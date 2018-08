Já tuhle sektu neuznávám, útočil Martin ve Výměně proti homosexuálům

Patrik žije už od svých 15 let s o 13 let starším přítelem Kamilem, posledních šest let i s jeho maminkou Danou, poblíž Liverpoolu. Oba pracují ve skladu, ale Patrik je momentálně nezaměstnaný. Do Výměny manželek se přihlásil, protože prožívá ve vztahu krizi. Přál by si, aby Kamil zhubnul, aby se mu víc líbil a on měl důvod na něj žárlit. Před odletem do Česka přiznal, že víc než Kamil mu bude chybět Dana.

„Jsme spolu 24 hodin denně a nedělá mi to dobrotu v hlavě ani v srdci,“ připustil. Potřeboval bych zjistit, jestli mi bude chybět, nebo ne. Je to blbé, že mi bude mamina chybět víc než Kamil, protože maminu mám radši,“ řekl. Zato Kamil si je jistý, že Patrika miluje a udělá všechno pro to, aby vztah udržel.

„Nejlepší by bylo, kdyby měl každý práci zvlášť, že bychom si od sebe odpočinuli. Zpočátku jsem se o něj staral, když tu v Anglii něčemu nerozuměl, byl jsem mu oporou, ale teď už je samostatný. Ale já jsem měkký: když spí třeba do jedné, tak ho nechám a nejsem schopný přijít a říct vstávej, jedem na výlet,“ posteskl si Kamil, který má dojem, že Patrik servis, který mu s maminkou poskytují, bere již jako samozřejmost.



Já tuhle sektu neuznávám, zuřil Martin

V rámci Výměny manželek se Patrik dostal do Stružic u České Lípy, do rodiny řidiče kamionu, který otevřeně přiznává, že je homofobní. „Všichni říkají, že jsem homofob. Tvrdím, ať si doma dělají, co chtějí, ale ne na veřejnosti,“ prohlásil na začátku a když se Patrik v jeho domě objevil, ještě přitvrdil.

„Nemůžu se srovnat s tím, co mi přijelo. Já tuhle sektu nějak neuznávám, maximálně pojede ve vlajce zabalený domů,“ uvažoval Martin (39) první den po Patrikově příjezdu.

I když se další dny mohl přesvědčit, že se Patrik v péči o domácnost a dcery Nelu (11) a Emu (20 měsíců) snaží a nenašel nic, co by mu mohl vytknout, přesto se vedle něj cítil nesvůj. Svůj pocit kompenzoval nejapnými poznámkami o tom, že je třeba si pořád dávat pozor „koho mám v zádech, zvlášť když mi padaj kalhoty“, nebo, že „tenhle týden se tu nic kouřit nebude“.

Ale k větší hádce mezi nimi naštěstí nedošlo a po pěti dnech už Patrik Martinovi diktoval nová pravidla hry: postaráš se o všechno, co běžně dělá tvoje žena, já si vezmu na starost malou a tři dny vaříš,“ oznámil a dodal, že jakmile bude na Emu křičet, dá do pokladničky 10 korun a na konci pak za peníze dětem koupí zmrzlinu.

„Nikdo na Emu neřve. Občas na ni houknu, potřebuje nějaký režim, jinak by rostla jako dříví v lese, nikdo mi nebude diktovat, jak mám svoje dítě vychovávat,“ vymezil se Martin na kameru, ale ve skutečnosti se pak opravdu krotil a žádnou „pokutu“ platit nemusel. I svěřenou práci vzorně plnil.



„Ráno jsem uklízel, teď práce na zahradě a ještě vařit, jsem v časovém presu. Už se mi po Terezce stýská,“ přiznal s tím, že když chodí do práce, je pak doma utahaný a čeká, až ona povinnosti zastane. „Jenže pak při čekání usnu. Chtěl bych víc času trávit společně. Vyrazit si sami, nebo na výlet i s dětmi, abychom pořád jen nešúrovali.“

Patrikovi přítel Kamil nechyběl. „Zatím jsem si na něj nevzpomněl, moc velkou šanci už našemu vztahu nedávám, ale pořád tam nějaká naděje je,“ tvrdil po týdnu v Česku.

Ledy mezi muži ve Stružicích se prolomily, až když se Martin odhodlal vzít Patrika do místní hospůdky na pivo. A nestačil se divit, co se dozvěděl.

„Bylo mi 16 na Vánoce, když mě doma vyhodili z baráku a řekli mi, ať jdu k přítelovi, protože už na mě nebyly dávky. Matka s otčímem hráli automaty a po večerech nás děti zamykali a my jsme tam čekaly. Musel jsem se starat o sourozence, domácnost, vařit. Na školu nebyl čas, takže jsem do osmé třídy jen propadal. Nejhorší situaci jsem zažil, když jsem jednou večer volal domů, to už jsem bydlel s přítelem, a zvedli to sourozenci. Brečeli mi do telefonu, že nemají co jíst a ať je přijdu uložit do postelí. A já se o ně nedokázal postarat,“ líčil Patrik.

„Je to kluk, kterej si v dětství prošel peklem a dokázal se postavit na vlastní nohy,“ pochopil Martin, i když předsudků se ani tak zcela nezbavil.

Poslední dny měl Patrik víc času také přemýšlet o vztahu s Kamilem. „Když jsem s ním chtěl o problémech ve vztahu mluvit, řekl, že se o tom bavit nechce, že ho to rozčiluje. Ale čím víc jsem to já držel v sobě, tím víc to spělo ke konci. Dokážu mu říct, že ho mám rád a že ho miluju, ale nevím vlastně, co to znamená,“ odkrýval neřešená traumata z dětství.

„Bude to tím, že jsem jako dítě lásku rodičů nezažil, nikdo mi ji nedal ani neukázal. Naposledy jsem brečel asi v osmi letech, když jsem si měl utřít ruce do utěrky a já si je utřel do trika. Máma vzala koště a začala mě mlátit koštětem, dokud ho nezlomila. Od té doby nebrečím, protože jsem se zatvrdil, že nebudu brečet kvůli každý kravině. Zatnu zuby a jdu dál. Teď přemýšlím, že bychom to ještě mohli s Kamilem zkusit dát nějak dohromady. Uvědomil jsem si, že bych měl dávat víc lásky.“

I Martin si uvědomil, že svou ženu Terezu (30) miluje. „Ale spadli jsme do stereotypu. Bojím se říct, co si úplně myslím, abych ji nenaštval, tak si to radši nechávám pro sebe,“ svěřil se divákům a zároveň dodal, že díky Výměně manželek mají k sobě s dětmi blíž.

V Anglii šéfuje maminka

Jestliže se Martin kvůli Patrikovi necítil doma ve Stružicích komfortně, jeho žena, která se do Výměny manželek přihlásila, si v Anglii odpočinula. „Doma jsem zvyklá všechno dělat sama. Dva roky se mě nikdo nezeptal, jestli nechci s něčím pomoct,“ líčila svou situaci Tereza.

V Anglii brzy pochopila, že domácnost řídí Kamilova maminka a oba její „kluci“ pomáhají. „Jsem tu jak na dovolené. Tady tomu asi mamka šéfuje, ptají se jí na všechno, takže i já jsem tu v roli sourozence a dítěte. Kamča si nedokáže dupnout a Patrik to vidí a bude asi línější,“ uvažovala.

„Patrika mám ho jako mladšího syna. O Kamilovi jsem věděla dlouho, že je gay, ještě dřív, než mi to řekl. V Česku lidé jejich vztah dost odsuzovali, tady je to volnější, žádný problém. Tam by to tak lehké neměli.“

Deset dnů v Anglii se povedlo, včetně počasí, které přálo i výletům. Kamil začal kvůli Patrikovi cvičit a běhat, Tereza si vzala na starost „odlehčené“ vaření, aby mu s hubnutím pomohla.

„Už po dvou dnech se začínám cítit mnohem líp, mám víc energie, elánu. Třeba i Patrikovi tím řeknu, že ho mám moc rád, že ho miluju a udělám všechno pro to, abych ten vztah udržel,“ usmíval se a dodal, že si bez něj život dál neumí představit.



„Nemůžu Patrika držet v řetězech, ale udělám maximum, abych s ním zůstal a budu doufat, že se vše urovná.“

Martin: Naše společnost je homofobní

Oba páry se po deseti dnech potkaly v Anglii. „Mohly to být růže,“ spražil hned Patrik Kamila, který ho přivítal s kyticí. „Tak ty ti koupím zítra,“ nenechal se Kamil odradit.

„Připadá mi, že si z Kamila a jeho maminky děláš sluhy a to se mi nelíbí,“ vyčetla Patrikovi Tereza.



„A ty zas prý uklízíš po nocích?“ vracel útok Patrik.

„Fyzicky jsem nebyl vyčerpaný, ale psychicky. Tereza mi chyběla a díky Výměně mám na vás jiný pohled,“ připustil Martin. „Napřed jsem si říkal, že ho snad zakopu a zasadím švestku. Myslel jsem, že nejste schopni se o nic postarat, ale přesvědčil jsem se, že dáte i víc, ale stejně jsem proti tomu, abyste adoptovali děti, už s ohledem na psychický tlak, kterému se takové děti mezi ostatními nevyhnout, protože naše společnost je homofobní.“



Patrik naopak překvapil přáním, že po zkušenosti s dětmi ze Stružic by s Kamilem rád adoptoval dítě. „Uvědomil jsem si, že jsem si z vás dělal sluhy a to se pokusím změnit a na ráno si budu nařizovat budík,“ slíbil.