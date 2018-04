Začnu se s žárlivostí léčit, slíbila lesbická manželka ve výměně

Premiérová řada Výměny manželek představila hodně odlišné rodiny. V domácnosti registrovaných partnerek Marcely a Bohdany je hodně lásky, ale také hodně žárlivosti. Bohdana se snaží svou manželku rozmazlovat tím, že dělá v podstatě všechno - chodí do práce, vaří i uklízí jejich skromný dvoupokojový byt. „Šetří si mě na večer,“ culí se do kamery veselá Marcela. Zpočátku si proto domácí práce ve své dočasné rodině užívá, i když stráví spoustu času pokuřováním před domem, za den vykouří až 30 cigaret.



Zavítá do rodiny, jejíž hlavou je Milan a kromě manželky ji tvoří 3 synové ve věku od tří do dvanácti let, nejstaršího syna má Romana z předchozího vztahu. Zpočátku se zdá být vše mezi dominantním manželem Milanem a usmívající se Marcelou v pořádku, i když Marcela chvíli čeká, než Milanovi řekne o tom, že je její manželka žena. Milan s tím ale nemá problém a zvědavě si prohlíží fotografii Marceliny rodiny.



Žárlivá manželka a nuda doma

Milanovi pak přizná, že dlouho bojovala se svou sexuální orientací, popírala ji a obracela se k alkoholu. Když se ale o rodinu začala zajímat sociálka, tak se problémům postavila čelem a začala je řešit. Dnes rodinu trápí zejména přehnaná žárlivost Bohdany, která nechce Marcelu ani pouštět do práce. Ta proto celé dny vysedává sama doma, popíjí kafe a kouří.



Svižnější rytmus a více práce v nové rodině jí nejprve vyhovují, po výměně rolí se ale v podstatě vrátí do domácích kolejí a péči o domácnost i děti nechá na Milanovi. V rodině kvůli tomu postupně roste napětí, Marcela navíc začne Milana kritizovat za přílišnou tvrdost na děti, zejména na dvanáctiletého nevlastního syna Dominika. Nejsou schopni vzájemně komunikovat a zkazí si tím i společný výlet na místní autodrom. Z Marcelina chování se zdá, jako by si do Milana projektovala negativní vlastnosti svého předchozího mužského partnera.



Romana je v rodině registrovaných partnerek spokojená, i když se jí podmínky zdají stísněné a trpí všudypřítomnými psími chlupy. Padne si do oka i s třináctiletou Karolínou a šestiletým Pavlíkem, kteří jsou nadšení ze společné návštěvy dětského hřiště, koupaliště i vědeckého centra. Když Romana vidí, jak se Bohdana trápí nepřítomností své manželky a posílá jí květiny, rozhodne se, že chce na svém manželství ještě zapracovat.



Romanina dieta a mobil

Rozpory a odcizení mezi ní a manželem způsobuje Romanina závislost na mobilu a její přísná dieta, kvůli které zhubla čtyřicet kilo a vyhýbá se společnému jídlu. „Řekl mi, že se mu hnusím,“ svěří se Romana smutně Bohdaně. Ta ale brzy pozná, že s jídlem Romana opravdu bojuje až moc, dostat ji ke společnému stolu není vůbec snadné. „Přece jen bys mohla tak 3 až 5 kilo přibrat, jenom trošku,“ navrhuje nakonec Bohdana Romaně při společné návštěvě gay baru.



Nakonec se ukáže, že manželovi na Romaně přeci jen záleží - žárlí totiž na její mobil a dělá si starosti o to, s kým si manželka neustále píše. „Ptal jsem se jejích kamarádek, a ty si s ní prý zas tak často nepíšou,“ vysvětluje Marcele, proč je proti manželčině mobilu tolik vysazený.



Po deseti dnech se obě ženy rozhodnou, že chtějí ve svých životech provést určité změny. Romana je odhodlaná vykašlat se na surfování po internetu s mobilem v ruce a zachránit své manželství. Marcela se zase rozhodne, že chce začít chodit do práce a víc se věnovat dětem. Bohdana je nejprve zaskočená, ale pod pohrůžkou rozvodu řekne, že bude s odborníky svou přehnanou žárlivost řešit.