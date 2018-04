Emil Lucku ušlape, proto nemá žádné sebevědomí, říká Martina z Výměny

Emil, povoláním zedník, který však po úrazu nohy už tři čtvrtě roku nepracuje, uvítal Martinu v pronajatém podkroví rodinného domu. "Je to takový despota, prvních pět dnů asi budu přiskříplá, ale pak to přijde," usmívala se Martina, která Emila odhadla už podle Lucčina manuálu.

První dva dny Martina Šestořadová v Liberci prouklízela, což se Emilovi líbilo. Konflikty přišly třetí den.

"Emile, na co mám koupit čtyři kila mletého masa a dvě plata vajec?" nechápala nová manželka a Emil to komentoval slovy: "Martinka ukázala drápky a umí si prosazovat názor, na jednu stranu se mi to líbilo, ale na druhou stranu mi někdo protiřečil."

"Nedivím se, že nemá Lucie žádné sebevědomí, Emil ji ušlape," vzkázala Martina divákům. Od té doby až do konce Výměny byla v Liberci nálada na bodu mrazu. Když přišel týden, kdy měla "velet" Martina, došlo znovu k hádce. Martina už napětí nevydržela. Zjistila, že není tak silná, jak si myslela, a rozplakala se. "S tím bych fakt žít nechtěla, je to kretén," řekla o Emilovi, který se ji zbytek dní marně pokoušel udobřit medovými slovy. "Musím to vydržet," hecovala se a věnovala se hlavně dětem. "Jsou vystrašené, bojí se ho a jsou vděčné za každou pozornost," nechala se slyšet.

"Vůbec se ti nedivím, že nemáš žádné sebevědomí. Kdybych tam měla zůstat, tak tam zemřu nebo se uchlastám. Emil neumí vůbec vyslechnout názor od ženské," řekla pak Martina na závěr při společném setkání Emilově partnerce Lucii.

Umyju se a vezmu tepláky

Lucie Futerová je o deset let mladší než Martina a o třináct než Emil. Je bez práce a stará se o pětiletou dceru Karolínu a čtyřletého syna Adama. "Cítím mezi námi takové napětí. Emil je pořád doma, nemůže nic dělat, tak je z toho nervózní, pak to přenese na mě a já jsem podrážděná. Připadá mi, že už mu na mně všechno vadí. V některých věcech si nevěřím a myslím si, že jsem pako vymatlaný a nic nedokážu," vysvětluje Lucie důvody, proč se do Výměny přihlásila. "Já Emila miluju, ale nevím, jestli on miluje mě."

To Emil má jasno: "Je úplně zbytečné ti to říkat, to přece musíš za těch šest let cítit. A jestli to necítíš, tak si zajdi k doktorovi."

V Děčíně u čtyřicetiletého Jiřího a jeho synů se cítí svobodně. Výhrady má jen k tomu, že Jiří příliš dětem podléhá a nechá je řádit. Jestli se jejich názory střetly, tak v méně podstatných věcech. Jiří například otevřel téma módy. "Ty se nechceš manželovi líbit? Chtělo by to možná trochu ženskosti." Lucie ale módu ani líčení neřeší. "Umyju se, učešu se a vezmu si triko a tepláky. Jednou jsme měli někam jít, tak jsem si pro něj udělala stíny, aby byla změna. On se mi ale smál, že vypadám jak maškara, že jsem jak z cirkusu," vysvětlila Jirkovi situaci.

Během natáčení ji slzy přemohly jen jednou, když si v mateřském centru, které s dětmi navštívila, uvědomila, jak žijí osaměle. "Co mají ty naše děti za život, když nemají kolem sebe kamarády, nemají si s kým hrát. Jsou pořád spolu doma. Hned jak se vrátím domu, tak jdu hledat mateřské centrum," prohlásila.

S odstupem po natáčení

"Před Výměnou jsme se víc hádali, byli jsme podráždění, já jsem neměla práci, Emil byl po nehodě. Teď už je to v normálu, máme v tom systém. Chodím do práce, děti do školky," vysvětluje Lucie a vzpomíná i na Martinu. "Měla jsem z Martiny pocit, že si o sobě hodně myslí, že je namyšlená. Možná jí vadilo, že je Emil tmavý, protože dneska je to podle mě ve světě samý rasista. Emil ještě nepracuje, jde teď na kontrolu, tak uvidíme, co mu doktor řekne," říká Lucie.

Martina už vzpomínky na natáčení Výměny manželek vytěsnila z hlavy. "Po této zkušenosti si mnohem víc vážím, jak to u nás doma vypadá, jak se k sobě s manželem chováme. V Liberci si nikdo nevyslechl můj názor, cítila jsem se jako nesvéprávná. Jediné, co mě tam drželo, byly děti," tvrdí s odstupem Martina.

