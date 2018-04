Sedíš u počítače a stará se Láďa, tvrdila vyměněná manželka

Míše je 25 let, s o 10 let starším Michalem je od svých 15 let. Vychovávají šestiletou dceru Annu a svépomocí opravují domek v Děbolíně v Jižních Čechách.

„Hádáme se kvůli kravinám,“ popisuje Míša a přiznává, že je výbušné povahy a nejvíc jí vadí, že manžel je bud v práci, nebo opravuje domek, anebo popíjí s kamarády pivo. „Nám nehrozí, že se rozejdeme, po 10 letech se pořád milujeme a milovat se budeme ještě dalších 30 let,“ tvrdí oba svorně.

Míšu v její domácnosti na 10 dní při natáčení pořadu Výměna manželek nahradila o rok starší Veronika. Ta žije s o 20 let starším manželem Láďou v Bruntálu v pronajatém bytě 2+1.

„Seznámili jsme se tak, že jsem přišla na kafe, když byla jeho manželka v práci, a nějak se to zvrtlo,“ vzpomíná Veronika. S Láďou má devítiměsíční dceru Terezu a společně vychovávají ještě její pětiletou Nikolu, kterou má s prvním partnerem a tříletá dvojčata Annu a Lucii, jejichž otcem je Veroničin druhý partner.

Láďovi se na Veronice líbí, že je mazlivá, hodná a mladá. Ona na něm obdivuje zručnost. „Dokáže opravit skoro všechno a taky je na mě hodný, což jsem předtím nezažila, nebije mě a postará se o děti, což jsem předtím taky nezažila,“ řekla do kamery.

Děbolín: válka s tchánem

Zatímco Míša má pocit, že rodině chybí soukromí, Veronika je naopak typ, který se rád ve společnosti baví. Jenomže od Míši dostala v manuálu za úkol, aby se Michal změnil, víc byl doma a míň pil pivo.

Veronika ovšem nevidí důvod ke změně a po pěti dnech dokonce Michala požádala, aby pro ni před odjezdem uspořádal po dětské diskotéce ještě rozlučku s přáteli.

„Myslím si, že když chce Veronika party, že to se mnou není zas tak zlé a manželka problém zveličuje,“ myslí si Michal a Veronika přitakává: „To si taky myslím,“ dodává uštěpačně. Aby však dostála úkolům z manuálu, přiměla Michala k tomu, že jeden den vydržel bez alkoholu.

„Já s tím nemám problém,“ reagoval Michal a Veronika to okomentovala na kamery: "Kdyby měl s pitím problém, jak Míša tvrdí, tak by na tohle nepřistoupil, i když nevím, proč by si při práci nemohl dát nějaké to pivko.“

Když jede Veronika s Aničkou popřát babičce k narozeninám, Míchal je tam odveze, ale návštěvy se nezúčastní. Diváci se dozvídají o vážném rodinném konfliktu.

„Zachoval se k mojí dceři špatně, ale když přijde sám od sebe a řekne, že budeme dál kamarádi, tak beze všeho,“ vysvětlil Michalův tchán vyměněné Veronice i divákům.

„Políbit prd.. mi může. Pro mě ten člověk neexistuje,“ zareagoval později v autě Michal, když mu Veronika vzkaz vyřizovala. „Aby mi někdo rovnal problémy v mojí rodině a zrovna můj tchán, který mě chtěl zmlátit... Tak dostal, co si zasloužil, tím bych to ukončil. Budeme si muset s Míšou určitě promluvit, jestli k nim bude Anička jezdit každý týden,“ prohlásil.

Láďa z Bruntálu: Nesmím být blbec

Rozbroje v širší rodině panují po pár dnech i v Bruntále, kde někdo babičce - Veroničině mámě - řekl, že Láďa svou ženu před kamerou pomlouvá. „Snesu hodně, ale pomlouvat před kamerami? Tak to posral,“ rozčílovala se babička.

„Verče řeknu na rovinu, co se tady stalo, a buď bude věřit mně jako manželovi, nebo svý mámě, ale já se tchýni prostě podřizovat nebudu,“ uvažoval Láďa nahlas. „Máme svoji rodinu a buď si jí od babičky necháme rozvrátit, anebo ne. Upřímně, kdo by si ji vzal se čtyřma děckama, že?“

Míša byla hned po příjezdu do nového domova v šoku. „Bytovku jsem nechtěla. Špína, bordel, já chci domů, to nevydržím,“ stěžovala si do kamery v slzách (ostatně o nepořádku mluví i Veronika, která se v Děbolíně rozhodla přeskládat Aničce skříň) a dorazilo ji hovínko sedmitýdenního štěněte, které našla na podlaze.

V Bruntálu panuje chaos. Rodina žije v pospolitosti s dalšími příbuznými, Láďova bývalá manželka s přítelem bydlí o dvoje dveře vedle a všichni se libovolně navštěvují. Míša by ráda zavedla nějaká pravidla. Pro štěně navrhla vyrobit ohrádku, aby svou potřebu nedělalo všude po bytě a pro návštěvy zavedla „návštěvní hodiny“.

„Můžou přijít, až uspíme děti,“ vyhlásila pravidlo a Láďa byl kupodivu spokojen. „To mi vyhovuje, jen ve stanovené hodiny,“ tvrdí a ukazuje se, že tím, komu byt jako průchoďák vyhovuje, je spíš Veronika.

„Mám klídeček, prázdniny,“ pochvaloval si 10 dní Láďa. „Verča se každopádně bude muset odpoutat od rodičů, aby tady nebyli každý den. Zabrzdíme kamarádky, usměrníme režim na kafe. Když tu kamarádky nejsou, jsem v klidu. Díky Výměně manželek jsem si uvědomil, že nesmím být takovej blbec.“

Výměna názorů: všechno dělají muži?

„U vás všechno dělá Láďa. Ty sedíš jenom u počítače, u mobilu a Láďa dělá všechno: uklízí, vaří, stará se o děti,“ vmetla Míša Veronice do tváře při závěrečném setkání a dodala, že „jediné, co Láďu štve, jsou ty návštěvy u vás, které jsem zatrhla.“

„To samé jsem já slyšela o tobě. Asi to máme na obou stranách stejný,“ kontrovala Veronika, zatímco Láďa si Výměnu pochvaloval. „Pro mě to byla dovča. Tvoje žena funguje úplně bezvadně. Opravdu se nezastavila, kmitala od rána do večera. Byl jsme s ní maximálně spokojený. S Verčou si to tak taky nastavím,“ řekl udivenému Michalovi.

„Celou dobu tvrdím, že Míša nemá domácí práce v oblibě a ty mi říkáš, že bylo uklizeno a navařeno? Musíme spolu víc komunikovat, všechno si říkat,“ předsevzal si nakonec.