Je to manželka, ne uklízečka, umravnil podnikatele až partner z Výměny

Vaškova (41) žena Bára (36) je doma na mateřské s jejich jediným synem Matějem (2) a jednou týdně dům komplet uklidí placená síla, nicméně Vašek má takové nároky, že Bára stejně denně vytírá, utírá a vysává tak, aby se dalo jíst z podlahy všude, včetně garáže. „Uklízečka u nás uklízí už uklizené,“ tvrdí Bára.

Rodina, kde velí Václav, se do Výměny manželek rozhodně nepřihlásila kvůli slíbenému honoráři. Spíš je zajímalo, jak fungují jiné rodiny a Bára byla zvědavá, jak se s manželovo pedantskou povahou vypořádá náhradní manželka.

„Mám rád uklizeno a věci na svém místě,“ připustil Vašek a zhodnotil své tříleté manželství: „Mohla by trochu přidat na úklidu, ale jinak jsem spokojen se vším.“

Na 10 dní se k němu a k Matějovi do domu nastěhovala Danka (30), která sice ráda udržuje pořádek, ale rozhodně mu svůj život nepodřizuje. „Nejsem uklízečka a myslím si, že doma mají dělat oba všechno. Pokud za mnou chodí a ukazuje mi každou malou špínu, tak se tomu prostě směju. Je to pedant a jestli mu něco vadí, ať si to uklidí sám,“ pochopila záhy a nenechala se rozhodit.

„Když jsem viděl, jak vysává, tak tam asi moc důslednost a vztah k úklidu nebude. Vždycky, když přijdu s nějakou připomínkou k pořádku, snaží se z toho vykroutit, ať si to udělám sám,“ stěžoval si na kamery Vašek zvyklý od své Báry na „poslušnější“ chování. Výhrady měl i vůči všemu, co mu Danka uvařila.

„Bára zvládá péči o dítě úplně bezvadně od A do Z, všechno, co by měl mít, tak má. I to jídlo nám Bára od začátku vaří zdravé a já to asi beru za samozřejmost. Teď vidím to, co jsem předtím neviděl,“ začíná Vaškovi docházet.

Po pěti dnech, kdy má režim chodu domácnosti fungovat podle nové partnerky, si slovo vzal Vašek a kritizoval, v čem Danka selhává. Vyčetl jí, že se jí nedaří odnaučit Matěje čůrat do plenek, nebyl spokojen s tím, jak vaří, ani s adventní výzdobou, kterou dostala na starost. Když se vypovídal, dal Dance slovo. „Vymysli výlet do přírody a taky bych ráda zašla na víno a pozvala nějaké tvé kamarády,“ přála si.

Jenže Václav může na výlet a za kamarády až ve chvíli, kdy je dům sterilně vycíděn, což se Dance prakticky nedaří. Neuspěla ani s jeho oblíbeným rizotem a nálada v Polepech není zrovna přátelská. „To rizoto bylo něco hroznýho, omaštěná rýže máslem. Byl jsem trochu diplomat, řekl jsem, že už jsem sytej, ale muselo to na mně být vidět,“ svěřil se Václav divákům, zatímco Danka byla přesvědčená, že mu chutnalo.

Nakonec se sám pustil do adventní výzdoby domu. „Má to nekoncepční. Bude druhá adventní neděle, pálit se bude druhá svíčka na věnci a my ten adventní věnec stále nemáme,“ stěžoval si. „Přitom rodiny s dětma jezdí z Kolína schválně tudy, aby děti viděly naše soby se sáňkama a stromek.“

Ke konci Výměny už se nespoléhal na jídlo, co Danka uvaří, ale kupoval hotové porce v nedaleké jídelně. „Výměna mi poskytla příležitost si uvědomit, co to je, když se musím starat se vším všudy, když manželka není doma,“ opakoval s podtextem, že mu chybí jeho „uklízečka a kuchařka“, zatímco Dance se stýskalo po manželově pohlazení, obejmutí a přitulení. „Doma určitě nebudu chtít měnit nic,“ konstatovala.

Vašek by se měl jít léčit, zaznělo v Praze

Vaškově ženě Báře bylo mezitím v Praze v bytě 2+1 u Dančina manžela Alexandra (52) moc fajn. Rodina sice nežije v takovém životním standardu jako ona s Vaškem, byt i vybavení jsou poněkud zanedbané, což Báru vyprovokovalo ke generálnímu úklidu, ale nikdo ji tu nestresoval. „Nikdo nade mnou nestojí s tím, co bych ještě měla udělat, organizuju si to po svém, v tom tu mám relax,“ pochvalovala si a její nový manžel to komentoval slovy: „Když ráda uklízí, ať uklízí, když ji to baví, mě to nevadí.“

Bára v Praze řešila pořádek i stravu, která se jí pro jejich dceru Danielku (2) nezdála nejvhodnější. „Ale na druhou stranu - jestli mají doma pohodu, tak co k tomu dodat. Pohoda je prostě nejvíc,“ uvědomila si.

„Strašně mě mrzí, jak se ke mně Vašek někdy chová. Má pocit, že jsem málo aktivní, že nezvládám domácnost ani dítě. A já jsem z toho strašně smutná. Když to poslouchám opakované, už mám tendenci tomu podléhat, ale možná, že mám opravdu slabou výkonnost,“ pochybovala o sobě Bára. „Třeba když si sednu, piju čaj a on mě vidí a řekne: ty jo, vždyť ještě nemáš hotovej ten guláš. Nevím, jestli si to uvědomuje,“ rozpovídala se a Alexandr ji utěšoval: „Možná si to uvědomí, až tohle všechno uvidí.“

„Jak jí trochu zvlhly oči, to bylo na mě moc, bylo mi jí líto,“ přiznal Alexandr a dodal, že jestli Václav nezvolní ve svých nárocích, tak Báru uhoní a může se stát, že o ni přijde. „Za to, jak jí tímhle způsobem ubližuje, bych mu dal pár facek. Je to milá a fajnová ženská a mě štve, že se najde člověk, který jí ubližuje. Ona si to nezaslouží, asi by se s tím měl jít léčit. A já nemůžu pomoct, jedině mu to říct.“

Bára si svoje postavení nakonec uvědomila: „Měla jsem možnost zažít pohodovou domácnost, která sice může působit trošku zanedbaně a i víc skromně, ale uvědomila jsem si, že mít doma pohodu je pro mě víc, než být věčně pod tlakem a ve stresu, jen aby bylo uklizeno.“

Při závěrečném setkání obou párů padly připomínky ze všech stran. „Vašek je dost náročný v kuchyni, je hrozný pedant a já nejsem a nechci být otrokem domácnosti,“ prohlásila Danka, která chce energii investovat víc do rodiny, než do bydlení. „Buď budu běhat s vysavačem, anebo se věnovat malému,“ shrnula situaci v Polepech.

„Máš fantastickou ženskou, měl by sis jí vážit, měl bys zvolnit, nebo v ní bouchnou saze a přijdeš o ni,“ varoval Vaška Alexandr a Bára se tiše rozplakala.

„To je to, co mi Výměna dala, co jsem si uvědomil: že musím ubrat v tomhle směru. Budu se snažit polevit v pedantství,“ prohlásil Václav a Bára se radovala: „Přesně to jsem si tajně přála. Ano jsem doma šťastná, ale ten stres, pod kterým doma jsem, mi obrovský kus toho mého štěstí ubírá. Uvědomila jsem si, že mohu být šťastná daleko víc a všichni můžeme být šťastnější.“

„Je to manželka, ne uklízečka!“ vystihl na závěr pocity všech Alexandr a dodal, že pro něj je tahle zkušenost jako výstražně zdvižený prst. „Abych nikdy neblbnul tak, jako blbne ten Vašek.“