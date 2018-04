Je ňunan, chlap k ničemu, rejpala mladá „modelka“ ve Výměně manželek

Jenomže drsné dětství naučilo Veroniku drsnému chování. „Přála bych si, aby Pavel sám od sebe přišel a trochu si mě víc považoval,“ stýská si na začátku pořadu, protože nevnímá, že žena, která pro ́vole ́ nejde daleko, se neobjímá zrovna snadno.

„Nebyli jsme bez sebe víc jak pět dní, takže je to zkouška,“ těší se barmanka Veronika na začátku pořadu. Z domečku ve vesnici Keblice poblíž Lovosic odjíždí na 10 dní do domu se zahradou v České Třebové k novému manželovi Honzovi (36) a jeho osmileté dceři Julii. Vymění se s Honzovou o pět starší partnerkou Gábinou, která má nejraději ruční práce.

„Chtěla jsem si zkusit, jak je to jinde, a třeba si i víc vážit toho, co mám,“ říká energická a pořádkumilovná Gábina na začátku Výměny, zatímco její muž spíš přijal natáčení z nutnosti. Divákům je tedy hned jasné, kdo v České Třebové velí.

Mladá Veronika si toho všimla hned. „Všude tu vidím maminku, nikde ne tatínka,“ prohlásila první den po prohlídce nového domova. Ale i Veronika je svá, a tak se dobrovolně místo uklízení a vaření chopila úkolů z manuálu. Přerovnala hromady dříví a vybílila sklep.

„Má to dobře promyšlený,“ uvažuje o Gábině Veronika. „Má mladšího frajera, který dobře vypadá, a co kdyby sem přišla nějaká mladá atraktivní ženská, tak pro ni vymyslela úklid dřeva, aby ji pořádně utahala.“

V nové rodině se Veronika cítila dobře. „Jsem středem pozornosti, na což nejsem zvyklá. Doma, co si neudělám, to nemám, manžel se stará, ale má rád svůj klid. Snad kdyby za mnou častěji přišel, objal mě, tak by to bylo taky jiný. Teď jsme spíš kamarádi než manželé, kteří se pořád milují,“ posteskla si.

Kromě práce podnikla s novou rodinou výlet na nedalekou rozhlednu, šla s Julií fandit tátovi na triatlon a jako překvapení jim do zahrady k prasátkům pořídila dva berany. „Jmenují se Dřevy a Sklepy, jako památka na tu práci, kterou jsem tady udělala,“ vysvětlila.

Po pěti dnech pobytu ale Honzovi při změně velení vmetla: „Moc jsem v tobě neviděla toho chlapa, tak jestli bys mě vzal se psem na cvičák,“ požádala ho. „On je ňunan, ale vůbec nevím, co si o něm myslet, pro mě chlap k ničemu,“ řekla na kameru.

„Dovolená to určitě nebyla,“ zhodnotila na závěr svůj pobyt v nové rodině. Makala jsem tady a taky přemýšlela, co očekávat od Pavla. „Přála bych si, aby ke mně změnil postoj, aby mě nebral jako inventář, jako toho, kdo přinese domů prachy a hotovo.

Gábina: Už to tady mnou konečně dejchá

To Gábina byla v novém domově zděšená hned od začátku. „Myslím si, že tady bydlí nějaká hodně nečistá rodina,“ pronesla, jakmile poprvé nakoukla, kde bude 10 dní bydlet. „Paní bude mít u nás nádheru, už teď upřímně lituju, že jsem ji k nám domů pustila. Čekala jsem všechno, myslela jsem, že budu silná, ale nejde to,“ zadržovala slzy.

„Šestnáct praček jsem vyprala,“ shrnula pak na závěr pořadu při setkání obou párů. Do práce zapojila i obě devítileté holky, dokolečka umývaly, vytíraly, praly a věšely prádlo. U vaření se střídala s Pavlem, který je v kuchyni zvyklý i přesto, že nemá po úrazu prsty na pravé ruce.

„Upekl neskutečnej koláč, já když se řízla do prstu, tak jsem se pomalu nechávala obskakovat,“ chválila ho Gábina.

Na konci Výměny manželek nakoupili s Pavlem látky a na šicím stroji, který si s sebou přivezla z domova, ušila dětem nové deky na spaní a Pavlovi do kuchyně speciální chňapku na jeho ruku bez prstů. “Teď mám ten správnej únik do svého světa,“ prohlásila a jedno odpoledne dokonce učila holky háčkovat.

Společně koupili také stůl pod počítač. „Už to tady trochu dejchá mnou,“ pochvalovala si. Na její přání také vyrazila celá rodina k Máchovu jezeru, ale Pavel se ani nenamočil.

„Pavel umí všechno uvařit, uklidit, ale taky rozdat úkoly, jakmile jsou poblíž děti, hned jim všechno předá. S dětmi nepracují nijak, jen jim rozdávají pokyny a úkoly,“ zhodnotila situaci.

„Uvědomuju si, že si můj Honza hodně hraje s naší Julinkou a že se určitě víc zapojím, abych o to nepřišla,“ odpověděla na otázku, co jí Výměna manželek dala. „Budu s nimi také víc cestovat a šití si nechám na večer,“ dala si předsevzetí a netušila, že Honza má stejný plán: „Po návratu zkusím Gábině říct, aby ten svůj koníček trošku omezila a dělala víc věcí s námi, abychom byli stmelenější.“

Velké drama se nekonalo ani při závěrečném setkání párů. „Tak jsme si to vyříkali a můžeme jet domů,“ shrnula Veronika, která se obejmutí a vyznání lásky, na rozdíl od Gábiny, dočkala od Pavla až doma v Keblici.