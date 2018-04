Jsi měkejš, dozvěděl se Jirka ve Výměně a dostal na ženu bičík

„Že jsem sem vůbec lezla, já se jich fakt bojím,“ prohlásila mladá maminka, když se poprvé ocitla v kravíně. „A slepic taky. Jsem z města, nemám ráda zvířata a vadí mi, že pak kvůli nim smrdím,“ říká dlouhovlasá blondýnka s modrýma očima a řasami jako mrkací panenka, kterou její o tři roky starší manžel Jirka s láskou nazývá „moje princezna“.

Do Výměny manželek se rodina z Třeboně přihlásila proto, že děti jim začínají přerůstat přes hlavu a chtěli by zjistit, zda by je někdo jiný zvládal lépe. „A taky ze zvědavosti, jestli to tu beze mě přežijou, nebo jim to bude jedno a stýskat se jim nebude,“ říká mladá Lenka Čápová a dodává, že čeká, že si odpočine nejen od malých dětí, ale také od manžela, protože občas ji štve. „Myslím, že si mě všímá míň než svýho telefonu,“ vysvětlila, zatímco Jirka se kamerám svěřil, jak má svou ženu strašně moc rád.

„Ale mohla by být míň tvrdohlavá. Dokáže být strašně roztomilá, rozkošná, to je neuvěřitelné,“ rozplýval se. Lenka připustila, že když se „sekne“, tak nekomunikuje, Jirku nevnímá a urazí se třeba i na několik dnů.

Králík jménem Oběd

Na statku mezi zvířaty si zpočátku nevěřila, zvlášť když se dozvěděla, že bude muset sama chodit krmit dobytek a dokonce i dojit. Její nový muž, šestačtyřicetiletý Petr, který by mohl být spíš jejím otcem, je však v invalidním důchodu, takže mohl mladé ženě se vším pomáhat. Po pěti dnech si už Lenka zvykla nejen na zvířata, ale i na tepláky a holinky, celodenní nutný úbor. I Petr byl spokojen, jak si vede.

Více než rok po natáčení Telefon Lenky Čápové je bohužel nedostupný. TV Nova se podařilo s nimi spojit přes Facebook, ale nechtějí se už k Výměně manželek vyjadřovat. Lenka Jablečníková: Byl to rozhodně nový zážitek, jinak u nás je vše při starém, máme se dobře. S druhou rodinou jsme v kontaktu, občas si napíšeme.

Dokonce když si měla na dalších pět dnů přát, co bude po jejím, prohlásila, že by ráda, aby pro ně Petr zabil, stáhl a upekl králíka, jednoho z těch, které předtím pět dnů chodila krmit. „Budeme mu říkat Oběd,“ vtipkoval Petr, když ho bral z králíkárny a Lenka mimoděk přiznala, že není nějaká křehká květinka, jak se na první pohled může zdát: „U nás z okna občas vidím, jak naproti přes ulici zabíjejí králíky, tak se na to dívám.“

Petr splnil i její druhé přání: uklidit obývák, který napovídal, že rodina žije víc venku a místnost používá spíš jako skladiště.

Poslední den před odjezdem mladá maminka přiznala, že si na život na statku za těch pár dnů tak zvykla, že by tu klidně zůstala bydlet. „Kdybych tu měla svoji rodinu, tak mi nechybí nic. Úplně se mi změnil názor. Myslela jsem si, že to se zvířaty nezvládnu, ale ono je to fajn. Líbí se mi, že lidi tu neřeší, jestli mám na sobě roztrhaný tepláky, nebo značkový kalhoty. Každej tu chodí, jak chce. Hlavně, aby to bylo pohodlný. Třeba až budeme starší, tak se přestěhujeme někam na venkov.“

Při závěrečném setkání všech dokonce svému muži navrhla, že by se mohli přestěhovat někam blízko farmy, kde strávila uplynulých deset dnů.

Jirka dostal na svou Lenku bičík

Starší Lenka naopak vyměnila farmu za panelákové 3+1 v Třeboni. „S Petrem žijeme tři roky a jsme stále zamilovaní. Chtěli jsme zkusit, jestli vydržíme jeden bez druhého,“ vysvětlila divákům před odjezdem. Netušila však, že v lázeňském městečku ji čeká partner o málo starší než její vlastní dcera, navíc docela závislý na své krásné blonďaté princezně, ale také pětiletý Filip, dvouletá Lili a devatenáctiměsíční Laura.

Co uvidíte příště Jak zvládne manažerka z Moravy poklidný život v malé české vesničce? A jak si poradí temperamentní Gábina se zálibou v popíjení alkoholu s malými dětmi a svérázným manželem k tomu? Uvidíte na Nově ve středu od 20:20 hodin.

I když se sportovní a přírodní Lenka ještě necítí být babičkou, zvládala všechny děti s klidem a přehledem. Na rozdíl od Jirky, který sice při práci z domova ještě všechny děti dokázal obstarat. ale starostí na něj bylo tolik, že pak dětskému zlobení a vzteku buď ustupoval, nebo si pořádek zjednával křikem. „Měl by chodit do kanceláře. Jak se může na práci soustředit, když k dětem pořád odskakuje?“ Divila se zkušená Lenka. „On jejich nátlak psychicky nevydrží, jak na nich lpí,“ popsala na kameru Lenka a Jiří v jiné chvíli její závěry vlastně potvrdil: „Jsem částečně majetnickej, rodina je moje všechno.“

Na její přání nesměl Jirka v druhé polovině Výměny kouřit v kuchyni a celá rodina se vypravila na výlet na kolech. Nový partner se nechal přesvědčit i k bahenní koupeli, kterou zkraje striktně odmítal, a souhlasil také s tím, že vezmou děti do bazénu, i když to jeho žena předem výslovně zakázala.

„Je to měkejš,“ vysvětlila starší Lenka ostatním při závěrečném setkání a zdůvodnila, proč mu před odjezdem věnovala symbolický bičík. „Moc svou ženu rozmazluješ, tohle ti pomůže,“ poradila mu, ale ten si vedl svou: „Začalo se mi po mojí Lence stýskat. Budu si jí víc vážit a chtěl bych s ní podnikat víc věcí a taky dopřát dětem víc pohybu, protože se vyřádí, přestanou tak zlobit a jsou pak klidnější,“ odnesl si poučení z natáčení a svou „princeznu“ si domů ze odvezl v bílé limuzíně.