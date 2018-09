Výměna manželek: děti jedí holuby z nosu? Je to přírodní očkování

Z Příbrami Kristýna (25) odjela do Milovic a první dojem bylo zděšení. Byt v paneláku byl sice stejně velký jako ten jejich, ale kromě dvou dospělých byl domovem i pro čtyři děti (ve věku 2 až 9 let), psa, kočku a králíky. Pořádkumilovnou Kristýnu čekal šok.

Kouřím, piju a dlužím - výborná kombinace

„Hlavě že mají zvířata, smrad z nich je tu, neumí si to tady uklidit,“ rozplakala se. „Počítač! Ať si místo něj koupí raději barvu a vymalujou si tady,“ rozčilovala se a pak ještě víc, když dočetla manuál. „Mají exekuce na krku, tak jestli by nebylo lepší, kdyby šel pán do jakékoliv práce. Výborná kombinace pití, kouření a exekuce,“ komentovala, když se dočetla, že má rodina dluhy, Věra (38) je na mateřské a Aleš (44) kouří a rád se napije. A ke všemu ještě zjistila, že s ním bude spát v jedné místnosti. „Jinak to udělat nejde, vysvětlila jí druhá manželka v manuálu.“

A ještě ke všemu místo v lednici našla Kristýna potraviny za oknem. „Nefunguje lednice,“ dočetla se a nejraději by se rozjela zpátky domů.

První noc se Kristýna moc nevyspala. „Aleš do tří do rána řval, protože vypil tři petky, tedy dvanáct piv. Zpíval, vykřikoval nacistický věci,“ líčila na kameru a Aleš vinu připustil.

Dokonce pak pomáhal s obědem a oškrábal brambory. „Naposledy jsem je škrábal snad ještě před Kolumbem,“ snažil se a Kristýna mu odpustila s tím, že už se nic takového nesmí opakovat. „Maximálně dvě PET lahve a bude ticho!“ Dohodli se.



K překvapení diváků i Kristýny přišel s konstruktivním návrhem, že přestane kouřit i pít. „V životě mě to stálo dost peněz i zdraví. Uvidíme, co na to ten organismus řekne. „Chtěl bych takhle vydržet nejen do konce Výměny, ale abstinovat i pak. S tabákem i s alkoholem,“ rozhodl se.

Aleš: Jsem alkoholik, ale ne debil

Kristýna mu sice fandila, ale z náročné domácnosti už byla hodně unavená: „Děti neposlouchaj, jsou hubatý, táta u nich nemá autoritu. A jedí holuby z nosu. Působí to tu na mě, že je tu maminka nechává plonkový a nikdo tu děti neřeší. Ono je fajn mít čtyři děti, ale chce to i nějakou výchovu,“ zoufala si.

Aleš se své náhradní manželce svěřil, že měl s alkoholem problémy od dětství. Vygradovalo to, že jsem se šel léčit a pak jsem deset let nepil. Člověk to nesmí dělat pro děti, manželku, pro nikoho, ale pro sebe,“ zjistil prý v léčebně.

Po pěti dnech, kdy řízení domácnosti převzala Kristýna, slíbil, že uklidí celý byt a že pro kočičí záchod najde jiné místo, než je dětský pokoj. Na závěr deseti dnů si Kristýna přála vzít všechny děti do cukrárny.

I když podle Aleše kočičí záchod dětem nevadí, když nejsou alergické, přesunul ho do předsíně. Další den ráno vypravil děti do školy, šel se dokonce zeptat na práci a důkladně uklidil.

„Dobře, jsem alkoholik, ale nejsem debil,“ zuřil, když objevil neutřenou ledničku. „Pak přijde 25letá holka, která údajně denně uklízí, ale jsou tu místa, kde nebylo sáhnuto!“

Bez kouření nakonec do konce Výměny nevydržel, ale v pití svému slovu dostál. A ke Kristýnině překvapení zbyly peníze i na cukrárnu s dětmi. Na kameru však Aleš přiznal, že si ten den ráno půjčil peníze od paní učitelky. „Děkujeme paní učitelko, že jsme mohli s dětmi na dort,“ vzkázal přes kamery.

„Výměnu jsem pojal jako detox, restart. Věřím, že dokážu abstinovat a rodině se věnovat, jak bych měl. I děti se ke mně teď chovají jinak. Vidí tátu, který se jim věnuje,“ dojímal se.

Kristýně zas došlo, že má doma poklad. „Ondřeje si moc vážím, miluju ho a uvědomila jsem si, že všecko dělá pro rodinu, pro nás.“

Do dluhů je dostaly „blbosti“

Čtyřnásobná maminka Věra měla svou misi v druhé rodině o dost snazší. V Příbrami u Ondřeje (24), který byl celé dny v práci, měla na starost jen Kristýnku (2,5). Na úklid nebyla zvyklá, a tak se v novém domově docela nudila. O to víc času měla na přemýšlení o tom, jak s Alešem žijí.

„Nemám u sebe peníze, nechala jsem manželovi 1900 korun, aby mohl dokoupit, co bude třeba. Beru 6200 přídavky a mateřskou a zbytek doháním brigádami. Chodím uklízet do bytů a ještě jsem venčila psa, ale ten nedávno zemřel, což je minus tři tisíce. Máme v plánu, aby si manžel našel práci, ale nedaří se to, protože je v registru dlužníků. Dlužíme asi 800 tisíc. Do dluhů nás dostaly blbosti, nedoplatky v nájmu, jak už toho bylo hodně, tak mi to začalo být jedno. Když Aleš přijde, že chce pracovat v továrně „ofiko“, pohádáme se, protože to mi vadí. Všechno by nám vzali a zůstalo by nám minimum,“ líčila situaci Věra a stěžovala si, že je ve Výměně jako chůva na hlídání, protože Ondřej je i o víkendech v práci.

„Celé dny je v práci i o víkendu a na úkor rodiny. Tak to je trošku workoholismus. Šla bych se někam projít, ale kam, když to tu neznám?“ uvažuje a dušuje se, že až se vrátí, bude si s dětmi víc hrát. „S Kristýnkou jsem si zablbla víc než doma s nejmladší Evičkou,“ uvědomila si.

S Ondřejem se Věra nedohodla ani na úklidu. Zatímco on je zvyklý, že Kristýna uklízí denně, Věra si s pořádkem až tak hlavu neláme. „Mě to taky mrzí, že nemáme vymalováno a žijeme v malém bytě, ale nemáme prachy,“ argumentovala a Ondřejovi vyčetla, že rodinu zanedbává.

„Chci se v práci posouvat, teď šetřím na dovolenou a chtěli bychom tam malou vzít. Chci, aby byly holky zabezpečený. Nic vám samo od sebe nepřipluje. Složenky za nás nikdo nezaplatí a každá koruna se šikne. Dokud je člověk mladej a může vydělávat, tak do práce chodit má,“ uvažoval zodpovědně.

„Já třeba v životě nebyla u moře, ale jestli jste zvyklý a je to váš standard...“ uvažovala Věra ve zcela jiných prioritách.

Zub měl vyhnít, nakonec šel zdarma ven

Po změně velení v domácnosti si přála, aby se Kristýnce na noc dával neslazený čas, a aby Ondřej uvařil jedno jídlo, které by mu chutnalo. Poslední dny pobytu Věře ještě zkomplikoval bolavý zub. Jenže kdo by zubaře zaplatil, když s sebou Věra neměla ani korunu?

„Když to bude drahé, zaplatím to. A pak bychom se domluvili a peníze by mi vrátila,“ vysvětlil Ondřej divákům. „Ten zub vyhnije, kašlu na to, nepůjdu tam, nebudu se tady zadlužovat,“ nechala se slyšet Věra, ale bolest ji nakonec přemohla a k zubaři se přece vypravila. „Jsem ráda, že mě to nic nestálo a zub je venku,“ ulevilo se jí.



Jejím posledním přáním bylo, aby si vzal Ondra alespoň den v práci volno a ukázal jí okolí. Ondřej, který pracuje jako vedoucí výroby, ale volno v práci nedostal.

„Doufám, že si manžel najde práci, ale alespoň jednou za dva týdny bude s námi o víkendu doma,“ přála si.

I Ondřej si uvědomil, že jeho holky nepotřebují jen jeho peníze, ale i jeho čas.

„Musím víc času trávit s holkama, došlo mi, že mě potřebují a že mám fungující rodinu, práci je třeba někdy trochu vypustit.“

Věra: Takže blbá jsem tady já.

Na závěrečném setkání atmosféra brzy zhoustla. Aleš Kristýnu chválil, ale ta vmetla Věře do tváře, že se nestará o děti a že neumí uklízet. „ Nechci, aby tu paní, které je 25 let, moralizovala paní, která má čtyři děti a je jí 38 let,“ zastal se Věry Aleš. „A můžeme se vrátit k těm holubům z nosu, které děti jedí. Já tomu říkám přírodní očkování!“

„Aleš není hloupej člověk, takže by bylo dobré ho občas nechat projevit,“ poznamenala Kristýna a to Věru urazilo: „Takže ta blbá jsem tady já,“ konstatovala, zvedla se a odešla z místnosti... A Aleš za ní.

„Když jí řeknu, že děti k ničemu nevede, s ní to ani nehne, a pak když řeknu, že by měla Aleše nechat se projevit, to jí naštve. To člověk nepochopí,“ divila se Kristýna.