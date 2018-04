Káva, seriál a zvířata z Výměny manželek jsou víc než nejbližší rodina

Iveta a Jiří Malí žijí v pronajatém bytě 3+1 na sídlišti v České Lípě s osmiletým synem Otíkem a momentálně jsou oba bez práce. Volného času mají hodně, ale společných zájmů, jak se zdá, málo. Jejich vztah prochází krizí.

"Nejdu do Výměny manželek kvůli penězům, chci náš vztah zachránit, nebo si oba uvědomíme, že to nemá smysl," tvrdí Iveta. "Manžel tráví čas třeba tak, že si jde zakopat s klukem nebo ven do lesa. Já moc na procházky nejsem. Mě spíš baví kávička s kamarádkou," vysvětluje.

O kávičce a cigárku s kamarádkou si ale Iveta v rodině Dity a Petra Petružálkových mohla tak leda nechat zdát. Hned v manuálu, který na ni doma čekal, se dočetla, že vstávat bude v půl sedmé a od rána ji čeká jen samá práce.

Iveta prací zhubla

"Jdeš nakrmit slepice, vyčistit jim kurník, pokud je potřeba, dolít vodu. Poté jdeš ke kozám, kde je potřeba vykydat stáje, zamést malý výběh, doplnit vodu, seno a připravit si vše na dojení. Potom, co uděláš slepice a kozy, nasypeš oběma psům i kočkám misku se sušenou. Psi mají mísy v dílně a kočky ve stodole. Nezapomeň psům dolít i vodu (nebo spíš vyměnit) a to samé i večer – jen s vodou. Sušenou dostávají jen ráno. Tohle všechno by ti mělo zabrat tak maximálně hodinku," instruovala Ivetu o šest let starší Dita, jejíž manžel chodí do práce, stará se o barák, ale na další práce doma nesáhne.

Fyzicky Ivetě práce na vsi prospěla. "Člověk se u toho opravdu zapotí, zhubla jsem šest kilo," pochvalovala si na konci natáčení. Psychicky naopak strádala a nejvíc, když měla na zahradě sbírat výkaly po psech.

"To nedám, poprosím Hanku, aby to za mě dodělala," svěřila se na kameru hned první den, sotva zadržujíc obracející se žaludek. Hanka, osmnáctiletá dcera Petružálkových, byla ostatně celých deset dní její největší oporou, protože Petr - v souladu s manuálem - na domácí práce dobrovolně nesáhl.

Pak ale přišla změna rolí a velení převzala Iveta. Petr musel poprvé v životě podojit kozy a postarat se o všechna zvířata. Došlo konečně i na Ivetinu pohodu: kávičku, televizní seriál i nákupy ve městě.

"Jsem ráda, že jsme vyrazili ven. Tady to žije, tam v té prdeli není nic!" Dokonce jednou - a bez vědomí Petra - odjela na diskotéku. "O děti je postaráno," našel po příchodu z práce vzkaz na stole.

Zvířata na prvním místě

Zato Ditě, zvyklé být od rána v jednom kole, chyběla příroda a v paneláku se vyloženě nudila. Ivetin manžel Jiří jí navíc stál stále za zády a se vším pomáhal, nebo dokonce sám od sebe dělal.

"To není chlap," rozčilovala se Dita. "Já nechci, aby tu něco dělal, to je moje práce," vytáčela se a při výměně rolí si kromě společného výletu do přírody přála právě hlavně to, aby Jirka doma už na nic nesáhl. "Takovýho chlapa bych doma nesnesla," uvědomila si, že je vlastně se svou rolí hospodyně doma na vsi maximálně spokojená.

Rozdíly mezi životními styly vyplynuly napovrch při společném setkání. Dita se divila, co Iveta celé dny dělá, když jí manžel se vším pomáhá. Nechápala, jak je možné, že neznají ani okolí sídliště, nechodí na výlety do přírody.

Podle Ivety se zas manželé Petružálkovi dost nevěnují svým dětem. "Nežijí skrz děti, ale skrz zvířata," vysvětlovala na kameru nechápajíc, jak je možné, že jejich pětiletý Míša má tak velké problémy s mluvením.

Po Výměně

"S manželem jsme si po natáčení uvědomili, že bez sebe nedokážeme žít. Začala jsem se víc věnovat rodině, manželovi, jsem aktivní, chodíme do lesa, opékáme buřty. Zkrátka mou životní náplní už nejsou seriály, ale rodina. S manželem si říkáme miláčku, lásko, více se k sobě tulíme," popisuje změnu Iveta. "S Petružálkovými jsme sice dál v kontaktu, ale jejich život bych žít nechtěla."

Dita si situaci po Výměně dnes pochvaluje: "Manžel si po natáčení uvědomil, že je tady u nás opravdu hodně práce. Dokonce sám od sebe jde a pomáhá mi. Když jsme třeba sušili seno v létě, tak šel sám a ani se mě neptal," vysvětluje Dita. Podle Dity je na tom jejich malý syn Míša s výslovností mnohem lépe. "Pořád chodíme na logopedii a Míša taky nastoupil do školky, takže děti mu tam hodně pomáhají. S manželem a dětmi jsme si díky Výměně manželek upevnili vztah. S rodinou Malých jsme stále v kontaktu, byli u nás i na návštěvě," uzavírá Dita.

