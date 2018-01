Vojta z Výměny manželek: Gádžové musí mejt okna, ukaž, že jsi chlap

Gábina (42) žije s Vojtou (42) v Bukovanech na Karlovarsku na sídlišti ve vlastním bytě 2+1. Jsou spolu 25 let a mají čtyři děti, ale dvě starší už jsou samostatné a bydlí jinde, takže nová manželka dostane na starost jen dceru Jenny (11) a syna Vojtu (7).

Gabriela i Vojta mají dvě zaměstnání. Ona pracuje ve veřejných službách a uklízí, její manžel pracuje jako malíř a skladník.

„Doma mě berou jen jako služku, ráda bych, aby se to změnilo,“ svěřila se divákům na začátku Výměny manželek s tím, že je zvědavá, jak si bez ní manžel poradí.

Vojta zase v každé větě zdůrazňoval, že je to on, kdo doma drží otěže. „Je to romská tradice, že se žena stará o ty ženský věci a chlap o ty chlapský. Gádžové musejí svoji ženu poslouchat, mejt okna, jsou pod pantoflí a tady je to obráceně,“ prohlásil.

Do domácnosti, kde vládne chlap, poslal televizní štáb dominantní ženu, která si nic nenechá líbit. Helena (44) je bývalá učitelka a přijela do Bukovan od Radka (39) a dvou synů, jimž doma absolutně velí. „Manželka má vždycky pravdu, i když ji nemá,“ připustil dobrovolně Radek.

Konflikty mezi Vojtou a Helenou visely ve vzduchu dřív, než Helena vůbec dorazila do svého nového domova.

„V kuchyni není dřez ani myčka na nádobí?“ Komentuje Helena nechápavě zařízení kuchyně a nerada se smiřovala s tím, že na nádobí si bude nosit vodu ve škopku z koupelny. Teprve po pěti dnech, kdy pořad nabízí změnu velení v domácnosti, podařilo se Heleně Vojtu přesvědčit, aby za pomoci přátel Gábině dřez v kuchyni zařídil.

Helena o sobě tvrdila, že je samotářka. „Když má manžel ranní a já odpolední, vidíme se deset minut denně. Předáme si děti a řekneme čau. Sourozence mám daleko, nepotřebuju nikoho za zády,“ přiznala překvapenému Vojtovi, který by si naopak bez rodiny nedokázal představit jediný den.

„Její manžel je asi chudák, má těžkej život, podle mýho,“ dumal. Na návštěvu jeho příbuzných Helena nečekala dlouho. „Nabídla jsi jim něco?“ Ptal se Vojta. „Ne, protože to neznám. Ke mně nikdo domů nechodí,“ odtušila Helena.

Sídlištních veselic zažila nová manželka v Bukovanech hned několik. A bavila se dobře. I Vojta nečekal, že ji uvidí tancovat a odvázanou. „Jsem pro každou zábavu. Nikam nechodím, ale když jdu, tak si to užiju.“ Bylo to tak. Užívala si, i přes napětí, které mezi „dvěma kohouty“ panovalo. „Rodina mě přijala dobře, ale on chce bejt ten samec a nedokáže přijmout, že já se nepoddám a já se sakra nepoddám,“ bojovala s Vojtovým egem.

V nové rodině kritizovala také pořádek. „Byla jsem přísně vychovaná, uklízelo se na bílou rukavici. Když táta našel něco, co tam být nemělo, byl trest,“ prozradila. Vojta na kritiku reagoval po svém: „Sama doma pořádek nemá. Nebudu se bavit s člověkem, kterej jen diriguje a poroučí. Všechno chce změnit, ale sama nad sebou se nezamyslí...“

Na manželovi Radkovi Heleně vadí, že je laxní k práci. „Chtěl do domečku a teď se chová, jako že není jeho a že by měl pracovat na cizím,“ stěžovala si, ale zároveň dodala, že tak ukřičeného manžela, jako je Vojta, by nechtěla.

Radek: Vařit nebudu, na to mám ženu

Mezitím Gábina prožila deset dní v Hnojnicích v okrese Louny ve starším statku s Radkem a jeho syny (6 a 9 let). Radek pracuje u bezpečnostní agentury, ale péči o dům a zahradu už evidentně nestíhá.

„Maminka má naprostou pravdu, jsem línej, posedávám, pokud mě do něčeho netlačí, tak to neudělám,“ sypal si Radek už na začátku Výměny popel na hlavu a Helena si od natáčení slibovala, že rodina pochopí, kolik věcí pro ostatní dělá a že si toho vůbec neváží.

Gábina byla v šoku hned první den, kdy z manuálu zjistila, že rodina nesplachuje toaletní papír do záchodu, ale nosí do kuchyně do odpadkového koše.

„To si dělají srandu, ne? Je to nehygienický. Jestli jednou zapomene a vyzkouší to udělat u mě doma, tak bude velký zle,“ vyhrožovala Heleně do kamery.

Všimla si také, že Radek uhýbá pohledem a nekouká se do očí. „Asi s ním bude problém,“ usoudila na začátku a první dojmy se potvrdily. „Je pod pantoflem, To není chlap. Já bych nechtěla dělat doma mámu i tátu,“ popsala situaci.

Rozčílilo ji i to, že na záchodě nenašla štětku na mytí. „Myjeme ho rukou,“ dozvěděla se od Radka. „Okamžitě koupíš štětku,“ poručila, ale nedočkala se. „Koupil bych ji a až manželka přijede, tak ji vyhodíme?“ vysvětloval Radek.

Po změně velení v domácnosti se Gábina soustředila na výchovu dětí, ale i Radka. Přála si, aby si děti po sobě stlaly každé ráno postele. A Radek, aby se o všechno alespoň dva dny postaral sám. „Můžu, ale vařit nebudu. Od toho mám manželku,“ vzpouzel se.

Podařilo se jí sehnat od starosty písek na pískoviště na zahradu pro děti, ale valného vděku se nedočkala. Naopak měla ze své iniciativy špatný pocit. „Nejen, že jsem ten písek zaplatila, ale ani mi nepoděkovali,“ divila se a rozhodla si o tom s Radkem promluvit.

„Víš, že ten písek jsem sehnala a zaplatila a že jste ani neřekli díky a nezajímali jste se?“ Začala opatrně.

„Nestojím o milodary, klidně to zaplatím. A není to nezbytná věc. Jestli čekáš na děkuju, tak děkovat nebudu, protože já jsem to nechtěl,“ odpověděl jí Radek, který se přece jen nakonec trochu vzmužil a aby měla jeho žena po návratu radost, uklidil stodolu.

„Pokud se já nebudu víc zapojovat do aktivit, aby vše nezůstávalo na Heleně, tak se nic nezmění,“ dospěl k závěru.

VIDEO: Výměna manželek: Hádky a obviňování během osmi očí! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dva kouhouti na smetišti

Při závěrečném setkání obou párů měly slovo hlavně ženy. Vyříkaly si špatně umytý záchod, chybějící štětku, drzé děti. Helena si vyslechla o neschopném a nespolečenském Radkovi a Gábina o panovačném Vojtovi.

„Nedokázala jsem splnit úkoly z manuálu, protože bych nad ním musela stát jak nad malým děckem a říkat mu dokola seber si tu hračku. Na to, že je dospělej člověk, je to lempl,“ tvrdila Gábina o Radkovi.

Heleně zas vadil Vojtův přístup. „Byli jsme dva kohouti na jednom smetišti a tak to nešlo. Jediný, co ti přeju, je ten pitomej dřez v kuchyni, máš ho tam,“ řekla Gábině.

Vojta druhému manželovi poradil, aby své ženě ukázal,, že je chlap. „Ukaž, že doma rozhoduješ ty!“ Ale Radek potvrdil, že jim to ve vztahu takhle vyhovuje a v tu ránu do toho svým přitakáváním vstoupila Helena.

„Proč ho nenecháš domluvit?“ Rozčílil se Vojta. „Protože je to pravda, tak to musí bejt a proto tam taky doma velím.“ přiznala otevřeně Helena.

Radek nakonec zpytoval svědomí a slíbil, že bude své ženě doma víc pomáhat. Výměnu manželek uzavřela Gábina: „Mít okolo sebe rodinu, to je ten nejhezčí dar, který člověk může mít a já jsem za ni velice šťastná.“