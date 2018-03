Jsi zakomplexovaný despota, slyšel Mirek ve Výměně manželek

Mirek pracuje jako řidič autobusu a žije v pronajatém bytě ve Vyškově s téměř o 30 let mladší partnerkou Lucií (30), s níž má osmnáctiměsíčního syna. Mirek má pocit, že je Lucie líná, a proto souhlasil s účastí v reality show.

„Přál bych si, aby přišla do rodiny, kde by se od rána do večera nezastavila a neměla na nic čas a aby až se vrátí, si vážila toho, co je u nás doma.“

Lucie situaci vidí jinak: „Jakmile je někde smítko, je kolem toho hodinový rozhovor. Přála bych si, aby slevil z těch svých 300 procent v nichž žije,“ přiznala na začátku a dodala, že nároky a tempo je šílené nejen pro ni, ale také pro něj samotného. Pár dnů před začátkem natáčení totiž Mirek prodělal lehkou mozkovou mrtvici.

Lucka si stěžovala i na jeho žárlivost. „Co máme Mirečka, už jí do telefonu nelezu, není na to čas,“ obhajoval se on.

Co bych dělal se starou?

Do Mirkovy vyškovské domácnosti nepřijela podobně poddajná žena, ale sebejistá i emotivní osobnost. Po prvním setkání byl Mirek nadšený z toho, že není jeho nová žena Denisa (28) stará. „Co bych s ní dělal, já už jsem zvyklej na mladý,“ napůl vtipkoval a dodal, že Denisa je navíc ženštější. „Moje Lůca je napůl chlap,“ mudroval a hned druhý den chtěl Denise přinést snídani do postele.

„Kdyby to udělal, asi bych se strašně smála a poslala ho zpátky,“ přemýšlela Denisa, která plánuje se svým přítelem Lukášem (30) svatbu.

S Mirkem se jeho náhradní žena shodla snad v jediném: že Lucie uklízí jen po povrchu. „Snažím se jí říct, že musí uklízet víc,“ stěžoval si Mirek a Denisa přitakávala: „Když je dítě, je to potřeba.“

Další dny už pak následovaly jen samé konflikty. „Každá koruna musí být u nás sledovaná. Všechno zapíšeme, včetně kytiček do Výměny manželek. Jednu jsi dostala ty,“ ukazoval Mirek Denise excelové tabulky s rodinnými výdaji.

„Mně říct můj Lukáš, že si uděláme nějakou tabulku, tak se mu vysměju. Máme internetové bankovnictví a máme k sobě důvěru,“ okomentovala Mirkovy metody náhradní manželka.

Ve Vyškově se nepovedl ani další Mirkův pokus o sblížení. Denisa jeho nabídku na wellness pobyt sice přijala, ale velmi rezervovaně. „Bere mě jako manželku se vším všudy, tedy kromě sexu, ale já si připadám spíš jako jeho pečovatelka a pro malého chůva,“ svěřila se a při večerním relaxu ve vířivce zůstala oblečená. Nejenže odmítla vlézt s Mirkem do vířivky, ale ani se nepřevlékla do plavek.

„S cizím chlapem bych se cítila jako lehká holka a to opravdu nejsem. Je mi to líto,“ prohlásila, zatímco Mirek nechápal. „Zařídil jsem, abychom tu byli sami, aby se nestyděla...“

Už po pár dnech si Denisa všimla, že když Mirek mluví o své partnerce, vždycky mluví hlavně o sobě.

„Řekneš, co ty, ale musíš brát ohled i na tu babu. Co ta Lucka. Má tu v domácnosti nějaké slovo? Může si odpočinout?“ Ptala se a na kamery dodala, že se jí zdá, že Mirek svou ženu v ničem netoleruje. „Říká vlastně o všem, jak to chce on a trvá na tom, aby to ostatní dělali stejně, jinak bude zle.“

Po pěti dnech při změně velení v domácnost Denisa Mirkovi oznámila, že ho nebude oslovovat taťko, ale když jí naštve, tak mu bude říkat dědku.

„A prosím, nepoučuj mě. Teď tady velím já a bude to po mém. Když mi řekneš, že něco takhle děláte, tak to udělám úplně naopak, aby sis uvědomil, že Lucka musí v domácnosti také dýchat,“ přála si a ohradila se také vůči stylu jeho komunikace.

„Příští rok se vdávám a nenechám se od nějakého dědka hladit po vlasech, říkat zlatíčko a zničit vztah. To ne,“ rozčilovala se a Mirek nabyl dojmu, že prostě některé ženy holt konflikt potřebují.“

Divákům pak ještě Denisa v slzách odvyprávěla, jak ji ve třetím měsíci těhotenství napadl chlap s nožem a v šedé kapuci. „Prosila jsem ho, ať mě nechá, že jsem těhotná a utekla jsem na záchod. Mám jedno dítě, druhé se nedaří,“ posteskla si.

Brzy následoval další konflikt. Mirek dával totiž svému malému synovi napít piva a jíst kořeněný bramborák.

„Ty mě chceš vyprovokovat? Matičko, ty to vidíš!“ Rozčilovala se Denisa, která už měla Mirka dost. Jeden večer ji dokonce přepadl takový stesk po své rodině, že jí štáb dovolil zavolat domů.

Náladu si spravila až v hospodě, kam ji Mirek vzal, ale druhý den ráno už byli zase v sobě.

„Jak jsi se ke mně ty chovala chladně, tak já budu teď k tobě. Dostaneš stejně arogantní odpovědi, bez zájmu. Něco ti normálně řeknu a ty to hned začneš řešit. Já už chci hovor ukončit a ty neustále něco mluvíš, řešíš, řveš, to si dělej doma,“ zuřil Mirek.

„Jedinej, kdo řve, jsi ty. Ani mě nepustíš ke slovu, ale já ti chci něco říct,“ snažila se Denisa, ale Mirek odešel z místnosti s tím, že má všeho dost a nic slyšet nechce.

„Chtěla jsem mu jen říct, že, jak jsem včera vynášela plínku, udělalo se mi zle a spadla jsem, tak aby si někdo nemyslel, že mě tu mlátí,“ řekla tedy Denisa jen televizním kamerám a na závěr úvah si předsevzala, že až se vrátí domů, bude Lukášovi víc dávat najevo, že je pro ni ten pravý.

„Myslím, že se máme dobře, hlavně že jsme zdraví. Chci se teď uklidnit a udělám všechno pro to, abychom měli druhé dítě.“

I Mirek prohlásil, že se ke své Lucce nechoval poslední dobou tak, jak by měl. „Doufám, že i ona si některé věci uvědomila a myslím, že náš vztah to posílí a hrozně se na tu změnu těším.“

Lucka na dovolené

Mezitím prožila Mirkova žena Lucka v Ostravě u Lukáše a čtyřletého Sebastiana deset idylických dnů.

Hned první ráno Lukáš všechno zastal a Lucka se mohla věnovat sama sobě. „To je luxus,“ pochvalovala si a Lukáš brzy pochopil, že její manžel bude asi přísnější.

„Co tady budu deset dní dělat, když je všechno hotové?“ ptala se ho a on s klidem opáčil, že si bude užívat dovolenou. Nestačil se divit, když pak Lucka přišla z obchodu s nákupem i s účtenkou.

„Manžel chce mít přehled, jak utrácím a ještě to musím zapsat do excelové tabulky,“ vysvětlovala nechápajícímu náhradnímu partnerovi.

„Jsem z toho v šoku, nechápu to a ani to nechci chápat!“

Lucka měla na „dovolené“ v Ostravě čas přemýšlet. „Manžel je úžasnej člověk, ale v nárocích by měl polevit. Žene mě do kouta. Jsem na 60 procent manželka a na 40 procent dcera. A těch 40 procent je o tom, že mi všechno lajnuje, chce mě všechno naučit,“ popsala trefně svou situaci. „Je mi tu po něm smutno, ale zase volně dýchám. Netíží mě ten stín, že přijde z práce a zas bude něco špatně.“

V Ostravě panovala neshoda jen jednou, a to kolem výchovy čtyřletého Sebastiána. „Neřežu ho, vždycky si s ním povídám,“ vysvětloval Lukáš, když už patnáct minut syna přemlouval, aby se oblékl, že půjdou ven.

„Na všechno se ho ptají. On je ale malej a neví. A když dospělý řekne ne, tak k tomu má důvod. Jsem nekonfliktní, nechci se hádat, tak mlčím a myslím si svoje,“ rozporovala Lucie Lukášovu benevolentní výchovu.

Lukáše zase naštvalo, že sama to nemá doma spořádané a montuje se do jeho výchovy. V dalších dnech se Lucka zaměřila na to, aby se Lukáš synovi víc věnoval. „Věřím, že Denisa je se Sebíkem pořád sama a Lukáš mu svou nepřítomnost doma vynahrazuje hračkama. On má opravdu vše, na co si vzpomene, ale tátu doma nemá,“ mudrovala a po změně velení v rodině v polovině svého pobytu se jí podařilo tátu se synem víc propojit.

„Jsem strašně rád, že ji mám,“ vzpomínal Lukáš na Denisu a přiznal, že si nemyslel, že se mu bude tolik stýskat. „Nechtěl jsem se ženit, Denča by chtěla a já jsem nevěděl, jestli to mám udělat, nebo ne. Teď jsem se ujistil v tom, že neudělám chybu, když si ji vezmu. Chybí mi víc, než jsem čekal.“

Lucie se zase ujistila v tom, že to s Mirkem u nich doma takto dál nejde. „Musíme si sednout a probrat to. Nejde, abych jen já dělala ústupky. Na všem se budeme domlouvat, nebude tam ta otcovská dominance, že mě musí učit. Chtěla bych žít v takovém klidu, v jakém jsem byla teď deset dnů.“

Jsi blázen, nebo co?

„V úklidu jsme se shodli,“ začal Mirek debatu na závěr, když se oba páry setkaly. „Jinak je v ní trochu namyšlenosti. Na cokoliv jsem se jí zeptal, odpověděla mi arogantně. Je v ní faleš a dost hysterie. Denisa má potřebu všechno řešit.,“ stěžoval si.

„Ty jsi takový generál! Chudák Lucka, ta má svatozář,“ rozčílila se Denisa a její partner ji podpořil.

„Jsi zakomplexovaný despota, měl by sis uvědomit, že máš o 30 let mladší přítelkyni, která tě miluje. Nehledej jen to špatné, ale hledej krásno a chyby taky sám v sobě. Ona přišla z obchodu s účtenkou. Jsi normální, když musí všechno zapsat do tabulek? Jsi ty blázen, nebo co?“ Rozčílil se Lukáš.

Mirek se pokoušel obhájit tím, že chce mít jen přehled za co utratí rodina peníze. „Myslím, že až ti bude šedesát, že si na moje slova vzpomeneš a něco přehodnotíš.“

„Lucko, ty by ses měla zamyslet,“ varovala Denisa druhou manželku vážně míněnou radou: „Pokud po tobě bude dál Mirek tak šlapat, jestli to má s ním dál cenu, protože jsi mladá a hezká baba,“ apelovala na Lucku chvíli před tím, než ji dojal Lukáš, který ji s prstýnkem požádal o ruku.

Lucka souhlasila se vším, co zaznělo. „To byl účel Výměny, aby si Mirek přesně tohle uvědomil. O Mirečka se stará perfektně, je skvělej táta. I pro rodinu dělá maximum,“ prohlásila s odhodláním situaci s manželem probrat a vyřešit.

„Vy tři nemáte chybu a kdybyste mě mohli ukamenovat, tak to uděláte,“ bránil se Mirek. „Celé okolí mě vidí tak, ale myslím, že nejsem špatnej člověk, těžko se s tím smiřuju. Jsem zklamanej, nevím, jak dál,“ zpytoval svědomí.