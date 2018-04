Tvoje žena smrdí a vaše kuchyň je špína, zaznělo ve Výměně manželek

Alena (43) poznala Dana (42) před pěti lety, kdy už měla roční dceru Elišku. Před třemi lety se jim narodil Jiřík. Vzali se před dvěma lety, ale manželství dostalo záhy zákeřný zásah, protože Dan své ženě zatajil dluhy. Navíc ukradl nějaké peníze tchyni Libuši (61), která s nimi bydlí v útulném domku v Krásné Lípě.

„Do pořadu jsem se přihlásila, manžel nechtěl, protože udělal velkej průšvih: zatajil mi dluhy před svatbou a já se zhroutila a skončila v nemocnici. Pak ukradl matce a sestře peníze. Ublížilo mi to a teď bych chtěla, aby poznal jaké to je, kdyby skončil sám,“ žalovaly národu Alena s maminkou na Dana hned na úvod. Chtěly by, aby Dan pochopil, co znamená slovo rodina a děti. „Uvidíme, jestli se změní, a buď spolu zůstaneme, nebo půjdeme od sebe,“ označila Alena jasného viníka..



Dan se před kamerami kál. „Chtěl bych zachránit rodinu a vztah, aby to bylo jako dřív,“ opakoval během Výměny pak ještě několikrát.

Tady velí tchyně!

Podobná scénka s pranýřováním viníka se odehrála hned první večer po příjezdu Míly (45). „Řekni, cos proved, to se nestydíš, dospělej člověk a lžeš?“ vyjela na Dana jeho tchyně.

Míle ho bylo na jednu stranu líto. „Na druhou bych ho asi taky zabila,“ prohlásila a sama druhý den ve výslechu pokračovala. „A kolik dlužíš peněz? Asi dopadneš špatně, bojíš se toho, viď?“ Dan má slzy v očích a opakuje, že by si přál za vším udělat tlustou čáru.

To, že Jiřík skoro nemluví, děti mají plný dům sladkostí, k nimž mají volný přístup, že je obývák plný kytek a „serepetiček“ a Dan moc nedbá na hygienu, jsou nakonec po deseti dnech jen malicherné problémy.

I když to tak zpočátku nevypadá, s přibývajícími dny má Míla jasno: tady velí Libuška, uvědomila si, když na ni tchyně z kuchyně volala “Miluško, pojď tam dát cibuli!“ A vzápětí napomenutí mířilo do jiného pokoje k Danovi, který se věnoval dětem. „Dane, zklidni se trošku,“ volala a k Míle prohodila: „On je vzteklej.“

První dny se Míle zdál Dan úplně k ničemu, ale když ji začal poslouchat a dělal, co mu řekla, vzala ho na milost. „Připadá mi, jako bys byl starší sourozenec dětí, ne jako jejich otec,“ popisuje stav. Ve druhé polovině pobytu dala Danovi za úkol postarat se večer o děti, musí také podle manuálu zazimovat altán na zahradě a vymalovat kotelnu. Dan všechno vzorně plnil pod ostřížím dohledem obou žen. „Jen aby mu to vydrželo,“ pochybovala Libuška.

„Někdy mě to štve, jak mě furt komandujou. Člověk chce něco říct, ale nepustí mě ke slovu,“ stěžoval si a diváci pochopili, že to bude i tím, že má problémy s vyjadřováním (po kom asi malý Jiřík špatně mluví?) Ale i kdyby se chtěl „velitelkám“ postavit a dokázal se obhájit, těžko by proti silnému tandemu něco zmohl. „Jestli zvedne hlas, to by si mohl zkusit na mě vyjet!. Já nezvednu hlas, ale ruku,“ svěřila se Míla kamerám.

„Dřív jsem dělal chyby, teď bych to chtěl napravit, aby to bylo úplně jiný,“ fňukal Dan a na závěrečné setkání koupil své Alence kromě kytice růží i prsten na usmířenou. „Aby se na mě nezlobila. Ona i rodina pro mě znamená hodně a aby věděla, že bych se chtěl změnit.“



Rady do života mu po deseti dnech dala i Míla: „Dane, ty si do toho nenech kecat, ty a Alenka jste rodina, ne babička, ty se jí bojíš, ale strach musíš překonat,“ říkalo se jí lehko, ale určitě tušila, že Alena se před mámou Dana nezastane a boj proti silné dvojici je předem ztracený.

„Dan by měl zabrat, prstýnek to nenahradí. Chci, aby dcera žila v klidu a nemusela být na práškách, jako je teď,“ má jasno paní Líba.



Tady žijí prasata

Mezitím se Alena rozkoukává v druhé rodině v rozestavěném baráčku v Bolehošti u Opočna u Radka (39) a dospělých dětí Míly z prvního manželství - Moniky (25), Dušana (22) a Simony (16).

Tady se vše točí kolem podnikání v zelinářství a stavebnictví a Aleně je od první chvíle jasné, že na úklid tu nemá nikdo čas. Radek žije s Mílou 13 let a protože jsou spolu celé dny, už si nějak nemají co říct. Míla to vyřešila přihláškou do reality show. „Aby pochopili, jaké ve mně mají doma zlatíčko.“

Aleně bylo ovšem od začátku jasné, že v domku spíš než zlatíčka žijí prasata. „Radek je podpantoflák, asi tu má úplně poslední slovo,“ uvažovala. Kromě nepořádku řešila, že se jí Simona hrabala v kufru, že se nikdo dost nevěnuje tříleté vnučce, Dušanově dceři, která k nim jezdí jednou za dva týdny na návštěvu, že se Míla nemyje a smrdí (“Přece musíš vidět, že je špinavá a smrdí. Vždyť víš, že i tobě jsem řekla, aby sis vzal bonbony, že ti smrdí z pusy.“). Radila Dušanovi, aby si při výměně oken vzal místo krumpáče kladivo, i jak vymalovat obývák. Vypadalo to, že její patent na rozum se uplatní všude.

VIDEO: Hnus, špína. Tady žijí prasata. Zděšení ve Výměně manželek

Především se soustředila na úklid kuchyně. „Ty nejsi schopná umejt kuchyň?“ pustila se do Míly při závěrečném setkání obou párů. „Já ji myla od půl sedmé do půl třetí odpoledne, ruce sedřený a tohle je voda ze dvou malých regálů,“ vytasila se se sklenicí špinavé vody.



Pohodové chvíle zažila s Radkem na slavnostní večeři. „Ještě jsem takhle nikdy nebyla, manžel řekne, že nemá peníze a hotovo. Kasu držím já, protože on by všechno hned utratil. S penězi jsme na tom špatně,“ svěřila se a posteskla si, že asi přitahuje „kretény.“

Rozpovídala se také o svém otci: „Můj táta byl zvíře, nás mlátil, mámu mlátil, když umřel, mně se ulevilo,“ poodkryla televizním divákům a pozitivně zakončila: „Mám doma skvělou rodinu, skvělou mámu, skvělé děti a s manželem si promluvíme.“

Při závěrečném setkání párů se probralo kde co. Míla zmínila sladkosti i že malý Jirka nemluví a měl by jít k logopedovi. “Nikam nepůjdu, ty nejsi pro mě máma a tvoje děti nemaj vůbec žádné vychování,“ hájila se Alena a přešla do protiútoku: „Mně u vás vadilo úplně všechno, to ses nestyděla si do kuchyně pustit kamery, když tam máš takovej bordel?“

„Mně to nevadí,“ stála si Míla za svým a když po návratu domů viděla nově od Aleny „načinčanou“ kuchyň, štítivě prohlásila. „Tak tohle ne, to jsem tam teď měla 10 dní, to půjde pryč. Já si tady stejně zas udělám ten svůj bordel, co jsem tu měla.“