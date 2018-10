Pavla mám ráda, ale hledám milenku, přiznala Lucka ve Výměně manželek

Na deset dní se Marie ocitla jen o 30 kilometrů jižněji v pronajatém bytě 2+1 ve Veselí nad Lužnicí. Největší obavu měla z toho, aby ji náhradní manžel neodsoudil a nešikanoval kvůli vzhledu od samého začátku.

Její nový partner Pavel (33) je však tolerantní, a i když se mu takové zdobení těla nelíbí, nemá s Marií problém. Má totiž dost starostí se svými dluhy, které se táhnou z období jeho podnikání a dosahují výše dvou milionů. Pracuje jako řemeslník ve stavebnictví a devadesát procent platu padne na splácení dluhu. Jeho partnerka Lucie (32) prodává v obchodě. S Pavlem se seznámila před rokem na inzerát a do vztahu si přivedla dnes tříletého syna Williama. S penězi rodina sotva vyjde.

„Taky byla doba, kdy jsme žili s pětistovkou na měsíc,“ svěřila se Lucka Jirkovi v Táboře. Pavel tehdy neměl práci a ona dluhy splácela za něj. Kvůli tomu přišly neshody a vztah začal skřípat.

„Podle mě Lucka doteď nemůže Pavlovi zapomenout, že ho musela živit,“ postřehla Marie, která neměla se soužitím s Pavlem a tříletým Williamem žádné problémy.

„Nevím, na co si Lucka stěžuje. Do práce chodí, doma pomáhá. Jen nemluví a je to bábovka. Takovou bačkoru bych já doma nechtěla,“ pochopila po pár dnech. Péči o jedno dítě zvládla Marie hravě. „Jedno dítě, žádné dítě, asi se tu uhulím k smrti,“ obávala se.

Oč měla víc času, o to víc mohla přemýšlet. Vadila jí zašlá špína a kočičí chlupy. „Když má malý alergii, tak to nechápu. Já jsem strašnej bordelář, co uklidím, občas nenajdu, ale tvoje žena je prostě špína,“ řekla Pavlovi na rovinu a on přiznal, že Lucka špínu občas nevidí.

O pár dnů později dokonce odmítla jíst krásně vyhlížející hamburger, které Pavel usmažil, protože v něm našla kočičí chlup. „Nemůžu jíst něco, v čem byla kočka,“ prohlásila a televize prostřihla do Tábora Lucku, která tam právě Jirkovi vysvětlovala: „U nás kočky na stůl nesmějí, ale stejně se tomu neubráníš a máš devadesát procent jídel o chlup lepší.“

Dny Marii utíkaly pomalu. „Když Pavel přijde domů z práce, ani se nezeptá, jak jsme se měli. Nemluví.“ A bylo ještě hůř, když si Pavel přečetl v manuálu, co o něm jeho přítelkyně napsala.

„Jediný, co se jí na mně líbí, je, že beru malýho jako svýho. Jinak o mně nic pěkného nepíše. Poslední dobou se v ní nějak nevyznám. Pravda je, že já ji pořád miluju,“ svěřil se Marii, která si všimla, že čím déle je s Pavlem a vycházejí spolu, tím víc jemu dochází, že jejich vztah s Luckou nefunguje.

Po pěti dnech chtěla Marie po Pavlovi hlavně to, aby s ní víc mluvil. „Já ale nemám co říct. No snad to nebude problém,“ zapochyboval Pavel, ale slíbil, že splní další její přání - koupit vysavač, připevnit v kuchyni kráječ na chleba, vyrazit si na výlet a doprovodit Marii k tatérovi, aby si nechala na památku něčím novým ozdobit tělo.

„S Pavlem se toho moc dělat nedá. Nedivím se, že se s ním Lucka hádá, protože to je asi jediný vzrůšo, které tady má. Možná se jí bojí, že by mu jednu pleskla, nebo by ho opustila...,“ přemýšlela už trochu znuděná Marie, zatímco Pavel přiznal, že se bojí koupit vysavač kvůli tomu: „Aby ho Lucka i s tím vysavačem nevyhodila.“

„Přemýšlím nad Luckou. Chtěl bych, aby pochopila, že všechno není o penězích. Jinak vidím, že to asi skončí,“ obával se Pavel. Marii doprovodil k tatérovi, ta si nechala na čelo vsadit podkožní ozdobu a k bezbarvému tetování se nechal přemluvit i Pavel. „Myslel jsem, že to bude horší,“ zhodnotil potom své dojmy.

„Pavel je bez emocí, pro mě to byl očistec. Hrozné zjištění, že takhle lidi dokážou žít. Máme to doma skvělý,“ uvědomila si Marie a Pavel přiznal, že by si přál, aby s Luckou spolu zůstali. „Ale kdyby to mělo pokračovat tak, jak to bylo před Výměnou, tak asi nemá cenu v tom bejt.“

Lucka: Milenka není průšvih

Ani Lucka nemá v Táboře napilno. Sice má na starost tři děti (10 let a šestiletá dvojčata), ale práci s nimi ani v domácnosti si moc nepřipouští. Kdyby ke konci Výměny Jirka nezavelel, že se bude uklízet, asi by se mu Marie vrátila do nepořádku.

„Přijde mi, že Maruška se o byt stará víc než Lucka. Ta říkala, že ani doma tolik neuklízí, že vysaje jednou dvakrát do týdne, ale to mi přijde málo,“ nechal se slyšet pohodový a potetovaný Jirka s dredy do půlky zad, kterého živí zedničina. S tetováním začal už v mládí. „Chtěl jsem se odlišit od všech lidí, kteří chodí kolem nás,“ vysvětlil.

„Pavla mám ráda, ale jestli ho miluju, to nevím,“ svěřila se mu Lucka. „Lidi ho snadno oberou, dělají z něj blbce, on se nechá a ozve se až doma a odskáču to já,“ popsala svého partnera a přiznala, že má pořád profil na seznamce.

„Jsem ve fázi hledání, jen nehledám kluka, ale holku,“ překvapila a dodala, že už jeden dvouletý vztah se slečnou prožila. „Není to nic, za co bych se styděla. Pavel to o mně ví. Byl překvapenej, že se mi ženský líbí, nemá s tím problém. Mít milenku není průšvih, ale mít milence, to by samozřejmě průšvih byl.“



Jirka v závěru přiznal, že Marušku miluje a nechce o ni přijít. Budoucnost druhého páru však moc nadějně neviděl: „Myslím, že Lucka už mu žádnou šanci nedá.“

Lucka si zase uvědomila, že chlapa jako Jirka by nechtěla a že už se těší domů. „Chtěla bych už být s Pavlem a s maličkým. Myslím si však, že už se náš vztah nikam neposune a jen spěje ke konci.“

Marie: Řekni jí, že do práce utíkáš

„Tebe drtí, žes ho musela nějaký čas podporovat,“ obrátila se Marie na Lucii při závěrečné diskuzi obou párů a poučila ji, že kdyby její přítel přišel o práci, ona ho bude podporovat. Peníze by měli mít podle ní společné. Vyčetla jí i to, že má syna alergika a má doma špínu a nepořádek.

Lucka páru z Tábora předhodila, že oni jsou také v exekuci, jak se dozvěděla, ale nijak ji neřeší. „Jsem ráda, že ses k tomu splácení odhodlal, postavil ses čelem,“ ocenila Pavla.

Z Pavla lezlo každé slovo jak „z chlupaté deky“ a Marie mu musela napovídat. „Řekni jí to, že do práce občas z domova utíkáš!“

„To je pravda,“ přiznal Pavel.



„Řekni jí to celé,“ povzbuzovala ho Marie.

„Na úklidu bychom měli zapracovat a místo sezení u počítače naplánujeme, co se bude dělat o víkendu. Zkusíme ten náš vztah zachránit?“ zeptal se Lucky a ta se přiznala, že ho má ráda a že jí těch deset dní chyběl.



„Taky jsi mi chyběla,“ přitakal Pavel.