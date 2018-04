Jdi se léčit, magore, křičela ve Výměně manželek punkerka na puntičkáře

Ani jedna z rodin nemá vážnější vztahový problém a do televize napsaly spíš ze zvědavosti a do značné míry také kvůli honoráři. Obě partnerky jsou Katky a obě své rodiny do Výměny manželek přihlásily. Tím shoda obou rodin prakticky končí.

Zdálo se, že starší z obou párů, zdravotní sestra Katka (26) a posunovač Českých drah David (30), jsou ti rozumnější. „My jsme si pařby už užili, teď máme děti. Radši budu doma večer s dětmi a se svým přítelem, protože mně to takhle vyhovuje,“ vychovávala svého náhradního manžela zdravotní sestra Katka. „Co z toho života máš? Jen uklízet a vařit, kdy jsi naposledy někde byla? Tohle není žití, to je přežívání,“ snažil se ji přesvědčit.

Vypadalo to, že v Králově Dvoře má David s Katkou priority srovnané a žijí rodinný spořádaný život, zatímco ve Slaném Katka (22) s Erikem (22) rebelují jako za mlada a že zejména Erikovi, který je povoláním tryskař, se líbí ve škatulce „velké dítě“. Například se jeden večer z deseti dnů, v nichž se Výměna manželek tradičně odehrává, opil. Nedal o sobě ani vědět a přespal u bratra.

„Myslíš si, že je normální, když jdeš s dítětem ven a dáš si alkohol?“ Dobírala si ho nová manželka a odmítla pozvání na koncert. „Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k němu,“ vysvětlil jí a pozval kapelu na jeden večer k nim domů.

Daleko větší napětí než v rodině punkerů se ale odehrávalo ve zdánlivě „pohodové“ rodině z Králova Dvora. David se projevil jako obětavý otec, vyloženě rodinný typ. „Miluju svoji rodinu a rozdal bych se pro ně,“ přiznal se.

Ovšem o tom, jak má domácnost fungovat, jak se mají vychovávat děti a co je povinností ženy, měl své jasné představy, z nichž nehodlal ustoupit, ani když měla po pěti dnech pobytu nastat avizovaná „změna režimu“, kdy má nová žena zavést do vyměněné rodiny nové pořádky.

Běda totiž, kdyby vše nešlapalo podle Davidova scénáře. Bránil zvyklosti v rodině, hlídal každý její krok, vyčetl jí, že si nevšimla počůraného prostěradla, že dceřino mokré pyžámko hodila do pračky a nic mu neřekla. „Jdi se léčit, magore,“ nevydržela v klidu vyměněná manželka a strhla se hádka. David ji neustále usměrňoval a napomínal. Kvůli všemu byl křik, problém, oheň na střeše, takže není divu, že už mu pak druhá Katka nic neříkala. Měli se navzájem dost a ke konci Výměny už se raději vyhýbali jeden druhému.

„Jsem vyšťavenej jako vycucanej pomeranč, mám toho plný zuby, ale jsem na sebe hrdej, že jsem se dokázal ovládnout,“ pochválil se na závěr do kamery David, který už v průběhu natáčení mluvil k divákům: „Ať český národ vidí, jak žijí pankáči.“

„Co řešíte,“ zeptal se Erik při závěrečném setkání všech čtyř. „Vždyť to jsou materiální věci,“ divil se, když David začal vytahovat počůrané prostěradlo. „Proč zvyšujete hlas? Já bych naopak chtěl něco své Kátě říct: „Ať je podle vás líná nebo jaká, já ji mám rád právě takovou a chci se jí zeptat - vezmeš si mě?“ Šokoval všechny a nejvíc svou přítelkyni, které tekly slzy štěstí.

A jako v dokonalém happy endu, také Davidova Katka byla spokojená: „Jsem nesmírně hrdá na svého přítele, co ve svém životě všechno dokázal a za to, jak se o nás o všechny stará a jak mu neskutečně záleží na dětech. Je fakt, že i díky Výměně si člověk daleko víc věcí uvědomí,“ připustila.

