkusil, aby si víc vážila toho, co má tady doma, přijde z noční a vyspává do čtyř odpoledne a v půl páté jde zase do práce, tak aby se víc podílela na chodu domácnosti, aby to všechno nenechávala na mně.“

Lucie: Jeho žena je chudák

V Příbrami se u Jiřího v panelákovém bytě záhy ukázalo, že tady padla kosa na kámen. „Jestli tě můžu poprosit ustal, vytřít, vyluxovat,“ začal Jiří hned po první noci a na kamery dodal, že dneska ještě bude trochu pomáhat, ale zítra už vše nechá na ní.

„Snaží se mi poroučet, už v půl osmý ráno se tady denně musí vytírat, protože ten chlap je gestapo,“ komentovala jeho nároky Lucie. „My máme v neděli gaučink, v pyžamu se díváme na telku a odpočíváme. Jeho žena je chudák, otrok dětí a manžela,“ měla jasno.

„Myslela jsem, že ten můj mě buzeruje. Nikdy jsem nebyla tak unavená,“ konstatovala Lucie a dodala, že si uvědomila, co má doma. „Chovám se vlastně k Michalovi tak, jako Jirka tady ke mně. Vlastně jsem byla sobecká. Brala jsem jako samozřejmost, že mi manžel uvařil, udělal kávu, nechal vyspat. Spíš si uvědomuju, že já jeho nenechám spočinout, i když si to zaslouží. Jak přijedu, tak to napravím,“ dušovala se.



Po pěti dnech, kdy měla fungovat podle pravidel Jiřího, se role vyměnily, a tak si mladá náhradní maminka přála, aby se Jiří stal na jeden den Janou a zastal za ni děti i všechny domácí práce.

„Já uklízet a vařit umím, ale proč bych to dělal? Já chodím do práce, manželka se stará o domácnost a o děti, přes to u mě vlak nejede,“ durdil se Jiří, ale slíbil, že úkol se pokusí splnit. Lucce pak vmetl do tváře, že je stejná jako on. „Chodíme do práce a oba občas doma pomůžeme. Nemáme si co vyčítat. Ale tady v téhle rodině nosím kalhoty já. Já jsem alfa samec a alfa samec zůstanu!“

Lucie se snažila deset dní vydržet, ale byla z něj nešťastná. „Je to fakt hnusnej člověk, já se mu tu od rána do rána starám o dítě a on mi řekne, že je tady bordel.“

„Jsem opravdu asi trochu na ten úklid nemocnej. Když malá nespí, vyžaduje neustálou pozornost, takže to žena nemá lehký a já udělám všechno proto, abych se trošku změnil. Když to nepůjde, tak budu asi muset navštívit nějakého psychiatra,“ prohlásil vyčerpaný, když si zkusil „být Janou“.

„Prošel jsem si několika vztahy, ale tohle je nejlepší ženská mého života. Nekonfliktní, snaží se mi vyhovět ve všech směrech a já jsem na ni až moc tvrdej, asi je to tím, že jsem si jí až moc jistej a to je špatně,“ přiznal se.

„Jana je jen služka“

Jirkova manželka Jana (32) je na práci doma zvyklá, stejně jako její vypůjčený partner Michal, takže se spolu v ostravském bytě o práci okolo dvou synů, o úklid a vaření spíš přetahovali. „Jsem zvyklý, že všechno dělám já. Jestli chceš něco dělat, můžeš klidně vytřít,“ navrhl Janě druhý den, odhodlaný, že péči o děti jí nesvěří. Po pár dnech si ale získala jeho důvěru a v Ostravě vládl klid a pohoda. „Je šikovná, zvládá to, ale jsem trošku rychlejší,“ pochvaloval si Janu Michal.

„Mám takový dojem, že jsi doma profesionální služka,“ řekl jí pak v druhé polovině pobytu.

Po pěti dnech si Jana přála, aby se nekouřilo doma, ale chodilo se ven. Michal napřed protestoval a argumentoval svým revmatickým onemocněním, ale když si to samé přál i jeho starší syn Majkl, byl dojatý a přání vyhověl. „Jana řekla, že dětem zkracujeme život, když dýchají cigaretový kouř. Tak to mě vůbec nenapadlo, úplně mě tím rozhodila.“

I Michal měl čas přemýšlet o vztahu s Lucií. „Přemýšlel jsem, jestli by se změnila, ale ať je taková, jaká je. Já ji miluju a to už asi nezměním. Raději ji budu rozmazlovat, ať si odpočine, nebudu nic říkat a dodělám si práci sám, je to tak lepší,“ smířil se se stavem věcí.

Jana se v Ostravě cítila dobře jak po fyzické, tak psychické stránce. „Zažila jsem 10 dní fajn dovolené. Zkusím doma trochu zatlačit, kolem úklidu se nemusí všechno točit,“ předsevzala si.

Při závěrečném setkání obou párů si jako první vzal slovo Jiří, který podle svých slov přišel na to, že život je krátkej a svou ženu strašně moc miluje a nechce o ni přijít. „Polevím ve svých představách o uklízení a budu se víc věnovat po citové stránce rodině. V sobotu si uděláme generální úklid a to mi bude stačit,“ předsevzal si a Jana mu poděkovala: „Přesně to jsem chtěla slyšet a děkuju ti za to.“

Michal slíbil, že nebude doma kouřit, a Lucie prohlásila, že nebude všechnu práci doma a kolem dětí nechávat jen na manželovi.