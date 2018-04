Gay zvládl domácnost i děti. Já bych ho bral, řekl manžel z Výměny

Třiatřicetiletá Tereza má se třemi partnery tři děti a žije s Jiřím, vojákem z povolání, který je otcem nejmladší ani ne dvouleté Lucky. Rodina bydlí ve Strašicích nedaleko Plzně v třípokojovém bytě. Ač se Tereza stará o tři děti (a prostřední šestiletá Valérie má navíc Aspergerův syndrom), dokáže denně strávit i osm hodin na Facebooku.

"Jsem na něm závislá," přiznává a dodává, že do Výměny se přihlásila proto, že si připadá doma jako služka. "A také že se nudím a potřebuje nějaké vzrůšo," protiřečí si.

Tereza: U vás by se měly děti líp

Jenomže místo toho, aby si ve Strašicích bez maminky rodina stýskala a uvědomila si, jak je nepostradatelná, třiadvacetiletý makléř Petr zvládal tři děti i domácnost s přehledem. "Nejbližší vztah jsme si vytvořili s Valinkou," překvapil všechny při závěrečném setkání mezi osmi očima.

"Všechno prádlo máš vyprané a vyžehlené, doma naklizeno," vylíčil Petr, Terezy manžel spokojeně přikyvoval a Tereza jen zírala. "Škoda, že nemůžete vychovávat děti. Měly by se u vás určitě dobře. Líp než u nás," uznala.

"Nikdy jsem nepřišel do styku s nikým z gay komunity," přiznal na kameru Jiří Hlavatý. "Vždycky jsem měl, upřímně, na homosexuály špatný názor. Tak to je. Ale tady s Petrem jsem změnil názor o sto procent. Vidím, jak se stará o holky, je to super. Kdybych měl mluvit do zákona o adopci, tak pokud budou takoví lidi jako Petr, tak bych se toho vůbec nebál. Já bych ho doma bral, i když na některé věci bych si nechal ženu," přiznal Jiří.

Každý týden vánoční úklid

U Petrova o 13 let staršího přítele a fenky Puppy se v satelitu na okraji Olomouce měla Tereza dobře. "Deset dní jsme bez sebe ještě nebyli," báli se oba muži na začátku. Od první chvíle si chyběli a Tereza jim vlastně jejich lásku mohla jen závidět. Na starost měla u nich doma jen venčení fenky, o kterou pečovali jako o vlastní dítě, a jedenkrát týdně úklid domu. "To je jako vánoční úklid," zděsila se, když si v manuálu přečetla, co všechno takový úklid obsahuje.

Příště uvidíte... ... jak si poradí mladá maminka jednoho dítěte v rodině se čtyřmi dětmi, z nichž je jedno hyperaktivní. Na druhé straně se temperamentní žena pokusí sžít s laxním manželem v chaotické domácnosti. TV Nova 13. září.

Nepořádek, o který se běžně u homosexuálního páru stará právě vyměněný Petr, byl ostatně za přítomnosti Terezy jediným problémem. "Neuklízí tak, jako Péťa. Když uvařím, sám přijde, že kuchyň uklidí. Teď vidím, jak moc ho miluju," přiznává na kameru starší partner. "Já bych doma takového člověka mít nemohl," říká na konto náhradní manželky Terezy. "Když zapípá myčka, tak můj Petr to jde hned vyskládat."

Tereza to ovšem vidí jinak. "Já to půjdu vyskládat, až se mi prostě bude chtít!" Říká a víc řeší to, že svého manžela miluje, ale neumí mu svou lásku a obdiv dávat najevo.

"Neřekl jsem jí mezi osmi očima všechno, protože jsem ji nechtěl sejmout," přiznal Petr už zase doma svému partnerovi. "Nebudu ta kurva, která ji řekne, že je špína, že tam nechala bordel a špinavý, smradlavý prádlo. Teď aspoň vidí, že to všechno jde. Budu rád, když to pochopí nenásilnou formou, proto jsem jí to tam nevmetl do ksichtu."

Na závěrečném setkání dostal Petr od přítele jejich svatební oznámení, zatímco Tereza si od něj vysloužila štípací kleště s doporučením, aby hned jakmile přijede domů, přestřihla kabel od internetu. Po návratu domů to opravdu udělala, jak slíbila. "Zase začíná rodinný život!" Po dvou dnech však požádala Petra na Facebooku o přátelství.

S odstupem od natáčení

"U Facebooku už tolik nevysedávám, se třemi dětmi to ani moc nejde," směje se Tereza. "Manžel se zapojil do rodiny, třeba si hraje víc s dětmi. Bohužel pořád bojujeme s časem. Už jsem na to rezignovala," vysvětluje Tereza. "Za peníze z natáčení jsme vyrazili na dovolenou," uzavírá Tereza.

"Registrované partnerství jsme uzavřeli asi dva měsíce po natáčení na olomoucké radnici," říká Petr.

"S Hlavatými jsme v každodenním kontaktu, dokonce u nás už byli přes víkend. Máme se navzájem rádi a na Terezu jsem diametrálně změnil názor. Teď už vím, že není vůbec jednoduché starat se o tři děti," uzavírá Petr.

