Lukáš je psychopat, řekla vyměněná manželka. Ta pravá ho vyhodila z bytu

Policistka Dáša (43) žije v pronajatém dvoupokojovém bytě v Brně se svým přítelem Lukášem (33). Má dceru Kateřinu (19), která se odstěhovala, a dceru Míšu (3). Druhou rodinu tvoří Pavlína (45), která pomáhá manželovi Andrzejovi (45) s podnikáním, společně mají dvě dcery. Aneta (16) chodí na střední školu a Laura (10) je žákyní páté třídy. Všichni žijí v obci Hrčava na východě republiky v nově dostavěném rodinném domě.



Rodinu z Brna přihlásila do Výměny manželek Dáša, její přítel účast dlouho odmítal, ale nakonec ho přemluvila. Druhou rodinu přihlásila dcera Laura, která si chtěla vyzkoušet život s náhradní maminkou.

Dáša a Lukáš se poznali před čtyřmi lety a jejich vztah byl od počátku komplikovaný. Dáša je aktivní a činorodá a Lukáš o sobě zase rád říká, že je bohém. Neustále se u nich střídá období krize a láskyplného udobřování. „Na mém partnerovi mě štve hlavně jeho nezodpovědnost a jeho přístup k životu,“ říká Dáša. „Možná to někdy s laxností přeháním, ale ona takového člověka k sobě potřebuje, protože kdybychom oba byli jako ona, tak by tu byl asi kráter po atomovce,“ vysvětluje ještě s úsměvem Lukáš.

Vztah Pavlíny a Andrzeje prochází poslední dobou hlubokou krizí. Jejím hlavním důvodem je manželova pracovní vytíženost, ale jak se později ukáže, není to jen ta práce. „To hezké, co bylo mezi námi, už se pomalu vytrácí,“ prohlašuje na začátku Pavlína.

Idylka jen na začátku

Pobyt v obou rodinách je nejdříve velmi klidný, postupně se ale odkrývají potíže. Největší problém je Lukášova násilnická povaha. On se sice během natáčení neustále přetvařuje a snaží se chovat mile, ale při prvních konfrontacích se rozčiluje.

Když se po pár dnech setká Pavlína se starší dcerou Kateřinou, nestačí se divit. Ta se jí svěří, že před ním raději i se svým přítelem utekla. Zároveň náhradní mamince vysvětlí, že on se asi před kamerami neukáže, ale že chce s mámou manipulovat a dělat si s ní, co chce on. Kateřina stejně jako její máma varují Pavlínu v manuálu, aby do něj nerýpala, že by byl hodně zlej.

„Když mi bylo čtrnáct, tak mi nadával a to byla taková slova, že jsem je nikdy neslyšela,“ svěří se s pláčem Kateřina.

Náhradní maminka je se setkání v šoku. Dozvěděla se, že Dáša Lukáše již vícekrát vyhodila z bytu, ale vždycky ho vzala zpátky, protože naléhala i jeho rodina, že je smutný a nešťastný.

„Viděla jsem fotky, které starší dcera nafotila. Bylo tam vidět, jak Lukáš zničil celý barák, polil auto červenou barvou, napsal všude po domě hnusné nápisy. Byla to jeho pomsta za to, že ho chtěla Dáša vyhodit. Je to psychopat.“

Lukášovo hrozné chování si během natáčení postupně uvědomuje i Dáša. „Pod vlivem alkoholu mi zdevastoval věci a byl hodně zlý. Stačí mu maličko, jeho to pak sice mrzí, ale mě to bolí,“ řekla se slzami v očích.

Dáša by si od něj přála jen úctu a lásku a také, aby chodil do práce a fungoval jako normální mužský. „To že si nemůže udržet práci, dává za vinu mně, já tomu snad nakonec i uvěřím.“

Problémy se vztahem má i druhá dvojice, tam se ale aspoň ukazuje, že si Ondřej dokáže čas na rodinu najít. Během Výměny se doma objeví několikrát brzy a vezme novou manželku i s dětmi na výlet. Dáša je nadšená, když vidí, jak je pracovitý. Pochvaluje si i to, že večer uvaří.

Partnerský vztah končí v obou rodinách špatně

Strach ze závěrečného setkání mají všichni kromě sebevědomého Lukáše, který se na Dášu těší, protože ještě neví o konci vztahu.



Pavlína i Andrzej si během natáčení uvědomují, že už fungují jen jako pracovní partneři a že nemají společné zájmy. „Oba budeme muset slevit a najít k sobě cestu,“ říká ještě před setkáním Pavlína.

Policistce Dáše zase otevřela Výměna oči v tom, že člověk nesmí myslet jen na sebe, ale hlavně na děti, aby byly spokojené. „I když jsem byla ve zdánlivě harmonické rodině, tak je vidět, že i tady těm dětem něco chybí.“ I proto je rozhodnuta udělat ve svém životě radikální krok a věnovat se více oběma dcerám.

A to se také stalo, při společném setkání se s despotickým Lukášem rozešla, i přes jeho naléhání odjela do Brna sama a rozhodla se začít žít znovu jen se svými dcerami.

Manželství Andrzeje a Pavlíny se prozatím nevyřešilo, i když Andrzej přiznal, že by si klidně dovedl představit život sám s dcerami. „Beru to jako podraz,“ řekla na závěr Pavlína, která teď neví, jak jejich vztah dopadne.